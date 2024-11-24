19 доказательств того, что в работе с клиентами без курьезных историй никак
Истории
1 час назад
Работники сферы обслуживания и торговли как никто другой знают, что взаимодействовать с людьми непросто, но и нескучно. Потому что иногда попадаются такие клиенты, что мама не горюй. То запросы озвучивают специфические, то лишней работы подкидывают, то жалуются непонятно на что.
- На ресницы пришла клиентка лет 45. С порога стало ясно: будет вынос мозга. Окинула меня таким взглядом, словно я ее слуга. Приступили к работе, и женщина вдруг говорит: «Не понравится — платить не буду!» Ладно, с трясущимися руками начинаю наращивание, а она тем временем берет и начинает рассказывать, как она наращивала ресницы за $ 150 и какая она вся из себя. Мне как-то смешно стало, зачем после ресниц за $ 150 люди идут к начинающим мастерам за $ 6? Больше я ее не брала на процедуру, уж больно противоречивый человек. © margo_lashlove
- Ко мне обратилась невеста, чтобы я сделала макияж ей и ее маме. Но когда я приехала, то меня ждали еще пять подружек невесты, две тети и мама жениха. А вечером того дня я должна была выйти на работу в салоне. Я планировала накрасить двух клиенток и пойти домой, чтобы спокойно подготовиться к вечерней работе. Но вместо этого опоздала в салон на полтора часа и влипла из-за этого в неприятности. Тогда я только начинала работать, еще зеленая была. Теперь я всегда заранее обсуждаю план работы и предупреждаю, что беру двойную плату за неожиданные «дополнения». © peachbot / Reddit
- Работала продавцом-консультантом. Один раз приходит покупательница и, манерно растягивая слова, просит продать носки. Интересуюсь, какого цвета, она говорит, что под цвет ее глаз что-нибудь. Я в замешательстве объясняю, что затрудняюсь с подбором. Предлагаю ей упаковку с носками, а она берет и из всей пачки вытягивает красные носки. © Рабочий случай / VK
- У нас есть клиентка, которая ходит в салон только на брови. Выпивает 2 чашки кофе (у нас админ-бариста, то есть кофе нерастворимый), достает мастера с каждой волосинкой, не здоровается, не прощается, всю процедуру орет по телефону как ненормальная, каждый раз просит скидки в честь каких то несуществующих праздников и списывает каждую копейку со своего счета. Любим ее. © nina_krup
- Работаю в банке, занимаюсь ипотечными взысканиями. Как-то раз соединяют с клиенткой по горячей линии. Пытаюсь идентифицировать, а ее нет в базе, так как просрочек никогда не было. Спрашиваю, по какому вопросу обращается. Она отвечает, что у нее квартира готова, но она ей не понравилась. Да и место расположение, мол, не лучшее. В итоге заявила, что платить не будет больше, и спросила, куда можно ключи привезти. Причем еще так ультимативно говорила, мол, либо мы забираем ключи, либо больше ее не увидим. Более простой клиентки я, конечно, еще не видел. © Рабочий случай / VK
- Вчера была в одном магазине довольно известной марки. Нашла отличные брюки, а на ценнике написано: «0». Примерила и бегом на кассу. Продавец говорит, что продать не может: стикеровщик ошибся. А я юрист и доходчиво объяснила, что она обязана мне продать их. Даже администратора вызвали, но все-таки в итоге продали за 1 монетку. © Рабочий случай / VK
- После окончания колледжа я работал в одной компьютерной фирме в отделе поддержки клиентов. Нам периодически звонили расстроенные клиенты, которые не понимали, почему «подстаканник постоянно прячется». Они принимали за него дисковод, который тогда еще был не очень распространен. Как вы знаете, он задвигается в системник. © Andrew Marks / Quora
- Когда-то я работала в магазине, где продавали все для освещения. Однажды к нам явилась женщина с газетной вырезкой в руках. Там какая-то акция была. Дамочка сунула мне эту бумажку и заявила, что она хочет купить товар по указанной там цене. Все бы ничего, но это была реклама другого магазина, да и товара такого у нас не было. Но объяснить это клиентке и что-то доказать было нереально — она как с цепи сорвалась и грозилась вызвать полицию. © Ahingadingadurgen / Reddit
- Работаю в салоне красоты. Пришла к нам девушка, решительно села в кресло и сказала: «Стригите!» Поделилась, что рассталась с парнем и ей хочется избавиться от длиннющих волос и прошлого. Я пыталась отговорить, но она настаивала, а желание клиента — закон. Таки закончили, сделала ей каре. Она ушла. А сегодня явилась и выдала, что хочет обратно нарастить волосы, потому что помирилась с парнем. Мы с девчонками потом долго смеялись. Теперь я деликатно уточняю у каждой клиентки, которая приходит за каре, все ли в порядке у нее на личном фронте. Так будем понимать, вернется ли возвращать все, как было. © Карамель / VK
Да нормально! Таких юристов ценить надо; обычно ушлым продавцам ничего не докажешь! Сразу прячут вещь под прилавок!
-
-
Ответить
- Подрабатывала летом в большом торговом центре, рекламировала шлем виртуальной реальности, включала всем игру про зомби. Однажды нацепила шлем на чересчур эмоциональную девушку. Бегала за ней, пока она визжала и убегала от несуществующих зомби, снося с ног прохожих, врезалась в стенд с мороженым, привлекала к себе кучу внимания. Ко мне после этого выстроилась огромная очередь желающих увидеть то же, что и эта вопившая барышня. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Когда мне было 8 лет, моя мама продавала рыбу. Подходит к ней однажды покупатель и спрашивает, свежая ли рыба. Мама говорит: «Да! Живая даже!» Клиент опять: «Она-то живая, но свежая ли?» Мама удивляется, как живая может быть несвежей. И тут клиент выдает, мол, может, она протухла и просто дергается теперь, задыхаясь от запаха. Мама просто впала в ступор. Рабочий случай / VK
- Работаю в пиццерии. Звонит клиентка и заказывает классическую итальянскую пиццу, но без теста. Говорит, что ей нравятся все ингредиенты, кроме теста. Менеджер вначале оценил шутку, но когда она сказала, что не шутит и начала настаивать, мы все зависли. В итоге девушка заявила, что у нас плохой сервис. © Подслушано / Ideer
- Работаю в цветочном магазине в ночные смены. Около 4 часов утра заходит девушка, на вид лет 30. Останавливается на пороге и что-то делает в телефоне. Спрашиваю, подсказать ли ей что-нибудь. Молчит. Спрашиваю еще раз, а в ответ тишина. Я немного растерялся, но решил подождать. Проходит минут 5, девушка все стоит, смотрит в телефон и молчит. Я еще раз спрашиваю: «Вам чем-нибудь помочь? Может, что-то случилось?» И тут она выдала: «Я тебе че, мешаю?» Развернулась и ушла. © bnrb / Pikabu
- Работаю летом официантом в семейном кафе. Заходит женщина с ребенком и задает божественный вопрос: «Мы у вас тут год назад отдыхали, лопатку для песка потеряли. Не находили ее?» Так и хотелось ответить, что нашли, но не отдадим, сами играем. © Рабочий случай / VK
- Работал в магазине, где продавались костюмы на Хеллоуин. Один раз мне пришлось вызывать полицию из-за того, что в канун праздника у нас в зале сцепились два отца. Они не могли поделить последний костюм Бэтмена. © mrcarlita / Reddit
- Работая фотографом, я повидала немало. Особенно мне запомнился случай, когда я снимала свадьбу пары, которая экономила на всем. Все бы ничего, но во время торжества молодожены ко мне подошли и с наездом спросили: «А где наш подарок?» Я такой наглости нигде не встречала. Да и вообще с каких пор фотографы на свадьбу приходят с подарками? Это что-то новенькое и я пропустила? Я все в шутку перевела, конечно, но было заметно, что они недовольны. Конец вечера, время оплаты, и жених мне выдает: «Мы заплатим вам не всю сумму, о которой договаривались, так как вы пришли без подарка, а мы на него рассчитывали. Поэтому с нас минус 5 тысяч!» Я была в шоке, но решила сделать так же, как и они. На их вопрос, а где остальные фото, ответила: «Там же, где и моя полная оплата за работу!» © Подслушано Телеграм / Telegram
- Работаю в магазине одежды. Пришел как-то мужчина и попросил пальто снять с манекена. Я пыталась объяснить, что образцы нам трогать нельзя, витрина закрыта... Но клиент был из тех, кому лучше уступить, чем что-то рассказывать. Залезла я в эту витрину, достала пальто. А он берет и фоткает его. После чего отправляет фото дочери. Ей не понравилось, и он ушел. А я стою и думаю: почему на манекене нельзя было сфоткать? © Рабочий случай / VK
А я подумала, что он ее в витрине закрыл. Такбыло б интереснее.
-
-
Ответить
- Я повар, и у меня однажды заказали стейк с подгоревшим чесноком в качестве гарнира. Я хорошо прожарил говядину, сильно обуглил и подрумянил зубчики чеснока, но блюдо вернули. Официант передал: «Клиент сказал, что ему нужно именно сгоревшее блюдо». Тогда я бросил стейк обратно на гриль и ждал, пока мясо не стало похоже на уголь. Чеснок обжарил аж до едкого запаха. Через 5 минут официант вернулся и сказал, что клиент просил передать мне кучу комплиментов. © ChrisKaufmann / Quora
- Работаю риелтором, и попалась клиентка хоть куда. Ей неважен размер квартиры и район. Самое главное, чтоб квартира была на последнем этаже. Запрос меня озадачил — последний наоборот обычно не хотят. На вопрос, почему такое желание, последовал гениальный ответ: мадам серьезно верит, что вода в доме течет с верхнего этажа на нижний. То есть если она не будет жить наверху, то мыться будет в «грязной, использованной воде». © Подслушано / Ideer
Еще больше историй о неадекватных клиентах можно узнать из этих статей:
Комментарии
Уведомления
Хочу сказать клиентке риэлтора - вода, и горячая, и холодная, в дом поступает из подвала, где расположены коммуникации, то есть снизу вверх, а вот отопление идет сверху вниз.
-
-
Ответить
Похожее
7 женщин, которые послали стандарты красоты куда подальше и не пожалели
Культура
2 года назад
Новая "Мисс Франция" подверглась критике за нестандартную стрижку и фигуру
Культура
2 месяца назад
11 вещей, на которые вы и не обратили бы внимания в магазине. А ведь они здорово облегчают жизнь
Культура
1 год назад
20+ человек, которые увидели в номерах своих отелей такое, чего никак не могли ожидать
Путешествия
2 месяца назад
15+ историй о звездах, которых точно не испортили слава и признание
Культура
2 года назад
18 человек, которые застали такие редкости, что невольно вырывается: «Мать моя женщина!»
Народное творчество
2 года назад
17 историй из общественного транспорта, перед прочтением которых лучше пристегнуться
Народное творчество
1 год назад
Я теперь прошу не дарить мне цветы и подарки на 8 марта и вот почему
Авторские колонки
2 месяца назад
16 женщин, которые точно знают, что развод — это не конец жизни, а новая счастливая глава
Народное творчество
1 год назад
Как выглядят крупным планом лица звезд, которые нам всегда казались идеальными
Дизайн
2 месяца назад
17 питомцев, которые, может, и могли бы быть посерьезнее, но не хотят
Животные
2 года назад
27 доказательств того, что для преображения женщинам не нужен пластический хирург
Художники
2 года назад