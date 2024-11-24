19 доказательств того, что в работе с клиентами без курьезных историй никак

Работники сферы обслуживания и торговли как никто другой знают, что взаимодействовать с людьми непросто, но и нескучно. Потому что иногда попадаются такие клиенты, что мама не горюй. То запросы озвучивают специфические, то лишней работы подкидывают, то жалуются непонятно на что.