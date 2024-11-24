19 фотографий, которые быстро и без лишних слов расширят ваш кругозор

Мир вокруг нас настолько разнообразен, что люди никогда не перестанут замечать что-нибудь особенное, то, что не каждый день попадается на глаза. И когда человек смотрит на какую-то редкую вещь, ему непременно хочется включить фотоаппарат, запечатлеть и потом показать ее всем вокруг. Так и поступили герои нашей статьи.

«Оказывается, если не запирать кур в вольере и давать им свободный выгул, они будут нести вот такие яйца»

«Один из желчных камней, который мне вчера удалили вместе с желчным пузырем»

Это головка сыра высотой почти 2 метра

«Что произойдет, если вы наберете 22,5 кг и не будете снимать кольцо»

У собаки с гетерохромией зрачки при свете отражаются по-разному

Труба горячего водоснабжения в многоэтажном отеле

«Шины Michelin следующего поколения»

Радуга просто обрывается

«Мне на палец приземлился светлячок»

«Сегодня во время ужина нашла в устрице фиолетовую жемчужину»

«Мой глаз постепенно теряет цвет»

«Купила груш. Отколупала с одной наклейку, а под ней обнаружилось это. Зеленая кожура, а не красная»

«В юности я пронумеровал каждую ямочку на мячике для гольфа. Тут больше 400 углублений»

«Сегодня во время прогулки мы нашли огромные желуди (для сравнения — обычный желудь)»

«У меня есть пробирка со спинномозговой жидкостью»

«Моя бабушка и я в детстве»

«Купила помидоры. Дома показалось, что из них черви начали лезть. Присмотрелась, а это вон чего оказывается. Семена прорастать начали»

«Я на пляже нашел китовый ус»

«Холодильник был покрашен в коричневый цвет почти 60 лет назад. И вдруг сегодня с ним начало происходить такое. Краска просто начала отваливаться»