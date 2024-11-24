19 фотографий, которые быстро и без лишних слов расширят ваш кругозор
Фотоподборки
32 минуты назад
Мир вокруг нас настолько разнообразен, что люди никогда не перестанут замечать что-нибудь особенное, то, что не каждый день попадается на глаза. И когда человек смотрит на какую-то редкую вещь, ему непременно хочется включить фотоаппарат, запечатлеть и потом показать ее всем вокруг. Так и поступили герои нашей статьи.
«Оказывается, если не запирать кур в вольере и давать им свободный выгул, они будут нести вот такие яйца»
«Один из желчных камней, который мне вчера удалили вместе с желчным пузырем»
Это головка сыра высотой почти 2 метра
«Что произойдет, если вы наберете 22,5 кг и не будете снимать кольцо»
У собаки с гетерохромией зрачки при свете отражаются по-разному
Труба горячего водоснабжения в многоэтажном отеле
«Шины Michelin следующего поколения»
Радуга просто обрывается
Как это? Там дождя нет? Но вроде тогда просто сфера должна стать меньше радиусом?
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«Мне на палец приземлился светлячок»
«Сегодня во время ужина нашла в устрице фиолетовую жемчужину»
«Мой глаз постепенно теряет цвет»
«Купила груш. Отколупала с одной наклейку, а под ней обнаружилось это. Зеленая кожура, а не красная»
«В юности я пронумеровал каждую ямочку на мячике для гольфа. Тут больше 400 углублений»
«Сегодня во время прогулки мы нашли огромные желуди (для сравнения — обычный желудь)»
«У меня есть пробирка со спинномозговой жидкостью»
«Моя бабушка и я в детстве»
«Купила помидоры. Дома показалось, что из них черви начали лезть. Присмотрелась, а это вон чего оказывается. Семена прорастать начали»
«Я на пляже нашел китовый ус»
«Холодильник был покрашен в коричневый цвет почти 60 лет назад. И вдруг сегодня с ним начало происходить такое. Краска просто начала отваливаться»
Напоследок очень рекомендуем взглянуть на эти 18 фотографий, и после их просмотра смело можете сказать «Теперь я видел все!».
Фото на превью gpbonaca / Reddit
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