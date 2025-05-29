19 историй о людях, которых поспешили назвать интеллигентами без всякой проверки на прочность

Некоторые читают французских поэтов, слушают барокко, вежливо улыбаются официантам и ставят чашку на блюдце так тихо, будто боятся потревожить воздух. Кажется, что из них и словечка грубого не вытянуть — настоящая интеллигенция. Но иногда достаточно одной нелепой сцены, одного неловкого жеста — и вот уже мы не узнаем этого человека. И оказывается, что их интеллигентность — очень хрупкая штука.