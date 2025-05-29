19 историй о людях, которых поспешили назвать интеллигентами без всякой проверки на прочность
Истории
51 минута назад
Некоторые читают французских поэтов, слушают барокко, вежливо улыбаются официантам и ставят чашку на блюдце так тихо, будто боятся потревожить воздух. Кажется, что из них и словечка грубого не вытянуть — настоящая интеллигенция. Но иногда достаточно одной нелепой сцены, одного неловкого жеста — и вот уже мы не узнаем этого человека. И оказывается, что их интеллигентность — очень хрупкая штука.
- Выходила из подъезда и случайно подслушала разговор двух старушек. Обе такие интеллигентные, одеты с иголочки, осанка идеальная. Я даже не поняла, как они в ряды бабок на лавочке затесались, которые там тоже были. Так вот диалог дамочек:
— Зинаида Васильевна, вы видели девушку, которая только что у булочной свернула?
— Да, Анна Петровна. Извольте спросить: это на ноге у нее что за живопись?
— Это татуировка, Зинаида Васильевна. Молодежь любит подобные примеры нательного... искусства.
— Как хорошо, что нынешняя молодежь в принципе любит искусство!
Другие бабки сидели с глазами по 5 копеек.
- Знаю одного мужичка. Лет под 50, очень интеллигентный, преподает в универе что-то умное. Серьезный такой дядька в очках, жена у него под стать, ребенок — гений. Даже собака у них чуть ли не во фраке ходит. Но знаете, что этот солидный мужчина устраивает иногда по вечерам? Он надевает белую простынь с прорезями для глаз и пугает студентов возле своего универа, а потом удирает. Развлечение такое у человека. Ну или способ борьбы со стрессом, уж не знаю.
- Устроился на новую работу. Весь коллектив — такой интеллигентный. Все так уважительно общаются. Даже жаргонных словечек в разговоре нет — не то что мата. Напряженно было мне как-то. А потом на совещании, на вопрос «как там с закупками расходников», начальник как загнул... Тут я и понял, что не все потеряно. Сработаемся. Как я понял, был приказ: общаться культурно, когда я появлюсь. Чтобы показать новому человеку, что мы — серьезная компания. © Diesel874 / Pikabu
- Была сегодня в кафе, оно было переполнено. Молодой человек стоял с подносом и не мог найти свободного столика, потом спросил, можно ли ему сесть со мной. Я согласилась. Он долго не начинал есть, пряча руки под столом. Сижу, думаю, что странный он какой-то. И тут он молча кладет на столик передо мной розу, сделанную из салфетки. А потом говорит «А теперь могу и поесть». Не перевелись еще джентльмены и люди, умеющие сделать приятно незнакомому человеку. © Не все поймут / VK
- Был поздний осенний вечер. Я торопился домой. Навстречу в сумерках аллеи неспешно шли под руку две фигуры. Горящие фонари и фары редко проезжающих машин отражались на мокром асфальте. Фигуры прижимались друг к другу, с каждым шагом я мог разглядеть их все лучше. Обоим лет по 60. На нем темно-коричневое пальто в пол, полосатые брюки. Отличный бежевый шарф, небрежно намотанный на шею и с выпущенным концом — на манер французских писателей. Фетровая шляпа в тон пальто. Перчатки он нес в руке. На ногах — блестящие туфли.
Она была одета под стать кавалеру: песочное пальто, берет, перчатки, полуботинки. Фигуры шли молча. Их неспешное движение умиротворяло, хотелось остановиться и наблюдать. Никого, кроме нас, на аллее не было. Они двигались почти бесшумно по мокрой прелой листве. В момент, когда мы разминулись, он вдруг остановился, высвободил руку, повернулся в сторону и... смачно высморкался на землю. Просто стрельнул соплей в траву. Сначала я это услышал и не поверил. Звуки были позади — мне показалось, что мне показалось. Но я обернулся и понял, что нет. Сделав дело, он как ни в чем не бывало взял даму под руку и они пошли дальше по темнеющему городу. © Ktotodrugoy / Pikabu
- Остановка. Подходит автобус. Интеллигентного вида мужчина пропускает всех дам. Сам пытается зайти последним. И тут ему дверью придавливает шею. Автобус трогается с места. Мужик орет такие слова, что просто уши вянут. Водитель тормозит, открывает двери. Мужчина заходит в салон, поправляет галстук и обращается ко всем: «Покорно приношу извинения. Был напуган». © DartMursik / Pikabu
- Мой парень из семьи интеллигентов. Они бывшие дворяне, потомки какой-то там известной семьи. Очень этим гордятся, хранят семейные реликвии. Сначала серьезно подыскивали сыну партию: чтобы девушка тоже была из знатной и умной семьи. Приводили домой кандидаток, но парню никто не нравился. А потом появилась я. Они меня, естественно, невзлюбили, потому что мама моя, хоть и врач, но «всего лишь» рядовой педиатр, а папа — вообще работник склада. И оба они из простых рабочих семей. И пофиг, что жить с их сыном буду я, а не мои родители. Что у меня высшее образование и я уже получаю второе. Что у меня крепкая любящая семья. Что мои родители — абсолютно нормальные, добрые, воспитанные люди. Я не тех кровей — вот что говорят родители парня!
Парень позвал меня замуж, я согласилась. А его родители в шоке: не одобряют, скандалят. Кстати, сами дворяне живут в неубранной квартире, где царят полумрак и затхлость. Ходят в мятых вещах, плохо приспособлены к быту, не умеют делать элементарные вещи и взаимодействовать с людьми. Им проблемно позвонить в управляющую компанию, вызвать электрика, сходить на рынок. Они могут неделями не мыть посуду, ванна у них покрыта желтым налетом, зато внутри голубая кровь. © Подслушано / Ideer
Не секрет, что интеллигенты умеют вычурно ругаться матом. Даже уши не вянут.
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- Начала встречаться с парнем. Думала, что категорически ему не подхожу, он мог бы найти и кого-то поярче. Плюс он коренной житель столицы, а я из периферии. Он из семьи интеллигентов, творческая личность, работает в музыкальной сфере. Я же из очень простой семьи, выросла под звуки шансона. Не могла поверить в его любовь до тех пор, пока он не сделал мне предложение под песню «Белый лебедь на пруду», хотя слушает он только джаз. Наверное, правду говорят, что противоположности притягиваются. © Подслушано / Ideer
- Недавно была в деревне. Прогуливалась с симпатичным мужчиной. Интеллигент, рисует пейзажи. Рассказывает, что непривычно ему как-то здесь, но не может уехать обратно. И тут опа — слышим крик. Замираем. С диким воплем пробегает мужик в труселях и майке. За ним едет чудо-машина: заднее колесо велосипеда снято, а вместо него — телега! На телеге две женщины с убойным взглядом, а педали крутит третья. Мой кавалер посмотрел на это все и такой: «Нет, ну вот как я отсюда уеду? Весело же». © Подслушано / Ideer
- Стою я как-то на остановке утром в субботу, хотела в магаз сгонять. Подошел мужчина, сказал пару фраз, и я... стояла, открыв рот! Такой мужчина: интеллигент, аристократ прям, статный. Видно, что это у него в крови, а не просто красуется. Зашли в маршрутку, он заплатил за двоих — мелочь, а приятно. Кто это сделает в наши дни? Едем, он ответил кому-то по телефону и даже разговаривал как аристократ. И тут я просто тащусь в магазин, надо же... Рядом с такими людьми будто мир меняется. © Подслушано / Ideer
- Я солидная дама, интеллигент в четвертом поколении. Но когда все вокруг достает, я сажусь на кухне и лузгаю семечки, а шелуху сплевываю на пол. Самый лучший «узбагоин». © Подслушано / Ideer
- Пригласили на юбилей к знакомой. Та вся такая утонченная, разговоры лишь про оперу и поэзию. И тут один гость взял да полез через весь стол за салатом, еще и галстук в соусе искупал. А она ему как рявкнет: «Ты в лесу, что ли, вырос? За моим столом себя так не ведут», отвернулась и давай дальше новинки литературы обсуждать.
- Магазин женской одежды. Две расфуфыренные девки примеряют леопардовые топы, делают селфи в зеркале возле примерочных и гогочут. Мимо прошмыгивает девушка, о которой многие сказали бы «синий чулок». Очки, книга под мышкой, простая блуза в руках. Одна фифа тут же на нее переключилась: «Че зыришь? Иди дальше, чучело». И тут синий чулок укладывает всех на лопатки: «Да на ваши наряды смотрю. Очень вам идут, я завидую — вещи для хабалок просто не подходят под мой фенотип». Фифы зависли, девушка как ни в чем ни бывало зашла в примерочную. Красотка!
- Самый интеллигентный парень, которого я знаю, всегда все объясняет «сверху вниз». Как бы на примере пояснить... Ну вот возьмем шахматы. Как бы мой друг расписал принцип игры? Если король игрока не может сделать ни одного хода и находится под шахом, это называется мат — игра окончена, другой игрок победил. Но если король, который не может сделать ни одного хода, не находится под шахом, — это патовая ситуация, игра заканчивается вничью. Как бы объяснял я и многие другие? Вот есть пешка, она ходит так-то, но не может делать то-то. Есть конь — он делает вот так, ну и так далее. И вот этот чувак все по такому принципу — сверху вниз — раскладывает. © Chad_Hooper / Reddit
- Это произошло буквально только что в автобусе. На остановке заходят бабушка с внучкой. Бабушка — вся из себя такая старая столичная интеллигенция. Спина прямая, шляпка в тон перчаток, взгляд царственный. Внучка — студентка в джинсах и спортивном пуховике, на спине рюкзачок, в руках сумка с ноутбуком. Бабушка походкой павы проплывает по автобусу и садится у окна. Внучка ныряет в угол салона через два ряда от родственницы. Дальше диалог:
— Маша, зачем ты туда села? Вот же рядом со мной отличное место.
— Мне там неудобно, ноутбук поставить некуда.
— Маша, все нормальные люди в автобусе ездят вместе. Что за капризы?
— Говорю же: неудобно мне там.
— Маша, я от тебя такого не ожидала.
— Сказала же, что тут посижу.
— Ну раз так — иди в баню, дорогуша!
И обиженная бабушка с поджатыми губами отворачивается к окну. © Never Better / Pikabu
- Иногда мне кажется, что у реально умных ребят нет никаких фильтров. И это порой очень смешно. Помню, один мой мозговитый друг как-то сказал какой-то женщине, что ее ребенок очень милый — на обезьянку похож. Дама обиделась, так мой товарищ, чтобы «разрядить» обстановку, стал объяснять, на какую именно обезьяну похоже дите. © Unknown Author / Reddit
- Мои родители — научные сотрудники, а мой любимый из простой семьи. С самого начала наших отношений он читал Канта, говорил на умные темы, интересовался сложным кино, пользовался столовыми приборами как аристократ, разбирался в высокой кухне. Я чувствовала себя с ним на равных, а мои мама и папа очень радовались, что я такого парня себе нашла. И вот за день до свадьбы я решила зайти к нему — ну вот дернуло просто. У меня были ключи от его квартиры. Думаю, дай зайду, погляжу, что он делает, как готовится. Открываю дверь и просто встаю как вкопанная: по полу разбросаны упаковки от чипсов и конфет, на компе включен на полную громкость «Дэдпул». Мой ненаглядный лежит на диване в труселях и пукает. Наши взгляды встретились — он чуть спагетти, которые у него там тоже были, не подавился. Повисла пауза. Тогда он жалобным и полным отчаянья тоном выдал: «Ну не интеллигент я, Маша, не интеллигент! Ну прости меня! Я не такой, как хотят твои родители. Я не понимаю половины того, что мы обсуждаем! Такой уж я есть!» Оказалось, он собрался и дальше притворяться чуть ли не дворянином, но решил оторваться перед свадьбой. Подышать напоследок, так сказать. Мы поженились, но я попросила его больше не играть чужую роль. Я же видела, какой он, когда мы только познакомились. А моим родителям совать нос в наши отношения не обязательно. Люблю своего дурашку.
- В школе мальчик пригласил на день рождения к себе домой. Знала, что семья интеллигентная, мерси-пардон и все такое. И вот прихожу, дверь открывает бабушка, божий одуванчик в бусах, и с порога мне как гаркнет: «Обувь снимай! Не видишь — пол только что вымыли, куда копыта свои тащишь». Я, ошарашенная, начинаю судорожно разуваться. Тут появляется сам именинник — в жилетке, рубашечка в клеточку, галстук, как ни в чем не бывало просит проходить. А бабуля шипит мне в спину: «И не вздумайте бутерброды руками с блюда таскать. У нас тут не привокзальный буфет!» Вот тогда я впервые сделал для себя вывод, что интеллигенция — она, конечно, очень разная бывает.
- Всегда считала свою свекровь интеллигентной женщиной — походы в оперу, семейные чаепития. Но тут пришлось оставить ей внука на выходные. Приехали забирать малыша, а он носится по квартире и орет строки из песни группы «Ленинград», той, что про лабутены и штаны. Так вот что наша маман слушает, когда не изображает при нас даму из высшего общества.
Хорошее воспитание — необходимое условие интеллигентности. Вот небольшая подборка статей о людях, чей подход к воспитанию банальным не назовешь:
Комментарии
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А если слушаешь что-то тупое, иногда, то вход в оперу запрещен? Я обожаю, и то, и то, например. Как и многие.
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