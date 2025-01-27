Поговорить с ребёнком о причинах, по которым сбегает из дома - нет-нет-нет. Заставлять каждый вечер унижаться, раздеваясь до трусов - да-да-да!
15 человек, у которых припрятаны свои, особые методы воспитания
Истории
1 день назад
У каждой семьи свой подход к воспитанию детей. И этим нужно пользоваться. Мы собрали истории от людей, в семьях которых обнаружились такие педагогические особенности, о которых так и тянет вам поведать.
- Мой отец применял наказание под названием «Бизнесмен». В детстве я ненавидел наряжаться. И каждый раз, когда я не делал домашнее задание или плохо себя вел дома, меня заставляли надевать костюм и галстук, а вместо рюкзака давали портфель. И каждый раз, когда применялось это наказание, отец говорил: «Ну бизнесмен!» Я терпеть не мог это все и только к пятому классу усвоил урок! © aj3417 / Reddit
- Моя мама всегда следила за тем, чтобы я знал, где нахожусь. Каждый раз, когда мы были в машине, она указывала мне на уличные знаки, достопримечательности и говорила: «Всегда знай свое местоположение». Это так раздражало в детстве. Но из-за этого я умею ориентироваться без всяких карт. И пойму, как добраться домой, даже если окажусь в новом для себя месте. © cxssxxndrx / Reddit
- Родители спрятали всю мою одежду в отдельной комнате, когда узнали, что я тайком сбегаю из дома. Мне приходилось раздеваться при них до трусов каждый вечер. Это было невероятно эффективно. © squandrew / Reddit
- Когда я задавал вопрос, на который мама не знала ответа, она изо всех сил старалась найти либо сам ответ, либо кого-то, кто его знал. Это позволило мне понять, что не обязательно быть экспертом во всем, но всегда нужно знать, где искать ответы. © Fuzzy-Nothing / Reddit
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- Будучи ребенком, часто ездил с родителями в деревню. Ехать было часа 2, но я успевал всех изрядно достать. Тогда мне стали говорить, что, когда я сплю, машина начинает ехать быстрее, что я незамедлительно и делал. А после просыпался в деревне, чертовски довольный проделанной работой. © iddqd2010 / Pikabu
- Всякий раз, когда мой отец давал нам с сестрой что-то, чем мы могли поделиться (кусок торта, пончик и тому подобное), он говорил: «Один из вас разрезает это пополам, а другой выбирает тот кусок, который он хочет». Так он учил меня быть честным и по-настоящему делиться. © sgttay / Reddit
- Сказал нашей дочери, что уши детей краснеют, когда они лгут, но это видят только родители. И в какой-то момент она входила в комнату, закрывая уши руками. Тут-то мы и понимали, что задумала эта маленькая врунья. © keyser-_-soze / Reddit
- Когда моя племянница была совсем малюткой, то очень плохо засыпала. Но со мной она быстро отключалась. Как-то была на работе, и малышке пора было спать. Ее мама звонит мне: «Она не засыпает, что мне делать?» А я ей посоветовала найти звуки сердцебиения и включить. Малышка тут же вырубилась. © FireInHisBlood / Reddit
- Моя мама водила нас с братом играть к бабушке и дедушке. Дедушка давал мне пластиковые ножницы и говорил, что нужно подстричь траву. А моему брату — кисть и ведро с водой, мол, нужно покрасить забор, но если он высохнет, краска не возьмется, поэтому придется начинать заново. Как вы понимаете, мы терялись там на часы. А в какой-то день он попросил нас выкопать яму для дерева в его саду. Но через полтора часа вышел и сказал, что яма не в том месте, и нам нужно ее переместить. Честно говоря, благодаря этим его выходкам и мама от нас отдыхала, и мы в неприятности не попадали. © Zenith2012 / Reddit
- Иду я однажды по супермаркету и наблюдаю такую картину: идут папа с маленькой дочкой. Дочке очень хочется какую-то игрушку из детского отдела: «Папа, смотри, какая игрушка, ну купиии!» — а папа с невозмутимым видом отвечает: «Доча, ну это же игрушки для собак. Ты что, собака?» Девочка все поняла и покорно пошла дальше. Это просто гениальная отговорка! © Подслушано / Ideer
- Каждый раз, когда я не хотел пробовать что-то новенькое из еды на ужин, мои родители говорили: «Разве ты не помнишь, что ел это раньше? Раньше это было твое любимое блюдо!» И тогда я принимался с энтузиазмом все лопать. © broccophobia / Reddit
- В детстве стащила коробку шоколадных конфет и всю схомячила в одно лицо. Родители устроили допрос. Я вину не признаю, еще и причитаю, мол, почему именно на меня все думают. Тогда старший брат сказал: «Вот у шоколада есть свойство: если его съесть даже несколько дней назад, то язык у человека, который ел шоколад, будет коричневый». И так резко мне: «Открой рот!» Естественно, я сжала губы и активно мотала головой. Так и спалилась. © Любаня Зайнбеайн
- Моя мама в 6 лет не пожелала делиться с девочкой-соседкой грецкими орехами. Мама принесла их домой штук 10. Сладостями в то время сироту не баловали. Тогда бабушка сказала, что раз так жалко, она может взять себе столько, сколько поместится в ее руках, остальное — подружке. Мама попыталась загрести все орехи, но в маленьких ладошках удержались только 2 или 3 ореха, остальные выпали и достались другой девочке. Вместо половины она лишилась большей части угощения и запомнила этот урок на всю жизнь.
- На днях в магазине у ребенка в руках открылась упаковка с камушками для аквариума, они разлетелись на большой площади. Вижу краем глаза — несется уборщица с лицом бойца ММА. И только она открывает рот, я говорю дочке, специально громко: «Ничего страшного. Сейчас то, что сможем, соберем, а остальное тетя достанет, когда будет убирать магазин». Мадам, судя по всему, ожидала, что я начну ребенка отчитывать, чтобы ко мне присоединиться, но не тут-то было. Мы спокойно собрали все, до чего дотянулись, взяли другую упаковку и пошли дальше.
- Сыну было лет 7, когда он решил, что руки перед едой мыть не обязательно. И ругала, и напоминала, и отправляла мыть, и картинки страшных глистов показывала — все бестолку. Взяла песок, покупала для террариума, прокипятила, высушила и... посыпала сверху его любимые спагетти с сосисками. Прибежал из школы, сразу к столу, я молчу. Начал есть и тут: «Фууу, мама, в них песок?», а я ему: «Ой, прости, малыш, я готовила и руки не помыла!» Все, больше проблем с мытьем рук не было. © Подслушано / Ideer
О подходах к воспитанию детей можно говорить вечно. А вот вам и поводы, в виде еще нескольких подборок на тему:
- 15+ примеров воспитания, которые вдохновят на новые родительские подвиги
- 17 человек, которые наткнулись на чужие методы воспитания и теперь пытаются сохранить хладнокровие
- 10 нестандартных методов воспитания от моей сестры из деревни, которые помогут найти общий язык с детьми
Комментарии
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Нα самом деле, отличные советы 👍 Понятно, что к каждому ребенку свой подход, но вот например совет про "один режет, второй выбирает себе половинку" - гениален и универсален😁
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Не понял про "сироту" с грецкими орехами. Речь о маме, делиться заставляет бабушка - её мама. С какого она сирота вдруг?
А заставлять своего ребёнка делиться с соседями орехами - единственной доступной "сладостью" - идиотизм и жестокость
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