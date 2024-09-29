19 звездных красоток, которые решились бахнуть челку, а нам остается только руками всплеснуть

Знаменитости
2 часа назад

Возможно, самый простой способ изменить внешность — поменять прическу. Ведь грамотно подобранные стрижка и окрашивание могут творить настоящие чудеса. Но даже обычная челка порой может многое изменить. И вот тому доказательства.

Юлия Барановская

Саша Савельева

Юлия Снигирь

Анастасия Стоцкая

East News

Александра Бортич

Агата Муцениеце

Елена Подкаминская

EAST NEWS, East News

Екатерина Климова

Tarakanov Vadim / East News, East News

Настасья Самбурская

AA / ABACA / Abaca / East News

Ляйсан Утяшева

Кристина Асмус

Дарья Мороз

Натали

Аглая Тарасова

Согдиана

Анна Седокова

Ольга Погодина

Lomohov Anatoly / East News, East News

Елена Борщева

AA / ABACA / EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News

Марина Александрова

AA / ABACA / Abaca / East News, EAST NEWS

А героини этих подборок решились на более кардинальные изменения. И не прогадали:

Фото на превью AA / ABACA / EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News

Комментарии

Уведомления
Алена
3 часа назад

Разный макияж, разное освещение, и даже разный возраст - как тут сравнивать.

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