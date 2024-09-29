19 звездных красоток, которые решились бахнуть челку, а нам остается только руками всплеснуть
Знаменитости
2 часа назад
Возможно, самый простой способ изменить внешность — поменять прическу. Ведь грамотно подобранные стрижка и окрашивание могут творить настоящие чудеса. Но даже обычная челка порой может многое изменить. И вот тому доказательства.
Юлия Барановская
Саша Савельева
Юлия Снигирь
Анастасия Стоцкая
East News
Александра Бортич
Агата Муцениеце
Елена Подкаминская
EAST NEWS, East News
Екатерина Климова
Tarakanov Vadim / East News, East News
Настасья Самбурская
AA / ABACA / Abaca / East News
Ляйсан Утяшева
Кристина Асмус
Дарья Мороз
Натали
Аглая Тарасова
Согдиана
Анна Седокова
Ольга Погодина
Lomohov Anatoly / East News, East News
Елена Борщева
AA / ABACA / EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News
Марина Александрова
AA / ABACA / Abaca / East News, EAST NEWS
А героини этих подборок решились на более кардинальные изменения. И не прогадали:
Фото на превью AA / ABACA / EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News
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Разный макияж, разное освещение, и даже разный возраст - как тут сравнивать.
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