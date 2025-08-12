20 бытовых вопросов, которые раскололи человечество на два лагеря
Одни моют посуду сразу, другие — когда она уже не помещается в раковине. Кто-то стирает полотенце после каждого использования, а кто-то тянет до последнего. Быт кажется делом простым, но именно он чаще всего становится причиной споров. Потому что у каждого свое представление о том как правильно. В этой статье — самые, казалось бы, обыденные вопросы, которые удивительно легко превращаются в повод для обсуждений, разногласий и обид. Мы собрали их вместе и посмотрели, где стоит провести границу между «да делайте как удобно» и «нет, так поступать не стоит».
Можно ли кипятить воду дважды
Да, можно — и это не превратит чайник в химическую лабораторию. Миф о «накапливающихся токсидах» при повторном кипячении — просто страшилка. Как отмечают эксперты Института Фрезениус в Германии, «повторное кипячение не делает воду ядовитой или токсичной», она остается прежней и даже полезнее, если до этого стояла и могла загрязниться. Обзор научных публикаций, включая эксперимент команды ученых из Пекинского университета, подтверждает: «водопроводная вода остается безопасной и пригодной для питья после многократного или продолжительного кипячения».
Единственное реальное изменение — незначительное увеличение концентрации растворённых солей, фторидов или нитратов из‑за испарения, но в обычной воде это абсолютно безопасные уровни, особенно в городских условиях. Главное — не допускать образования толстого слоя накипи. А если система водоснабжения старая или вода подозрительная — действительно имеет смысл поставить фильтр.
Мыть ли посуду в посудомойке сразу или ждать, когда накопится
"Ополаскивать", "подкопить"...
Жарил стейки. Сковорода, две тарелки, вилка, нож, чайная чашка. Помыл руками: ничего не стал кидать в посудомойку. Ужас, да?:)
С одной стороны, запускать машину с полупустым баком — это расточительство воды, энергии и моющего средства. С другой — если копишь посуду «до кучи», кухня быстро превращается в инсталляцию из грязных чашек, тарелок и кастрюль. А уж запах...
Эксперты по быту из журнала The Spruce рекомендуют: загружай посуду по мере загрязнения, но включай машину только при полной загрузке — это сэкономит ресурсы и защитит технику Чтобы при всей этой экономии избежать неприятных запахов и засохших остатков еды, Кэролин Форте, исполнительный директор лаборатории Института компании Good Housekeeping рекомендует не просто очищать посуду от остатков, но обязательно предварительно ополаскивать ее, если планируете еще «подкопить».
Пить воду из бутылки или наливать в стакан
Вот когда́ муж с соплями пил молоко из бутылки, а мы с маленьким ребёнком болеть не хотели - я ругалась.
Если ты пьешь в одиночку и выпиваешь все сразу — бутылка удобнее. Но когда бутылка «живет» на столе днями, она становится маленькой бактерийной фермой: уже через сутки на горлышке активизируются микроорганизмы. Исследование ученых из лаборатории естественной медицины и иммуноинженерии провинции Хэнань показало, что количество бактерий в многоразовых бутылках может вырасти до 1–2 миллионов КОЕ/мл уже через день.
Наливать воду в стакан — чуть более хлопотно, но намного гигиеничнее. Кроме того, психологи замечают: пить из стакана мы делаем это более осознанно и чаще. Например, исследования в области визуальных и сенсорных «подсказок» указывают, что сосуд создает интуитивный стимул «надо попить» — даже звук или вид льющейся воды активизирует желание утолить жажду.
Оставлять ли мусорное ведро на ночь
Сторонники расслабленного подхода считают, что если в мусоре нет ничего вонючего, то не будет большой беды, если он «переночует» дома. Особенно, если ведро закрытое. Но противники серьезно предупреждают: даже при закрытой крышке органика начинает разлагаться, вырабатывать запах и привлекать насекомых. Как объясняет Тайлор Рэйли, партнер клининговой компании GermSmart, летом тепло и влажность ускоряют рост бактерий в мусорном ведре — появляется противный запах, и уже через сутки начинают прилетать мухи и мелкие насекомые.
Фактически, хранение органических отходов в доме даже на пару дней — это риск размножения микробов, что может негативно сказаться на здоровье: одно исследование в Германии выявило повышенную вероятность кожных раздражений и сыпи у жителей, хранивших органику дома более 2 дней. Поэтому разумнее выносить органические отходы ежедневно. Сухие отходы вроде бумаги или чистого пластика можно спокойно оставить до утра без риска — они не привлекают бактерий и не пахнут.
Можно ли брать животных в кровать
Пойду кошке своей скажу, что ей нельзя в мою кровать, вот она удивится.
Хотя не, не удивится даже, ей просто будет глубоко фиолетово наа все это ваше "нельзя" 🤣🤣🤣
Можно — но не всем и не всегда. Домашние животные могут переносить бактерии, паразитов, а их шерсть иногда становится аллергеном. Исследование Университета Утрехта показало, что даже у ухоженных собак и кошек на лапах и шерсти часто обнаруживаются бактерии семейства Enterobacteriaceae, а тесный контакт, особенно сон лицом к мордочке, повышает риск передачи зоонозов.
Для здоровых взрослых сон с питомцем, как правило, безопасен — при условии, что животное регулярно обрабатывается от паразитов, моется, привито и ведёт нормальную уличную жизнь (в наморднике). Важное правило: чаще меняйте постельное белье, мойте лапки животного после прогулки и следите, чтобы пушистый сосед не мешал спать ночью — будь то храп или ночные поскакушки.
Стирать ли нижнее белье с джинсами
Существует ли в мире хоть один кот, которому смогли запретить лежать на кровати?
Те, кто считает, что нет никакой разницы, говорят: «Надо стирать вместе — зачем городить кучу стирок? У меня в машинке все — и белье, и джинсы, и футболки. Главное — цвет и режим». Они уверены: любой нормальный порошок справляется, а если добавить горячей воды — микробы точно умрут. Удобно, быстро и не заморачиваясь. Главное — правильно рассортировать белье по цвету, а не по предназначению. Некоторые даже утверждают, что нижнее белье стирается лучше с тяжелыми тканями — мол, джинсы помогают «механически выбивать» грязь. Более щепетильные граждане приходят в ужас от самой идеи. Нижнее белье касается интимных зон, джинсы — это уличная пыль, микробы, пот. Стирать в одной загрузке — ни за что. Особенно если белье кружевное, деликатное или белое. Джинсы его замотают, закрутят и превратят в тряпочку.
Эксперты журнала Real Simple и специалисты Tide и Clorox настаивают: разделять белье по цвету, типу ткани и степени загрязнения — это не придирки, а способ сохранить вещи целыми и яркими. Вещи из деликатных тканей, особенно нижнее белье, не стоит мочить вместе с тяжелыми джинсами, так как жесткий деним может повреждать нежные материалы из-за трения. Франчес Коузен, исследующий волокна в Корнельском университете, добавляет: «Этикетки по уходу важны! Например, некоторые ткани не терпят кондиционеры, особенно детская одежда и спортивная экипировка». Трение и вес могут повредить структуру ткани, растянуть резинки и даже снизить антибактериальные свойства некоторых современных материалов. Кроме того, белье нуждается в более горячей воде (если это хлопок) или щадящей программе (если это синтетика или кружево) — а джинсы такие условия не любят. В результате ни тем, ни другим вещам не хорошо.
Чистить зубы до завтрака или после
Зубада, "Ада", Дэвид... Кто эти люди? Почему я должен им верить? Есть простое правило: "проснулся - умойся и почисти зубы", и оно помогает мне любить себя в новом дне. Да, после особо ядрёной мятной пасты вкус еды на завтрак - так себе, но что мешает чуть подождать и поесть?:)
Утренний спор, который способен вызвать раздор даже у самых нежных влюбленных: когда с утра стоит чистить зубы. Одни говорят: «Чистить надо до еды» Мол, за ночь во рту скапливаются бактерии, которые не только вызывают неприятный запах, но и вместе с едой попадают в организм. Другие говорят, мол, какой смысл чистить зубы сразу после того как встал, если потом ты все равно пьешь кофе, жуешь бутерброд. Считай, впустую потратил пасту.
Доктор Зубайда Хуссейн, стоматолог канадской клиники Shawnessy Dental настаивает: «Чистка до завтрака удаляет налёт и бактерии, которые накапливаются за ночь, и создаёт защитный фторидный барьер перед тем, как вы начнете есть». Американская стоматологическая ассоциация (ADA) подтверждает: лучше чистить перед завтраком — такая чистка эффективно удаляет ночные бактерии, усиливает слюнообразование и создает барьер из фторида. Если хочется почистить после еды — подождите минимум 30 минут, особенно после кислых продуктов. Стоматолог Дэвид Ранкин из Флориды добавляет, что чистка до еды также стимулирует выработку слюны, а слюна помогает нейтрализовать кислотность и укреплять зубы минералами.
Можно ли брать телефон на зарядке в кровать
Доктор Чарльз Чжоу, исследователь сна из Гарвардской медицинской школы, видимо не вв курсе, что экран телефона выключается вв соответствии с настройками, даже наа зарядке.
Некоторые уверены: спать с телефоном под боком — нормально, главное, чтобы будильник сработал. Они заряжают его на тумбочке, на кровати или даже суют под подушку. Другие кричат: «С ума сошли? Вы бы еще утюг под подушку засунули!» Особенно если кабель и адаптер неоригинальные, а сам гаджет уже видавший виды. Телефон перегревается, может даже стать причиной пожара. Да и организму в целом телефон в кровати не на пользу: синий свет, тревожность и нарушение сна.
Сэмюэл Вуд, представитель пожарной службы Ньютауна, предупреждает: «Когда телефон заряжается под подушкой, тепло не выводится наружу — и аккумулятор может перегреться настолько, что внутренняя химия приведёт к возгоранию матраса». Кейт Кевин, пресс-секретарь Дублинской пожарной бригады, приводит конкретный случай: «Телефон загорелся прямо на кровати, расплавил матрас и опалил стену. Зарядное устройство было неоригинальным, и это сыграло ключевую роль». Доктор Чарльз Чжоу, исследователь сна из Гарвардской медицинской школы, отмечает и другой аспект: «Синий свет от экрана снижает выработку мелатонина, что не только затрудняет засыпание, но и ухудшает качество сна».
Принимать душ утром или вечером
Одни не мыслят начала дня без бодрящего душа. Другие считают, что мыться надо вечером: нечего тащить в кровать пыль, пот и городскую копоть. «Лечь в постель не приняв душ — почти как завалиться в уличной одежде», — говорят они. А еще есть те, кто моется и утром, и вечером, и смотрят на остальных с легкой тревогой.
Др. Анна Андриенко, дерматолог из сети Dr. Ducu Clinics, объясняет: «Утренний душ помогает проснуться, ускоряет кровообмен и смывает ночной пот», особенно если есть склонность к ночной потливости или жирности коже головы. Говоря о вечернем душе — Доктор Ханна Копельман, дерматолог и ведущая подкаста Derm Club, отмечает: «Вечерний душ смывает весь городской налет — пот, пыль, аллергенные частицы — и помогает подготовить тело ко сну». Если обобщать, то дерматологи и сомнологи чаще отдают предпочтение вечернему душу — он смывает пыль, пот и аллергены, снижает риск воспалений и помогает лучше спать. Утренний душ нужен тем, кто сильно потеет ночью, имеет жирную кожу головы или хочет взбодриться.
Использовать пластиковые или стеклянные пищевые контейнеры
Фанаты пластика отмечают его удобство, такие контейнеры легкие, недорогие, не разобьются, идеальны в поездках. Они рассуждают так: «Не буду тратить лишние деньги на стекло — у меня много еды, я нагреваю свои контейнеры в СВЧ, не задумываясь, бросаю в сумку. Пластик прочный и яркий — что еще надо?» Сторонники стеклянных емкостей настаивают: стекло не выделяет вредных веществ, не впитывает запахи и, между прочим, точно не расплавится в микроволновке или посудомоечной машине.
Их позицию подтверждает Джинхун Ли, профессор инженерии окружающей среды в Университете Небраски—Линкольн. Его команда выяснила, что при разогревании пищи в пластиковых контейнерах в СВЧ в еду могут попасть до 4,22 млн микропластиков и 2,11 млрд нанопластиков на каждый квадратный сантиметр поверхности. «Эти частицы достаточно малы, чтобы проникать в клетки, и мы видим признаки токсического действия», — отмечает Ли. Похожий вывод сделали и в Национальном институте стандартов и технологий США (NIST). По словам химика Кристофера Зангмейстера, пластиковые изделия при контакте с горячей водой способны выделять триллионы наночастиц за считаные минуты. Доктор Моника Варга, консультант по гигиене питания и экологии упаковки, подчеркивает: «Для горячей, кислой или жирной пищи стеклянная тара однозначно безопаснее. Пластик я рекомендую только для сухих продуктов и при условии, что он новый, качественный и не поцарапан».
Стоит ли стирать ли джинсы как всю верхнюю одежду или гораздо реже
«Я не стираю свои джинсы вв машине... если уж они совсем грязные — мою их вручную вв холодной воде или захожу вв душ прямо в них»
Ф бабруйск, жывотнае!
Одни уверены: джинсы надо стирать так же часто, как и простые брюки или юбки — «вы же по улице в них ходите, сидите где попало, да и запах». Другие считают, что плотная ткань джинс не нуждается в такой же частой стирке. Есть и эстеты: мол, джинсы в носке становятся только лучше.
Чип Берг, бывший сотрудник Levi’s, в интервью The Washington Post признался: «Я не стираю свои джинсы в машине... если уж они совсем грязные — мою их вручную в холодной воде или захожу в душ прямо в них». В официальных рекомендациях Levi’s советуют стирать джинсы не чаще одного раза в 10 носок или только при явных пятнах и запахе, вывернув наизнанку и в холодной воде. А исследование Рейчел МакКуин из Университета Альберты показало, что бактериальная нагрузка на джинсах после 15 месяцев носки без стирки была почти такой же, как через две недели после стирки — то есть вопрос скорее в эстетике и запахе, чем в гигиене. Вывод: оптимально стирать джинсы каждые 5–10 носок или при сильном загрязнении, а между стирками — проветривать, чистить локально и избегать машинной сушки, чтобы сохранить цвет и форму.
Оставлять ли в спальне окно открытым на ночь
Те, кто спит с открытым окном даже в лютые морозы, никогда не поймут тех, кто даже в жару надевает пижамку и лезет под одеяло. Конечно, как спать — дело вкуса, но есть ли научное обоснование какой-то позиции?
Доктор Крис Уинтер, невролог и специалист по медицине сна из Шарлоттсвилля (США), говорит: «Оптимальная температура в спальне для качественного сна — около 60–67 °F (15,6–19 °C). Это помогает телу снизить внутреннюю температуру, что необходимо для засыпания и поддержания глубокого сна». Доктор Мишель Дреруп, клинический психолог Центра расстройств сна Cleveland Clinic, дополняет: «Когда температура ниже 60 °F (около 15 °C), тело начинает сужать сосуды, учащается дыхание, что может создать дополнительную нагрузку на сердце». Получается, что прохладная спальня полезнее теплой, но экстремальный холод во время сна — это уже стресс для организма. Оптимально — держать в спальне температуру в диапазоне 16–19 °C.
Можно ли надевать новое платье и другую верхнюю одежду сразу после покупки
Оптимальная температура, это, когда я сплю в одних трусах не укрываясь. При 19 градусах нужно одеяло.
Некоторые считают, что новая вещь из магазина — априори чистая: с биркой же! Другие наоборот — чуть ли не сразу бросают покупки в машинку: неизвестно, кто примерял, и чем ткань обработана на производстве. Вспоминают и о складах на фабриках, где одежда лежала без упаковки.
Линдси Бордон, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог Медицинского центра Колумбийского университета прямо заявляет: стирайте новые вещи — в ткани остаются красители и консерванты (вплоть до формальдегидных смол), которые могут раздражать кожу.
Вешать туалетную бумага: «к себе» или «от себя»
Вот уж, казалось бы, вопрос выеденного яйца не стоит, но и он способен развести людей по разные стороны баррикад. Одни уверяют, что рулон должен висеть «к себе» — удобно тянуть, гигиенично, красиво. Другие принципиально вешают «от себя», мол, так бумага не разматывается случайно, если в доме кошка или дети или сквозняк. Для одних это вопрос удобства, для других — порядка. Кто-то даже упирает на эстетику, будто речь идет не о туалетной бумаге, а о дизайнерском решении.
С точки зрения гигиены, вариант «к себе» предпочтительнее. Именно так бумага изображена в оригинальном патенте на держатель туалетной бумаги от 1891 года. Это положение снижает риск прикасания бумаги к стене, где может быть больше бактерий, и позволяет оторвать нужное количество одной рукой — что особенно важно в общественных местах или при сниженной мобильности.
Вытирать пыль сухой или влажной тряпкой
Сухая тряпка любима за скорость и простоту: быстро махнул — и пыль вроде ушла. Но часть людей замечает, что она скорее разносит пыль, нежели убирает ее. Влажная тряпка считается более эффективной: она сцепляет пыль, не поднимает ее в воздух и оставляет поверхности чище.
Лаура Марсден, эксперт по уборке отеля Marigold, объясняет: сухая тряпка лишь разносит пыль, а легкое увлажнение помогает собрать ее и увлажнить частицы, чтобы не улетали обратно в воздух . Это подтверждают и профессиональные клинеры: влажная тряпка сцепляет пыль и оставляет поверхность действительно чистой, особенно там, где она зверски липкая — например, на кухонном столе. Однако сухая уборка остается полезной, когда важно быстро убрать тонкую пыль с электроники или деликатных поверхностей, чтобы не размазать ее водой.
Можно ли использовать одно и то же полотенце для лица и тела
Кто-то считает, что полотенце есть полотенце — если ты моешься чисто, то и разницы никакой. Особенно если меняешь полотенце часто: ну подумаешь, вытер сначала лицо, потом плечи и ниже — что в этом страшного? Другие же едва не плюются, услышав такое: на лице нежная кожа, склонная к воспалениям, а на теле — пот, кожное сало и бактерии. Мол, пользоваться одним полотенцем для всего — все равно что умываться носком.
Доктор Лили Талакоуб, дерматолог из Вирджинии, в интервью для журнала Allure объясняет, что «продукты для тела (лосьоны, духи, средства для волос) могут забивать поры и раздражать кожу лица» — поэтому лучше использовать чистое, мягкое полотенце только для лица и менять его каждые 2–3 дня или даже ежедневно, если у вас кожа склонная к образованию акне.
Нужно ли дезинфицировать губку для мытья посуды каждый день
Некоторые уверены: если губку хорошо отжать и оставить сушиться, она остается безопасной. Мол, раньше никто с микробами не носился, и ничего — жили, посуду мыли, суп ели. Другие подходят к вопросу как к мини-санэпиднадзор: считают губку самым грязным предметом на кухне и требуют дезинфицировать ее ежедневно — либо в микроволновке, либо кипятком и, конечно, выбрасывать к чертовой бабушке после недели службы.
Доктор Захра Мухаммед микробиолог из Университета Хьюстона, сообщила, что губки могут служить домом для бактерий, и что помещение их в микроволновку на 1 минуту или погружение в отбеливатель (1 чайная ложка на литр воды, замочить на минуту) убивают свыше 99,9 % микробов.
Сколько реально «живет» зубная щетка, если она выглядит нормально
Многие считают, что если щетина у зубной щетки не распушилась, а ручка не облезла — значит, все в порядке. Зачем менять то, что еще «как новенькое»? Есть и такие, кто к щетке привыкает как к родной: «Удобная, не колется, рука сама тянется!» — и живет она у них месяцами. Противоположный лагерь — те, кто покупает новую щетку чуть ли не раз в месяц. У них строгий график, как у смены шин на авто: три месяца — и в утиль, вне зависимости от внешнего вида.
Что на самом деле: да, внешность обманчива. Даже если щетка выглядит «живой», она теряет эффективность уже через три месяца регулярного использования. Щетинки со временем становятся менее упругими и хуже справляются с налетом. А еще — на них скапливаются бактерии, особенно если щетку хранят во влажной закрытой среде. Если щетина начала распушиваться — менять нужно немедленно, даже если прошло всего пару недель. По данным Cleveland Clinic, менять зубную щетку нужно каждые 3–4 месяца, а при первых признаках износа — немедленно.
Сколько можно хранить готовые блюда в холодильнике
Ага, если в комнате больше 20° то ежа остывает за несколько часов и то только до теплого состояния, а насколько я знаю холодильник портится, если ставить в него горячее
Вопрос о том, сколько можно хранить готовую еду в холодильнике, вызывает споры даже в одной семье. Одни уверены: если блюдо выглядит нормально и не пахнет странно — значит, всё в порядке. Такие остатки спокойно доедают и через пять, и через семь дней. Другие настороженно выбрасывают всё, что постояло больше суток, полагая, что вредные бактерии могут начать размножаться задолго до появления «настоящей» порчи.
Согласно рекомендациям, опубликованным на официальном портале по безопасности продуктов питания, готовые блюда желательно съедать в течение 3–4 дней. Даже если еда визуально в порядке, риск скрытого размножения бактерий остаётся. Отдельно подчёркивается: еду следует убирать в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления, а если температура в помещении выше 32 °C — уже через час.
Можно ли пользоваться чужой расческой
Расческа — вещь личная, и делиться ей лучше только в крайнем случае. Даже если это щетка близкого человека, на ней все равно остаются частицы кожи, волос, кожное сало — а вместе с ними и микроорганизмы. Исследование в Университете Порт-Харкорта показало, что на расческах в салонах красоты обитают бактерии и грибки и в очень больших количествах. Похожее исследование в частном университете Babcock выявило, что 92,5 % расчесок студенток содержат грибки. Вывод простой: если уж пришлось воспользоваться чужой расческой, ее стоит хотя бы промыть с мылом или обработать антисептиком. Это небольшое действие реально снижает риск раздражений и грибковых инфекций кожи головы.
В бытовых спорах редко бывает единственно верный ответ — многое зависит от привычек и личного комфорта. Но всегда есть смысл присмотреться к полезным приемам, которые экономят время, силы и деньги, а заодно помогают избежать лишних хлопот. Вот подборки, где можно найти такие идеи:
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.