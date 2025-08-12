20 бытовых вопросов, которые раскололи человечество на два лагеря

Да, можно — и это не превратит чайник в химическую лабораторию. Миф о «накапливающихся токсидах» при повторном кипячении — просто страшилка. Как отмечают эксперты Института Фрезениус в Германии, «повторное кипячение не делает воду ядовитой или токсичной», она остается прежней и даже полезнее, если до этого стояла и могла загрязниться. Обзор научных публикаций, включая эксперимент команды ученых из Пекинского университета, подтверждает: «водопроводная вода остается безопасной и пригодной для питья после многократного или продолжительного кипячения».

Единственное реальное изменение — незначительное увеличение концентрации растворённых солей, фторидов или нитратов из‑за испарения, но в обычной воде это абсолютно безопасные уровни, особенно в городских условиях. Главное — не допускать образования толстого слоя накипи. А если система водоснабжения старая или вода подозрительная — действительно имеет смысл поставить фильтр.