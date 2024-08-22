20+ человек, для которых наглость — не второе счастье, а первое и единственное

Казалось бы, всех с детства учат основному правилу поведения в обществе — быть вежливым и проявлять уважение к окружающим. Тем не менее, все равно вокруг нас полно людей, для которых войти в кабинет врача без очереди, припарковаться, заняв два места, или потребовать что-то чужое — абсолютная норма. Обычно наглость таких людей не знает границ, а потому встречи с ними всегда надолго запоминаются.

У меня в группе онлайн-учеников есть студентка (взрослая дамочка), которая никогда не читает толком задания, выполняет их левой ногой и с опозданием. Еще она одна из всех не может войти в зум на онлайн-зачет, потому что «ой, эта техника, это так сложно для меня!». Дама, на минуточку, при поступлении на курс сказала, что всю жизнь работала программистом. Также она постоянно пытается мне позвонить в нерабочее время, хотя по правилам группы, мы только пишем сообщения в чат. И каждый раз, когда я говорю, что она что-то сделала не так, она отвечает: «Миленькая моя, сладенькая, я понимаю, как вам со мной трудно, а вы назначьте кого-нибудь из нашей группы моим куратором, пусть он мне помогает, а вас я больше не потревожу». Угу. Люди платили мне деньги за онлайн-курс, и они же еще должны посадить себе на шею это счастье... © shanghai48 / ADME

Это было много лет назад, я работал тогда в магазине. Фирма была небольшая, мы все друг друга знали, в том числе владельца компании. Как-то пришел парень, который хотел получить огромную скидку на барбекю (настолько большую, что стоимость оказалась бы ниже себестоимости), потому что он якобы знает владельца, и он, мол, сказал сделать скидку. Я говорю: «Ладно! Сейчас я ему позвоню и уточню». Пока я набирал номер телефона, парень просто пулей выбежал из магазина. © NotYourNanny / Reddit

Цитата от одной моей знакомой: «Сосед [пчеловод] должен со мной делиться выручкой за мед, потому что его пчелы с моих цветов мед собирают». © Настя Шведко

«Женщина припарковалась, вытащила из багажника дорожные столбики и заблокировала парковочное место рядом с собой, чтобы ей было „удобно доставать детскую коляску“»

Как-то с мамашей одной поцапались. Увидела у ребенка моего машинку. И стала требовать (!) отдать ее поиграть своему сыну. Я отказала. Она начала наезжать: надо делиться.

— Хм... Я видела, вы на белой «Тойоте» приехали.

— Ну да, мне муж подарил.

— Дайте покататься? Я поезжу по делам и верну.

— Вы чего? Это же машина!

— Вот так же неприятно и моему ребенку. Для него его машина — МАШИНА! Так что идите и купите своему ребенку его личную машину, а не требуйте отдать вам чужую собственность. С обидой и оскорблениями отошла. © Шаманка / ADME

— Хм... Я видела, вы на белой «Тойоте» приехали. — Ну да, мне муж подарил. — Дайте покататься? Я поезжу по делам и верну. — Вы чего? Это же машина! — Вот так же неприятно и моему ребенку. Для него его машина — МАШИНА! Так что идите и купите своему ребенку его личную машину, а не требуйте отдать вам чужую собственность. С обидой и оскорблениями отошла. © Шаманка / ADME 4 года занимаюсь доставкой, видел всякое, но только что клиент ввел меня в состояние ступора своей простотой. В общем, приезжаю на адрес, поднимаюсь на этаж, и при выходе из лифта мне в нос сразу ударил насыщенный такой запах тухлятины, прям затхлого мусора. Открываю тамбурную дверь, и уже из двери квартиры меня встречает она: принцесса лет 30. А возле ее двери стоят два завязанных пакета. Эти два пакета — и есть источник смердящей беспросветной вони на весь этаж.

Вдыхаю через воротник футболки немного воздуха, задерживаю дыхание, подхожу, здороваюсь, вручаю пакеты и только собираюсь ретироваться, как вдруг:

— Молодой человек, извините, не захватите мусор? Там прям возле подъезда мусорка!

— Нет, спасибо (приближаюсь к лифту, дабы скорее оказаться на улице)

— Блин, вам же по пути, неужели так трудно? Я с ребенком сижу. Вы же чувствуете, как на весь этаж воняет?

Я не нашел, что ответить на это, двери лифта открылись, и я уехал. © nmk0902 / Pikabu

Вдыхаю через воротник футболки немного воздуха, задерживаю дыхание, подхожу, здороваюсь, вручаю пакеты и только собираюсь ретироваться, как вдруг: — Молодой человек, извините, не захватите мусор? Там прям возле подъезда мусорка! — Нет, спасибо (приближаюсь к лифту, дабы скорее оказаться на улице) — Блин, вам же по пути, неужели так трудно? Я с ребенком сижу. Вы же чувствуете, как на весь этаж воняет? Я не нашел, что ответить на это, двери лифта открылись, и я уехал. © nmk0902 / Pikabu Живу в селе, зима у нас любит переменчивую погоду (от −10 до +5). К моему дому асфальта нет, поэтому каждую зиму стелю доски на дорогу, чтобы на своей копейке без проблем проезжать, но их все время кто-то тырил к концу зимы. Пару дней назад сосед построил сарайчик из досок. Как оказалось, из моих досок! А я их купил много лет назад в магазине, который давно закрыли. Такой наглости еще не видел. © Подслушано / Ideer

«Кто-то пристегнул свой велосипед к моему»

Есть у меня давний знакомый. Взрослый человек, но иногда бывает до изумления пронырливый и наглый. Как подросток. И всегда: «А че такого?!» Один раз он залез в автобус к гостям на свадьбу и уехал с ними за город. Его там сразу разоблачили, потому что он был без пригласительного и его никто не знал. Когда он мне об этом рассказывал, то считал, что он правильно поступил, по простоте душевной. © Hayabusik / Pikabu

У меня соседка по даче такая была, типа, «а че такова?». Кобеля выпустит своего с цепи погулять... Помню, приехала с детьми, продукты разгружаю из машины на лавку, она приперлась, сидит, а кобель ее забежал к нам, курицу цапнул и убежал. А она смеется! Потом таким же макаром пес воровал из дома еду. Но недолго, я забор поставила. Так соседка потом обиделась: «Мы к вам ходили сливу рвать, а вы забор поставили». © user5014789 / Pikabu

Я работаю на кассе супермаркета. Была такая история. Нажала кнопку, чтобы закрыть кассу — на стойке у ленты тут же лампочка загорается красным светом вместо зеленого. Я в тот момент уже заканчивала рассчитывать покупателя. Тут подходит другой покупатель и начинает выкладывать товары на ленту. Я: «Простите, эта касса уже закрыта». Покупатель довольно резким тоном: «Ну и как я мог об этом догадаться?» Я, указывая на различные лампочки: «Когда касса закрыта, горит красный свет, но если вы посмотрите другие кассы, увидите зеленые лампочки, это означает, что кассы открыты и готовы вас обслужить». Клиент чуть ли не кричит: «Вы полагаете, что я еще должен сам на ваши знаки смотреть?» В этот момент мужчина, которого я обслуживала, заржал. Я: «Ну, вообще-то, в жизни, да, нам приходится уметь читать знаки! Честно говоря, я даже не знаю, что вы хотите, чтобы я вам сказала...»

На этом мой покупатель согнулся пополам от смеха, что заставило разозленного мужчину схватить свои товары и умчаться на другие кассы. Я повернулась к своему покупателю и спросила: «Что это вообще было?» © cynical-mage / Reddit

На этом мой покупатель согнулся пополам от смеха, что заставило разозленного мужчину схватить свои товары и умчаться на другие кассы. Я повернулась к своему покупателю и спросила: «Что это вообще было?» © cynical-mage / Reddit Как-то купили сыну огромного дорогущего динозавра на ДР, очень уж просил. Он на следующий день пришел в садик и, естественно, всем об этом радостно рассказал. Несколько мальчиков потом попросили у родителей таких же. Так эти родители подняли шум в родительском чате на тему того, что нельзя покупать ребенку такие дорогие игрушки, потому что другие не могут себе этого позволить. Честно ответила им, что никто не может мне диктовать, что покупать. Я же ему эти игрушки потом в садик не даю других дразнить. В итоге пара особо тронутых мамаш написали на меня жалобу и потребовали ребенка из садика исключить. © Лика Безумная / ADME

Как-то раз сижу в автобусе. У меня, к слову, компрессионный перелом спины. Подходит пожилая женщина, требует уступить место. Я отвечаю: «У меня перелом». Она в ответ что-то вроде: «Докажи». Я еле сдержалась, чтоб не ляпнуть: «Мне, блин, с собой рентгеновский снимок носить?» Очень хотелось сматернуться на нее, серьезно. © Маргарита Астринова / ADME

Люди кормят жирафов прямо на глазах у сотрудников сафари-парка, которые говорят им этого не делать

Я несколько лет назад спустя неделю после операции ехала в метро, сижу, глаза прикрыла, ибо слегка укачивает... И тут над душой раздается «уступите беременной!» Открываю глаза — ну да, правда, беременная. Я вежливо говорю, мол, попросите у кого-то другого, мне тяжело стоять в набитом вагоне, у меня операция недавно была, и все еще швы болят.

А на меня в ответ орут: «Ну и нечего таскаться после операции, если стоять тяжело, такси бери, а места — для беременных, пожилых и инвалидов. Я вообще просить не должна, мне должны уступать». © Anastomus / ADME

А на меня в ответ орут: «Ну и нечего таскаться после операции, если стоять тяжело, такси бери, а места — для беременных, пожилых и инвалидов. Я вообще просить не должна, мне должны уступать». © Anastomus / ADME На какой-то праздник принесла угощение (тортик и пирожные) для коллег из своего маленького отдела. Все ровно рассчитала: кусок торта и несколько разных пирожных. Всех угостила, осталась порция для начальника отдела. Отошла к нему узнать, удобно ли сейчас ему принести. Возвращаюсь к себе и вижу, как тип из соседнего отдела стоит и ест торт. Возмущаюсь, спрашиваю: «Ты почему чужое ешь?» В ответ мне честный и искренний взгляд: «А, да? Я думал, это для всех». Выгнала его. Отнесла оставшееся начальнику и прямо сказала, что угощения было больше, но его самовольно съел коллега, когда в кабинете никого не было. А через пару месяцев парня попросили на выход. © Zmeevitsa / Pikabu

Как-то писала дипломную работу на заказ. Обещали за нее деньги (сумма была оговорена заранее). А мне тогда они очень сильно нужны были. Кушать нечего было, да и май месяц, везде пахнет шашлыками, а я не у дел. Грустно и невкусно на душе, короче. В итоге отдаю работу, а со мной расплачиваются коробкой с апельсинами и яблоками. Я так тогда плакала! Зачем мне эти апельсины? У меня от них лицо чешется, я мяса хочу! Клиент говорит «Нуачетакова, ты работу за 3 дня написала! Тебе это ничего и не стоило». Мои аргументы, что я кучу лет училась, чтобы написать эту работу за 3 дня, остались не учтены. Короче, я вернула эту коробку с апельсинами клиенту, двери захлопнула, и в моей душе зародился план кровожадной мести. Я просто слила всю работу в сеть. Ну и дальше, вы поняли, истошные крики заказчика при проверке работы на плагиат. © captain20 / Pikabu

«Эти люди расположились прямо перед единственным входом на пляж»

На съемной квартире в электрической печке не работала духовка (новую за 11 000 можно купить). Вызвали спеца. Он разбирает и показывает, что вышел из строя переключатель. Называет цену — запчасть — 1500, работа — 1500. При нем открываю интернет, цена переключателя — от 150 до 300. Спрашиваю, мол, как так-то? Мне рассказали, что у них супер оригинальная, с платиновым покрытием, цену ни на работу, ни на запчасть уменьшить не согласился. Пришлось менять самому... © oath.art / Pikabu

Я недавно ехала в маршрутке, где одна женщина за минуту успела задолбать всех. Жара 30+, она в капюшоне и пытается закрыть все окна, чтобы ее не продуло. Естественно, пассажиры были против. Она еще приговаривала: «Вот вы когда уши простудите, вы все поймете». И поэтому ее метало по всей маршрутке, где бы ей встать. Всем на ноги наступила, на меня вообще почти легла. Я бы и уступила место, мне не жалко, но такая она была наглая и так раздражала, что из принципа не хотелось. Ехала я минут 20 и все это время она не закрывала рот. С ней еще мужчина был, похоже, сын ее, делал вид, что он не с ней. © Yulia Bazhenova / ADME

Когда училась, жила в общаге. На выходные поехала домой. Вернулась, потопала в душ, а мне такие: «Фу, я бы побрезговала в чужом халате ходить». Я слегка офигела. Оказалось, пока меня не было, мой халат и тапки носила девочка из моей комнаты. А когда я выразила свое недовольство, она еще и обиделась на меня, мол, я жадная. © Таня / ADME

Выхожу утром из своего подъезда, а из соседнего выходит «дама» с собачкой. И эта собачка начинает гадить прямо на тротуар. Она сделала свои дела, и «дама» пошла дальше. На мое замечание не реагировала до тех пор, пока я не напомнила, что камеры установлены по всему периметру дома. Поджала губы и собрала в салфетку. © Наталья / ADME

«Это огромный Bluetooth-динамик на его спине. И, да, из него доносится музыка. Когда я спросил его, не проще ли использовать наушники, он сказал, что мне стоит взять свои, если меня она раздражает»

Ехала в маршрутном такси. На очередной остановке заходит барышня скандального вида, подталкивая плюгавенького мужчинку с щенячьей грустью в глазах. Барышня всех окидывает взглядом, выбирает место и жертву и подобно ледоколу устремляется через поток возмущенных пассажиров на намеченное место. Ее «жертвой» оказывается молодая женщина, посмевшая сесть на то место, куда так целеустремленно направлялся «ледокол», муж с виноватым видом пробирается за ним шепча извинения. В дороге барышня то ложилась на несчастную женщину, то наступала ей на ноги, то сумкой по лицу елозила. На все замечания и просьбы прекратить в ответ шел поток хамства. Муж хамки, делавший слабые попытки отвлечь жену от удовольствия поскандалить, был зашикан. И вот на очередную просьбу не портить жизнь другим пассажирам, барышня выдает, обращаясь к той сидящей девушке: «Ты чего такая злая, видать, муж не ласкает?», — и хищно поглядывает в сторону мужа. Муж еще ниже стал ростом и как-то тоскливо вздохнул. И тут не выдерживает мужчина, над ухом которого происходит конфликт. Он встает и громко говорит зачинщице: «Ты себя-то в зеркало видела, ты же мужика своего заставляешь!». Похлопал по плечу притаившегося мужичка, сказал, что сочувствует, и вышел на следующей остановке. Чем закончились разборки, не знаю, я тоже выходила, но судя по красной физиономии скандалистки, слова ее задели. © Mirra / ADME

Сотрудники сферы обслуживания сталкиваются с хамством каждый день. Среди самых запоминающихся — женщина средних лет, устроившая скандал из-за батареек. Суть претензии была в том, что купленные ею (не у нас) батарейки АА проработали в светильнике всего год, а потом сели. «Полное безобразие и явный брак, потому что на них было написано: срок службы до 2027 года. А на дворе только 2020! Ясное дело, на этих батарейках лампа должна была гореть еще 7 лет!» Все попытки найти взаимопонимание так и не увенчались успехом. Клиент ушел в полной уверенности, что кругом мошенники и обманщики. © Марина Афанасьева / ADME