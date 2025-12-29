20+ человек, которые решили сэкономить на услугах профессионалов, и к такому результату их жизнь не готовила

Экономия — это когда ты хотел сберечь 5 тысяч на мастере, а в итоге потратил 50 на исправление косяков. Герои нашей подборки были уверены, что справятся сами, но реальность жестоко их обломала. Мы собрали фото и истории людей, которые рискнули взять все в свои руки. И эти примеры — лучшая инструкция под названием «как делать не надо». А в бонусе вас ждет история счастливчика, для которого попытка сэкономить обернулась не провалом, а настоящим триумфом.

Цены на шугаринг перед отпуском кусались, и я решила: «Там же просто сахар и лимон, я что, варенье не сварю?» Сделала пасту по рецепту из интернета, смело нанесла смесь. Прилепила полоску, дернула и поняла, что теперь деваться некуда. Паста застыла. Пошевелиться не могу, руки в сахаре. Пыталась смыть водой — стало только хуже. Время идет, муж под дверью уже скребется. Заходит и видит меня в позе поломанного кузнечика, всю в потеках карамели. Оглядывает меня с ног до головы и философски выдает: «Чайник ставить будем? Или так погрызем?»

«Столько мучений, больная спина, потраченные нервы... Я все-таки установил этот унитаз сам! Жаль только, что дверь теперь не закрывается. Гений, просто гений»

Когда ремонт превратился в выставку цветов

Давным-давно, когда я только начал жить самостоятельно, делали мы с братом ремонт. Первый раз в жизни сами. Опыта у нас практически не было, зато были задор и море энергии. Накосячим, я начинаю грузиться, а братан говорит: «Не парься, цветочек повесим — и красиво будет». Так повторялось несколько раз. Закончили кухню часов в 12 ночи, еще даже руки не помыли, сидим уставшие. Брат осматривается и говорит мечтательно: «Красиво будет: вся квартира в цветах». © justas1s / Pikabu

«Мама решила сама смастерить папе трость. Ну, по крайней мере, она старалась»

«Раньше я делала маникюр в салоне, но сейчас приходится экономить. Весь вечер потратила на маникюр: база, лак, сушка, ждала полчаса, чтобы наверняка. А утром проснулась и увидела это»

«Мои родители: „Зачем нам валик? Мы и так справимся“. Результат налицо»

«Мама купила новый дом. Просто посмотрите, что предыдущие владельцы сотворили с бассейном!»

«На белом диване были пятна, и мой парень решил его... покрасить. Я предлагала просто купить чехлы, но нет, это слишком просто. Теперь любуемся результатом»

Задачи нужно ставить правильно

Коллега купил лесной участок, заросший деревцами. Нанял бригаду, поставил задачу: спилить все деревья меньше двух метров. Даже рулеткой отмерил высоту, на бригадире показал — вроде поняли. Приезжает через пару дней, заходит на участок и теряет дар речи: все деревья спилены ровно по 2м. Так они еще просили надбавку за сложность. © Unknown author / Pikabu

«Наверное, нужно было чуток сдвинуть вправо»

«Мои соседи пристроили к дому... фойе? Парадный вход? Честно говоря, я даже не знаю, как это назвать. Ну, смотрите сами»

Хозяйственность

Мой коллега называет себя хозяйственным. Постоянно присматривает, что и где плохо лежит. Там отрезок трубы подберет, тут остатки масла сольет. Везде все собирает и выпрашивает. Весь его гараж заявлен добром (хламом). На своей Ауди он поменял масло в двигателе из заранее подготовленных остатков. Мотор заклинило. Оказалось, что вместо масла он залил лак по дереву. Три дня пытались почистить движок, но все каналы забиты наглухо. Теперь коллега ищет двигатель подешевле. © Fatherbig / Pikabu

«Каждая поездка к родителям — это сюрприз. Никогда не перестаю удивляться тому, что может соорудить мой отец»

«Девушка взялась меня подстричь. Все шло просто отлично, пока я вдруг не услышал ее вздох»

Когда переоценил свои возможности

Решил я как-то сэкономить и попросил друга подстричь меня машинкой. Он мне такой: «У меня мама парикмахером была и бабушка — это у нас в крови, не боись». Ну ок, думаю, сейчас будет модная прическа за бесплатно. Сижу, значит, вроде все норм, потом тишина, потом друг начинает ржать так, что я аж напрягся. Через пять минут он подходит с зеркалом, и я вижу это безобразие: на голове полосы, как после газонокосилки в дождь. Спереди типа челка висит, сзади — почти лысины. В итоге пришлось все сбрить под ноль. А друг потом говорит: «Походу, я в батю пошел». © Не все поймут / VK

«Слева — результат самостоятельной стрижки брата. Справа — мамина попытка спасти положение»

«Мама окончила курсы парикмахеров 9 лет назад. Практики с тех пор почти не было, но она уверенно заманила брата к себе в кресло. Вот что из этого вышло»

«Моя первая попытка побрить голову. Я два дня ходил так на работу и даже не подозревал, что что-то не так. Глаза мне открыл коллега, который осторожно спросил, все ли со мной в порядке»

Штраф за отсутствие подарка

Я фотограф и пару месяцев назад работал на свадьбе, где молодые люди пытались сэкономить на всем подряд. Но самое забавное, что они наехали на меня за то, что я пришел к ним без подарка. Думал, это шутка, но нет, они настаивали на том, что я не просто фотограф, но и гость, и должен был что-то подарить. Тогда как-то замяли, перевели в шутку, а когда пришло время расплачиваться, они скинули на пять тысяч меньше. В ответ скинул им меньше фотографий, еще и выбрал такие, где невеста максимально не вышла. © Не все поймут / VK

«Решила сходить моделью к ученику. Иллюзий не питала. Спустя три часа я увидела результат... В итоге мне пришлось просто попросить ее остановиться и оставить все как есть»

«У клиента была претензия, что крепление телевизора не подходит⁠»

Бонус: а вот история про человека, чья попытка сэкономить привела не к провалу, а к грандиозному успеху

Плиточник заломил цену за ремонт. Муж психанул: «У меня что, руки не из того места растут? Сам положу!» Купил самый дешевый плиткорез, уровень и заперся в ванной на неделю. Все это время я ходила на цыпочках в благоговении. В час икс я с замиранием сердца нажала на ручку двери, заглянула внутрь и потеряла дар речи: идеально ровные швы, красота, как в каталогах. Оказалось, что у мужа скрытый талант. Он так вдохновился успехом, что уволился из душного офиса. Теперь зарабатывает в три раза больше того плиточника, а я горжусь своим «экономным» мужчиной.