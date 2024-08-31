20 человек встретились с добром и их день просто расцвел

Когда кажется, что все не то, все не так, начальник снова какую-то ерунду хочет, да и свекровь начинает чем-то там возмущаться — думаешь, что день уже не спасти. Но порой бывает так, что окружающие вдруг совершат что-то настолько доброе, что просто расцветаешь.

«Мужчина помог незнакомой женщине пережить паническую атаку во время полета»

Строгая, но сердце-то доброе

Когда я занималась спортом, у меня была безмерно строгая тренер: ее боялись абсолютно все. И иногда она была несправедлива в своих высказываниях. Но когда я была не при деньгах, она тайком узнала, что я не иду на выпускной и подарила мне платье, туфли, дала деньги и сказала, улыбнувшись: «Выпуск должен быть у каждого!» Уж сколько лет прошло, а у меня до сих пор безумно теплые воспоминания о ней. © Подслушано / Ideer

«Моему ребенку 10, он уже несколько лет копит деньги. Когда он услышал о травмированной кошке, то решил пожертвовать все накопленное ветеринарной клинике»

«Сотрудники подарили ему небольшой набор принадлежностей (перчатки, марля и т. д.), потому что он сказал им, что тоже хочет стать ветеринаром».

Медали за человечность этим спортсменкам

Первый раз пришла в зал. Вся такая зажатая и стеснительная пышка. Пока ждала тренера, пошла на велосипед. Сажусь и понимаю, что не могу сдвинуть сиденье. Тупо не помещаюсь, а оно намертво застряло. Рядом два качка надо мной угорают. Мне стало дико стыдно и обидно, я собралась уйти, как вдруг появляются фитоняшки, выгоняют качков и помогают мне с велосипедом. Теперь и я всегда помогаю новичкам в зале. © Подслушано / Ideer

«У нас была трудная смена. В конце дня приготовил официантке поесть и вот что получил взамен»

«Моя любовь к тебе навечно!»

Порой от небольшого участия на душе просто ромашки расцветают

Беременна на 38 неделе. Живот огромный настолько, будто там двойня. И вот нужно сдавать кровь, поперлась в поликлинику. А там еще кабинет для для беременных закрыт. И вот в обычный кабинет меня пропустить не хотят, в очереди все орут, хамят, я почти плачу. И тут выходит мужчина и заступился за меня! Пропустил перед собой, помог надеть бахилы. Я чуть со стыда не сгорела, на мои отказы ответил: «Мне не сложно». © Мамдаринка / VK

В этом городе своя Белоснежка

Еду в душном автобусе и все проклинаю: жарища, вонища. На остановке мерзкая старуха лет 85 медленно тащит в автобус несколько грязных тяжелых мешков. Один пассажир вышел помогать. На другой остановке эта бабка выходит. Все опять долго. И тут происходит что-то невероятное — слетается туча всяких разных птиц! Я такого в жизни не видел! Эта бабуля с такими усилиями ездит в парк кормить птиц! И все ее знают: птицы, водители, пассажиры! Оказалось, это я мерзкий и грязный, а не эта милая бабушка. © Подслушано / Ideer

«Нашел обручальное кольцо у себя во дворе. Встретился с хозяевами дома, спросил, не теряли ли они что-то, когда жили здесь. Оказалось, что кольцо пропало целых 18 лет назад. Отдал им, они в шоке и счастливы»

Погоня, которой можно было избежать

Возвращаюсь домой после работы поздно вечером и чувствую, что сзади кто-то идет. Я по натуре человек пугливый и поэтому пошла быстрее. Понимаю, что сзади человек тоже идет быстрее. Я уже перехожу на бег, как вдруг слышу: «Девушка, вы кошелек уронили, я из-за вас автобус пропустил». Поворачиваюсь — человек отдает кошелек и быстро уходит. Так стыдно мне еще не было. © Подслушано / Ideer

«В магазине спросил продавщицу, сколько стоят 8 крылышек, она ответила, что $10,5. Спросил, сколько стоят 6 штук, она сказала, что $7,5. Я ответил, что тогда возьму 6»

«Продавщица улыбнулась: „Думаю, я вас поняла“. Взяла с меня деньги за 6 крыльев, а когда я вернулся домой, то понял, что она положила 8 штук».

Лучше перебдеть

Вчера свет выключили вечером и мы с сестрой ходили по дому с фонариками. Через 10 минут в дверь постучал полицейский, попросил квартиру осмотреть. Потом сказал: «Соседка, бабушка напротив, увидела со своего окна, что с фонариком ходили, подумала, что в дом залезли. А там девочки живут, говорит, приезжайте скорее». Пошли к ней вечером с печеньем, спасибо сказали. © Подслушано / Ideer

«Моя девушка лежала в больнице. Ребенок, с которым она была в одной палате, долго на нее пялился, а потом быстро отдал ей это и убежал»

Когда от одного поступка выиграли все

Добрая бабка впускает в подъезд бездомного. Вонь! Я с ним поговорил и выяснил, что после его инсульта жена и падчерица, получив доверенность, продали его квартиру и свалили в другую страну. Я дал ему денег на проезд и еду, ключи от дачи за городом, кое-какие шмотки старые. Теперь у меня на даче живет хранитель. Все вычищено и отремонтировано. Теплица и огородик ломятся от урожая. А еще он у соседей халтурит. А я на дачу теперь только отдыхать приезжаю. © Подслушано / Ideer

«Посудомойщик смущенно попросил немного картошки фри. Сделал ему вот такое блюдо. Мы заботимся о своем коллективе»

Хоть сценарий пиши по этой истории

Мне 38, сейчас я владелец двух ресторанов, молочной фабрики, пекарен, магазинов и частной клиники. А до этого я работал водителем год, возил шефа. Тут он слег — неизлечимая болезнь. Я кусался с его партнерами за каждый процент, защищал его имущество как мог. В один день приехал к шефу, а он дает мне ключи и отправляет за папкой в офис. Когда я приехал, в палате ждал нотариус. Шеф детдомовский, семьи у него нет, переписал все на меня. А мне не нужно ничего, мне бы моего шефа рядом... © Подслушано / Ideer

«В нашем доме поселился отец-одиночка. Вот как он разрисовал стену мелками для своей дочки»

Ворчит, но помогает

Заезжаю впервые во двор, в котором одна полоса, ищу нужное здание. Навстречу рулит тонированная «Ауди» и моргает, типа сдавай назад, тебе же ближе. Ступор. Вышел водила, сел за мой руль, сказал: «Блин, она как пиджак мне. Как вы, женщины, на таких ездите?», — и вырулил. Напоследок сказал, что его жена за 6 лет так и не научилась отсюда выезжать. И он, мол, помогает таким, как я, в надежде, что кто-то когда-то поможет его жене. © Подслушано / Ideer

«День рождения в кардиореанимации⁠⁠. Просыпаюсь сегодня в 3 часа ночи, а тут это... Вот такие чудесные врачи-реаниматологи работают тут. Лечат и душу тоже»

Берем пример с маленького чуда

Моя подруга пошла с сынишкой в кино. По дороге малыш собирает все листовки, которые раздают девочки-промоутеры. Причем сам к ним подходит, как будто это для него жизненно важно. Подруга у него спрашивает: «Сынок, зачем тебе нужны эти листики?» На что ребенок сказал: «Ничего не буду с ними делать, мамочка. Просто эти девочки всегда такие грустные стоят, никто не берет эти листочки. А так я их делаю немного счастливее». © Подслушано / Ideer

«Идем с племянником. Краем глаза замечаю, что к его капюшону тянется рука. Не успел перехватить, как пацан прошмыгнул между нами и затерялся в толпе. Вижу на воротнике бумажку. Читаю, а там...»

Порой незнакомцы могут сделать твой день

Пошла гулять с 2-месячным ребенком и уснула. Просто села у детской площадки на скамейку и вырубилась. Просыпаюсь в панике, рвусь к ребенку, а рядом сидит женщина лет 40 и смотрит так на меня. Я уже морально приготовилась услышать, какая я недомать, но она вдруг тихо сказала: «Мой старший орал, не переставая, сутками. Однажды я заснула, и спала почти час ничего не слыша, он даже охрип за это время. После этого я поняла, что пыль будет всегда, а мой отдых важнее всего. Не переживайте, вы спали только 20 минут. Малыш проснулся, и я стала его покачивать, чтобы он вас плачем не разбудил. Всего доброго». Позвала дочку и ушла. Боже, спасибо, что есть еще такие хорошие люди. © Мамдаринка / VK

А еще говорят, что молодежь испорченная