20 детей, с которыми родителям скучать вряд ли придется
Порой детишки делают такие вещи, что забыть это просто невозможно, и все подобные случаи со временем становятся семейными байками, которые раз за разом пересказываются во время общих посиделок. А некоторых пользователи делятся такими историями и в интернете. Почитайте только. А, может быть, и свои расскажете.
- Когда я была маленькой, я отругала какого-то мужчину на улице за то, что он пытался перейти дорогу, не держась за руку своей мамы. Он явно не знал женщину, стоящую рядом с ним, но безропотно взял ее за руку, и они вместе перешли дорогу. Я сказала ему, что он хороший мальчик. © ValuableMine9 / Reddit
- Ездили с друзьями в Турцию. Вечер, отель, аниматоры развлекают отдыхающих. Вдруг понимаем, что 5-летнего сына подруги нигде нет. Стали искать — нету! Запаниковали, подняли на уши весь отель! А малыш такое учудил: пошел погулять, заблудился, испугался, залез под кресло в лобби, свернулся калачиком и там уснул.
- Сыну в школе сказали сдать деньги на билеты в цирк. У меня была только крупная купюра. Я ему оставила ее и сказала: «Сходи в аптеку, купи 3 флакона хлоргексидина (кошке сделали операцию, надо обрабатывать), а со сдачи возьмешь сумму на билет и сдашь в школу. Он пошел в аптеку и говорит: «Дайте мне хлоргексидина, чтобы осталось столько-то сдачи (сумма билета)». И принес домой 27 флаконов. Я счастлива... © SPORTLOTO / Pikabu
- Моя дочка однажды на семейных посиделках заявила, что мама любит всяких дядь. Потом, конечно, прояснили, что она говорила про научно-популярные видео, которые я смотрю в интернете, но подкалывали меня потом долго. © MoxCMOX / Pikabu
- Опаздываем с сыном в школу. Бежим к машине, и вдруг он такой: «Я кое-что забыл!» Бежит обратно. Жду. Не выходит. Захожу домой, а он на диване, телевизор смотрит. Я: «Ты чего? Ты ведь что-то забыл!» А он выдает: «Да, я забыл, что не хочу сегодня идти в школу». © funny-chubby-awesome / Reddit
- Когда я был маленьким, меня отправили в магазин — купить сушек к чаю, но не сказали, сколько. В магазине была очередь, все вокруг нервные. Я растерялась и попросила сушек на все деньги. Продавщица была в шоке, несколько раз переспросила, но в очереди требовали работать побыстрее. Не помню, сколько было денег, но шла я домой, как бронесец, обвесившись пакетами с сушками. Дома оказалось, что пришли гости. Я думала, что сейчас настанет момент позора, но меня хвалили за хозяйственность и весело шутили. Мы раздали большую часть сушек знакомым, а еще часть родители унесли на работу. © marvelousdonkey / Pikabu
- Когда я был маленьким, мама решила испечь пирог, а яйца закончились. «Сынок, ты же помнишь, где тетя Люда живет? Сходи, попроси пару яиц». Тетя Люда жила в соседнем доме, одна. Прихожу, открывает какой-то мужик. Я удивился, но спросил: «Дяденька, у вас яйца дома есть?» Он: «Э-э... Есть». «Дайте два». Дяденька немного постоял, посмотрел на меня и скрылся в квартире. Вынес мне пару яиц. Я прихожу домой и говорю маме: «Вот яйца! А еще у тети Люды дома какой-то дяденька с усами!» На следующий день у мамы на работе все тетки подкалывали тетю Люду, а она никак не признавалась в том, что нашла себе мужчину. Надо ли говорить, что я просто перепутал дом? © ddipp / Pikabu
- Моя старшая сестра стала бабушкой. Мы все радовались, а мой младший спросил: «А я этой девочке кто?» Я:
— Дядя двоюродный.
— Как дядя? Я же только во втором классе!
— Ну а я для нее двоюродная бабушка.
— Ты бабушка?!
— А баба Нина вообще теперь стала прабабушкой...
Ребенок такой в шоке:
— Ты — бабушка, а я вообще дядя в 7 лет! Родилась и сразу всех состарила! © Mila.Taburetkina / Pikabu
Моя тоже называет передачи, которые я смотрю "дядя")) Даже если это тёти - пофиг. Дядя. (Справедливости ради, в основном это Дробышевский, а он определённо дядя).
Подбегает к телевизору, безапелляционно: "Си-бо" (Стюарт и Боб то есть, миньоны).
Я говорю: "Нет, сейчас мы ничего смотреть не будем"
Ребёнок: "Тр-та!" (Синий трактор)
Я: "Нет"
Ребёнок: "Тикота!" (Три кота)
Я: "Нет:
Ребёнок: "Дядя?"
- Сын спросил у меня, существуют ли инопланетяне. Я ему рассказал, что вокруг других звезд тоже вращаются планеты, и некоторые из них находятся в зоне обитаемости своей звезды. И что, вероятно, на этих планетах можно найти какую-нибудь форму жизни типа простейших. На следующий день он заявил учителю: «Инопланетяне есть, мне папа сказал!» © dT...Tb / Pikabu
- У нас сломалась машина на трассе во время семейной поездки. Поздний вечер, все начинают нервничать, папа обдумывает ситуацию. Мама с волнением спрашивает: «Что нам теперь делать?» Папа: «Тихо сидеть и молчать». Голос 5-летней сестренки сзади: «А как нам это поможет?» © Rhododendron / Pikabu
- Моей двоюродной сестре 4 года. Недавно она пошла в детский сад. Воспитатель рассказала, что сестра несколько раз приносила в садик деньги, чтобы подкупить родителей других детей. Подходит, протягивает горсть монет и говорит: «Вытащите меня отсюда!» © ashleighlynn / Reddit
- Младший сын (6 лет) днем разлил чай в выдвижной ящик стола, где лежат зарядки, пауэрбанки и т.д. Вечером мы увидели пятна от чая и спрашиваем: «Кто виноват?»
А он выдает: «Это сделал я, но кто виноват, не знаю». Буду использовать эту фразу на работе. © SEM2705 / Pikabu
- Брат мой в 7 лет ходил в магазин за солью. Дали ему денег, сказали купить 1 кг соли. Ждут, а его нет. Отец ушел на поиски. Нашел его на полпути домой. Брат тихо ревел и волоком тащил по снегу сумку с 9 кг соли. Потом брат рассказал про диалог в магазине:
— Мне соли.
— Сколько? Здесь денег на 9 кг.
— Папа сказал купить соли.
— А ты дотащишь?
— Папа сказал... © trashwind / Pikabu
В почему папа уверен, что кроме простейших жизни в космосе больше нет? Вся вселенная для таких как мы? Это мы простейшие
- У маминой подруги есть 5-летняя дочка. Однажды на школьном спектакле девочке стало скучно. Она вышла в коридор, увидела пожарную сигнализацию и дернула за ручку. Подобные устройства разбрызгивают на руку специальные чернила, чтобы можно было установить нарушителя, если кто-то дернет ручку из хулиганских побуждений. Начали поиски нарушителя и нашли эту девочку. Пока ее отчитывали, она молча стояла, скрестив руки на груди, а потом выдала: «Что вы от меня хотите? Я же читать не умею!» © dramboxf / Reddit
- Когда мне было 4 года, отец сказал мне, что если машина передо мной замедлит скорость, то я должен убежать, потому что меня могут похитить. Хороший совет, но наш дом и мои качели как раз находились рядом со знаком «стоп». Поэтому я бежал к дому на полной скорости каждый раз, когда проезжала машина, то есть каждые 5 минут. © Unknown author / Reddit
- Когда мы с братом или сестрой ссорились, мама заставляла нас садиться друг напротив друга и называть что-то, что нам нравилось друг в друге. Мы сквозь стиснутые зубы выдавали что-то вроде: «Твои. Волосы. Черные» или «Твои. Зубы. Прямые». Это срабатывало! «Комлименты» звучали так нелепо, что мы начинали смеяться и забывали, из-за чего поссорились. © VivatMusa / Reddit
- Отец родился в Ташкенте, снега и льда в детстве почти не видел. Первый запомнившийся ему случай был связан с тем, что на веранде вода в кружке покрылась ледяной коркой. Он очень удивился, а пробегавший мимо старший брат ляпнул, что это «вода засохла». Отец поверил! И несколько дней пытался воду засушить, пока не дошло. © Kirumata / Pikabu
- Взяла из холодильника пачку масла и увидела след от укуса. Зову свою 6-летнюю дочь на кухню. Она тут же отвечает, что, наверное, дверца холодильника осталась открытой, и собака укусила масло. Настаивала на своем, даже когда я показала ей, что следы совпадают с ее зубами, включая отсутствующий нижний. А когда она наконец призналась, на вопрос «почему» драматично воскликнула: «Я ничего не могла с собой поделать! Это выглядело так вкусно!» © dementedpixie / Reddit
- Моя дочь-подросток целый день вела себя просто отвратительно, а когда я сказала ей, что она ходит по тонкому льду, парировала: «Я хорошо плаваю!» © MrsRossGeller / Reddit
- Моя 2-летняя дочь: «Папа, дай мне сок!» Я: «Ты можешь вежливо попросить?» Дочь: «Хм... Вежливо дай мне сок!» © methylenebluestains / Reddit
А вот и еще несколько статей про наших любимых детишек:
Комментарии
подростку, который хорошо плавает "Да! но под твоим льдом не вода, а лава!"
Недавно я услышала ответ, почему сын иногда творит всякую фигню. Я подозревала, конечно, но тут окончательно убедилась. Возмущенно: "Папа меня спрашивает, почему я... (нужное подставить). А я, блин, сам не знаю!"
Про "хорошо плаваю"... малыш... там, где ты дерзить пытаешься учиться, твоя мать преподает!
И да. у меня лед сломался бы моментально.
Моя дочка так же буквально понимала )
Подходит как-то хмурая, и требует что-то
Я говорю: "нужно просить вежливо"
Она так же хмуро и требовательно повторяет: "Вежливо! Вежливо!..."