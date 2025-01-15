20 детей, с которыми родителям скучать вряд ли придется

Моя тоже называет передачи, которые я смотрю "дядя")) Даже если это тёти - пофиг. Дядя. (Справедливости ради, в основном это Дробышевский, а он определённо дядя).

Подбегает к телевизору, безапелляционно: "Си-бо" (Стюарт и Боб то есть, миньоны).

Я говорю: "Нет, сейчас мы ничего смотреть не будем"

Ребёнок: "Тр-та!" (Синий трактор)

Я: "Нет"

Ребёнок: "Тикота!" (Три кота)

Я: "Нет:

Ребёнок: "Дядя?"