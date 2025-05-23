20+ гримеров, которым за работу надо стоя аплодировать

Кино
1 час назад

За кулисами кино скрывается целый мир, где актеры превращаются в своих персонажей с помощью мастерства и грима. Мы привыкли видеть их на экранах в образах героев, злодеев или фантастических существ. Их лица скрыты под слоями грима, масками и спецэффектами, но многие даже не догадываются, насколько сильно они отличаются от своих знаменитых ролей в реальной жизни.

Сигурни Уивер в роли Клаудии Хоффман в фильме «Белоснежка: Страшная сказка»

Рэй Парк в роли Дарта Мола в фильме «Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза»

Актер, который исполнил роль Дарта Мола, находится в левой части общей фотографии.

Даг Джонс в роли Фавна и Бледного человека в фильме «Лабиринт Фавна»

© El laberinto del fauno / Tequila Gang, Jordan Strauss / Invision / East News

Майвенн ле Беско в роли Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент»

  • Я обалдела, когда узнала, что это один и тот же человек! © Mariia B / ADME

Ребекка Ромейн в роли Мистик в трилогии «Люди Икс»

Наоми Гроссман в роли Пеппер в сериале «Американская история ужасов»

Ричард Брейк в роли Короля Ночи в сериале «Игра престолов»

Родриго Санторо в роли царя Ксеркса в фильме «300 спартанцев»

Билл Найи в роли Дейви Джонса в фильме «Пираты Карибского моря: На краю света»

Айбелив Айкенфлаева
4 часа назад

Билл Найи огонь)) но я когда вижу его фото - сразу вспоминаю его роль в "Реальной любви" и песня "ай фил ит ин май фингерз"))

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Сэм Уортингтон в роли Джейка Салли в фильме «Аватар»

Колин Фаррелл в роли Освальда Кобба в сериале «Пингвин»

Джаред Лето в роли Паоло Гуччи в фильме «Дом Gucci»

Эмма Томпсон в роли няни Макфи в фильме «Моя ужасная няня»

Тим Рот в роли Тейда в фильме «Планета обезъян»

Энди Серкис в роли Паркера Уэмбли в фильме «Та еще парочка»

© Long Shot / AG Studios, Scott A Garfitt / Invision / East News

Николь Кидман в роли Эрин Белл в фильме «Время возмездия»

Мэрайя Кэри в роли мисс Вайс в фильме «Сокровище»

Наоми Харрис в роли Калипсо в фильме «Пираты Карибского моря: На краю света»

Кристиан Бейл в роли Горра в фильме «Тор. Любовь и гром»

Деми Мур в роли Элизабет в фильме «Субстанция»

Николас Кейдж в роли Длинноногого в фильме «Собиратель душ»

Пьер Нинэ в роли Эдмона Дантеса в фильме «Граф Монте-Кристо»

Комментарии

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Анна Чугреева
50 минут назад

в Аватаре не было грима, была технология захвата движения и компьютерная графика (очень красивая).

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