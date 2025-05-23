это угар такой с фото? единственное фото актёра это то, где нужно его найти?
20+ гримеров, которым за работу надо стоя аплодировать
За кулисами кино скрывается целый мир, где актеры превращаются в своих персонажей с помощью мастерства и грима. Мы привыкли видеть их на экранах в образах героев, злодеев или фантастических существ. Их лица скрыты под слоями грима, масками и спецэффектами, но многие даже не догадываются, насколько сильно они отличаются от своих знаменитых ролей в реальной жизни.
Сигурни Уивер в роли Клаудии Хоффман в фильме «Белоснежка: Страшная сказка»
Рэй Парк в роли Дарта Мола в фильме «Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза»
Актер, который исполнил роль Дарта Мола, находится в левой части общей фотографии.
Даг Джонс в роли Фавна и Бледного человека в фильме «Лабиринт Фавна»
Майвенн ле Беско в роли Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент»
- Я обалдела, когда узнала, что это один и тот же человек! © Mariia B / ADME
Ребекка Ромейн в роли Мистик в трилогии «Люди Икс»
Наоми Гроссман в роли Пеппер в сериале «Американская история ужасов»
Ричард Брейк в роли Короля Ночи в сериале «Игра престолов»
Родриго Санторо в роли царя Ксеркса в фильме «300 спартанцев»
Родриго красивый мужчина))
А в "300 спартанцев" ещё и в золотых плавочках)))
Билл Найи в роли Дейви Джонса в фильме «Пираты Карибского моря: На краю света»
Билл Найи огонь)) но я когда вижу его фото - сразу вспоминаю его роль в "Реальной любви" и песня "ай фил ит ин май фингерз"))
Сэм Уортингтон в роли Джейка Салли в фильме «Аватар»
Колин Фаррелл в роли Освальда Кобба в сериале «Пингвин»
мой шок был в шоке от грима, иногда казалось, что это Гандольфини или кто-то схожий по типажк
Джаред Лето в роли Паоло Гуччи в фильме «Дом Gucci»
Эмма Томпсон в роли няни Макфи в фильме «Моя ужасная няня»
Тим Рот в роли Тейда в фильме «Планета обезъян»
Энди Серкис в роли Паркера Уэмбли в фильме «Та еще парочка»
Николь Кидман в роли Эрин Белл в фильме «Время возмездия»
Мэрайя Кэри в роли мисс Вайс в фильме «Сокровище»
Наоми Харрис в роли Калипсо в фильме «Пираты Карибского моря: На краю света»
Кристиан Бейл в роли Горра в фильме «Тор. Любовь и гром»
Деми Мур в роли Элизабет в фильме «Субстанция»
Николас Кейдж в роли Длинноногого в фильме «Собиратель душ»
Пьер Нинэ в роли Эдмона Дантеса в фильме «Граф Монте-Кристо»
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Комментарии
в Аватаре не было грима, была технология захвата движения и компьютерная графика (очень красивая).