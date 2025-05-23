20+ гримеров, которым за работу надо стоя аплодировать

За кулисами кино скрывается целый мир, где актеры превращаются в своих персонажей с помощью мастерства и грима. Мы привыкли видеть их на экранах в образах героев, злодеев или фантастических существ. Их лица скрыты под слоями грима, масками и спецэффектами, но многие даже не догадываются, насколько сильно они отличаются от своих знаменитых ролей в реальной жизни.