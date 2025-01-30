20+ комичных историй от тех, кому в отношениях скучать не приходится

Истории
19 часов назад

Даже если в паре царит гармония, отношения — это не всегда просто: нет-нет, да и появится тучка на безоблачном любовном небосводе. Но часто недопонимание, споры и разногласия исчезают, если относиться ко всему с юмором и уметь дурачиться вместе. Именно такие отношения и иллюстрируют истории из нашей статьи.

  • У меня раньше срока отошли воды, и муж помчался домой за моими вещами для роддома. Он так паниковал, что забыл, каким ключом открывать дверь, поэтому перелез через забор на заднем дворе и вполз в дом через дверцу для собаки. Он также забыл отключить сигнализацию, поэтому полиция принялась звонить мне, чтобы узнать, приезжать или нет. Муж-то, конечно, потом утверждал, что все это время был спокоен и невозмутим, но я-то знаю. © ***kidhangrypants / Reddit
  • Я очень люблю сов. На Рождество моя семья подарила мне ярко-розовое одеяло с капюшоном в виде головы совы и маленькими кармашками по углам, куда можно засунуть руки, чтобы казалось, что это крылья. И тут недавно снимаю я макияж перед зеркалом и краем глаза вижу что-то большое и розовое. Оглядываюсь, а это мой обычно серьезный и сдержанный парень бегает в моем совином одеяле: изображает, что летает и издает «совиные звуки». Каждый раз смеюсь, когда вспоминаю это. © SpeedierUnicorn / Reddit
  • Мы с моим парнем обожаем глупые танцы, но его коронный номер — балет в трусах-боксерах: он встает на цыпочки, поднимает руки над головой и кружится, как неуклюжая балерина. Он даже делает прыжки! Это каждый раз смешит и умиляет меня. © gallantlady / Reddit
  • Муж — брутальный мужчина с серьезной карьерой — постоянно сюсюкает с нашими котами. Гладит, например, одного из них и приговаривает: «Твоя жизнь — это одна большая победная полоса, да, малыш?» Это так мило. © Crumpette / Reddit
  • Глубокая ночь. Спим с парнем. Вдруг он хватает меня в охапку и поднимает. Наутро рассказал, что в его сне мы шли вдоль обрыва, я начала падать, а он меня спасал. © Подслушано / Ideer
  • Однажды я назвала своего парня глупым, потому что он ездил на работу на автобусе вместо метро (на автобусе дольше). А он мне ответил: «Я езжу на автобусе, чтобы звонить тебе каждый день перед работой. В метро нет сигнала». Так я поняла, что глупая я, а не он. © tiffany_tran7 / X
  • Звонок. Веселый голосок радостно задает мне вопрос: «А ты знаешь, где сейчас твой муж? Со мной!» Муж был дома: он работал посменно и спал рядом. Я шепотом отвечаю: «Простите, а чей тогда муж со мной?» В трубке ойкнули и сбросили звонок. Повезло мужу, что был не на дежурстве. © Batrylllka / Pikabu
  • Лет 5 назад муж принес домой пакет с пластиковыми пауками. Я и дочь все еще продолжаем находить их в неожиданных местах, куда он их спрятал, и пугаться. Когда мы их находим, то складываем в банку, их уже 20. Где-то должны быть еще 6. © AliceTheHousewife / Reddit
  • Едем с мужем в метро, я решила его напугать. Достала бутылку йогурта, открутила крышку и плеснула на него. Я-то знала, что там еще фольга защитная есть. Но йогурт был другой марки, без фольги. Муж весь в йогурте, смотрит на меня ошалевшими глазами, пассажиры офигели. Ох, как мне стыдно было! Сняла с него испачканный свитер, остальное оттерла салфетками, так и доехали домой. Он меня простил, но иногда нет-нет, да и припомнит со смехом, хотя уже лет 20 прошло. В общем, розыгрыши — это не мое.
  • Жена целый день донимала вопросом: «Ради чего ты бы смог меня бросить?» Когда все вразумительные ответы вроде «Нет такой цены» и «Ты для меня все» закончились, я раздраженно ответил: «Только если бы мне взамен дали двух тебя!» Сидит теперь, молчит, смотрит в одну точку. © Подслушано / Ideer
Alexander Vegele
4 дня назад

Ну "додонималась" . Вот теперь пусть почаще сидит и смотрит в одну точку. Авось "донималка" исчезнет.

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  • Муж заметил на полотенце темные волосы. Мы блондины. Позавчера вернулась домой раньше обычного и чуть не упала в обморок, увидев на диване свекровь со своей собакой, которая была закутана в то самое полотенце. © Палата № 6 / VK
  • Пошел как-то в магазин за хлебом, а вернулся с телевизором. Вроде шел по списку, все, как обычно, но там была такая скидка на технику! Не удержался, купил. Домой пришел, жена офигевшая посмотрела на меня и на коробку с телевизором: «А хлеб где?» Я понял, что забыл самое главное. Пришлось обратно идти, и уже без всяких скидок. Теперь думаю, что надо держаться подальше от таких заманчивых предложений. Но телек — кайф! © Не все поймут / VK
  • На нашем первом свидании я провожала своего парня до станции метро после ужина. Свидание прошло великолепно, и когда пришло время расставаться, я решила его поцеловать. Примерно через 30 секунд страстных поцелуев на станции метро мы услышали крики. Мы повернулись и увидели группу из 5-6 итальянцев. Когда они увидели, как мы целуемся, то начали кричать, подбадривая нас. Мой парень покраснел, а мне это показалось забавным. © Jay-school / Reddit
  • Общаемся с мужем в мессенджере:
    — Ты проверил домашнее задание у Ани?
    — Да, проверил.
    — Плохо проверил. Вот как можно сделать шесть ошибок в слове из четырех букв?!Внимательнее проверяй в следующий раз! Курочка несет, нет, не яйца, а — внимание — йаиццы! © Не все поймут / VK
  • Недавно мы с мужем поехали в супермаркет за покупками на неделю. Муж торопился к началу футбольного матча по телевизору, поэтому мы решили разделиться, а потом встретиться на кассе. Я пошла выбирать продукты между рядами, ходила минут 20 и удивлялась, что мы ни разу с мужем не пересеклись. Набрала корзину всего нужного по моей части списка, пошла к кассе и решила позвонить мужу. Тот поднял трубку и первое, что сказал: «Блин». Оказалось, что он быстро набрал продуктов, пошел на кассу и поехал домой, забыв, что мы пришли вдвоем. © Мамдаринка / VK
  • Когда я впервые встретила своего парня, у него были брекеты, в 32 года. На втором свидании я решила поразить его своими кулинарными способностями. Я приготовила восхитительное карри. После трапезы он замечает, что я смотрю на него в ужасе. Карри окрасило полоски в неоново-желтый цвет! Никакие средства для полоскания рта и чистки зубов не помогали. Мы еще долго смеялись над этим. © vonnegutgal / Reddit
  • Вчера с мужем были на выступлении у молодой, но очень талантливой группы, пригласил друг, он же барабанщик. А после концерта мы вместе классно провели вечер! Под конец звонит сестра и начинает поздравлять нас с праздником, а мы не понимаем, с каким. Долго мы потом смеялись, оказывается, мы оба забыли про нашу годовщину свадьбы! Сами того не подозревая, устроили себе отличный праздник! Спасибо, вселенная! © Подслушано / Ideer
  • Свекрови они такие. Заболела я и похудела сильно. Муж же, наоборот, прилично набрал веса, пока я дома сидела и вкусняшки готовила. Поехали к родителям мужа. Увидев меня, свекровь ахнула: «Вы что там голодаете?» Посмотрев скорбным взглядом на пышного мужа, грустно говорю: «Да, мам, видишь, как твой сын опух от голода». Свекровь несколько секунд разглядывает сына и переходит на крик: «Так это ты ее объедаешь?!» © Палата № 6 / VK
  • Мой муж не может просто взять и заснуть, поэтому у него рядом с головой всегда лежит планшет. Мне особо не мешает, так как я уже привыкла, но когда и сама не могу заснуть, то приходится слушать, о чем там рассказывают. Засыпает он в основном под всякие видео про подземные цивилизации и межгалактические баталии, от которых я иногда даже вслух смеюсь. А в последнее время этот весь бред начал сниться, и во сне я то с инопланетянами, то владею заводом по производству органов, то внезапно узнаю, что я на самом деле робот, а не человек. Короче, засыпает он теперь только в наушниках. © Мамдаринка / VK
  • Во время нашего первого свидания я так отвлеклась на разговор со своим парнем (который приехал из другого города), что мне (лондонцу в десятом поколении) удалось заблудиться в центре Лондона. Мы бродили еще примерно 4 часа и в итоге оказались на окраине города. Мы все еще вместе, но теперь я всегда проверяю, есть ли у меня карта. Но даже с ней мы несколько раз заблудились. Парень просто сильно меня отвлекает. © dungeonkeepr / Reddit
  • Папа тут вычудил. По выходным ходит в баню к другу и, естественно, когда приходит домой, бросает пакет с полотенцем где попало. Мама постоянно из-за этого ругает его, когда по углам квартиры находит пакеты с мокрым бельем. В очередной раз после бани мамулик спрашивает его, куда опять засунул пакет, а папик с гордостью: «Не бросал нигде, а сразу в машинку кинул». Ну все правильно, белье в стиралке. В пакете правда, но в стиралке же. © Подслушано / Ideer
  • Утром встала пораньше и решила порадовать любимого — сделать сырники с медом, который стоял на верхней полке. В сонных попытках достать его, задеваю все на свете, шквал всякой кухонной утвари летит на меня. И последней прилетает открытая литровая банка с использованным маслом, которое мгновением позже стекает по волосам, столешнице и всему, что на ней стояло. Следующие пару часов я отмывала обои, кухню, пол и, конечно, себя. Хорошо, любимый спит до обеда. А сырники приготовила. © Подслушано / Ideer
  • Мой муж постоянно припоминает мне, как однажды хотел сделать сюрприз. Я спала, а он решил меня приятно разбудить. Сходил в сад, сорвал ароматный цветочек, поднес его к моему носу, а я, блин, взяла и съела его. Так что теперь, когда он хочет подбодрить меня или просто быть милым, он может сказать: «Ты съела, блин, тот цветок». © Stellapacifica / Reddit
  • Однажды разругался со своей девушкой. Денег было немного, но очень хотелось сделать ей сюрприз и помириться. Друзья выручили: запихнули меня в 200-литровый мешок для мусора, привязали бант сверху, сделанный из такого же мешка. Когда она подошла и пнула мешок, я выскочил с криком: «Давай мириться». Держа в руках шоколадку и плюшевого жирафа из автомата игрушек. Помирились. © Подслушано / Ideer

А вот и еще несколько статей про разные грани отношений:

Комментарии

Уведомления
Elena
18 часов назад

Ты не только съела цветы
В цветах мои ты съела мечты
И вот душа пуста
И вот молчат уста )))

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