20+ комичных историй от тех, кому в отношениях скучать не приходится

Ну "додонималась" . Вот теперь пусть почаще сидит и смотрит в одну точку. Авось "донималка" исчезнет.
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Даже если в паре царит гармония, отношения — это не всегда просто: нет-нет, да и появится тучка на безоблачном любовном небосводе. Но часто недопонимание, споры и разногласия исчезают, если относиться ко всему с юмором и уметь дурачиться вместе. Именно такие отношения и иллюстрируют истории из нашей статьи.
Ну "додонималась" . Вот теперь пусть почаще сидит и смотрит в одну точку. Авось "донималка" исчезнет.
Опять свекровь с собакой в полотенце. Вас заклинило с этой истории?
А вот и еще несколько статей про разные грани отношений:
А для чего нужно хранить использованное масло в литровой банке?
Ты не только съела цветы
В цветах мои ты съела мечты
И вот душа пуста
И вот молчат уста )))