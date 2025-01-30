20+ комичных историй от тех, кому в отношениях скучать не приходится

Даже если в паре царит гармония, отношения — это не всегда просто: нет-нет, да и появится тучка на безоблачном любовном небосводе. Но часто недопонимание, споры и разногласия исчезают, если относиться ко всему с юмором и уметь дурачиться вместе. Именно такие отношения и иллюстрируют истории из нашей статьи.