20+ крупных котиков, которыми по праву гордятся их владельцы
Животные
23 часа назад
Котики — это любовь. А интернет точно создан для того, чтобы делиться фотками своих и любоваться фотками чужих питомцев, особенно когда они такие огромные и красивые, как те, что мы собрали в своей статье. Наслаждайтесь.
«Знакомьтесь, мой кот»
- Благоговею перед его величием! © kanoox / Reddit
"Я зову его Зверь"
- Завидую! Я бы тоже хотела завести себе гигантсткого стероидного кота-мутанта! © zelmorrison / Reddit
"Кокос официально заявляет, что вчера был у ветеринара и тот сказал, что он не толстый, просто у него кость широкая"
"Это Барнеби. Он очень пушистый, особенно зимой"
"Мой бегемотик Берри"
- Финальный босс! © ha_gym_ah / Reddit
"Наш грумер устроил Рози гламурную фотосессию"
"Из подворотни, зашуганный, даже есть стеснялся. А теперь предъявляет за то, что в миске дно видно"
"Наша пушистая девочка"
"Родные постоянно прикармливали его за моей спиной, но теперь я взял все под контроль, и Артемис уже немного похудел. Горжусь им!"
"Моя толстушка Мисс Оранж"
"Знакомьтесь, это Норм"
"Вот какой большой мальчик у меня вырос!"
"Мои мальчики!"
«У жены аллергия, но она не удержалась и взяла на руки этого 8-месячного котенка»
«Покрасила волосы, чтобы мы с питомцем были одного цвета»
«Моя девушка ростом 165 см держит моего любимца»
«Этому зверю без двух недель 2 года»
«Это мой большой мальчик»
«По утрам мой кот обожает делать так»
Когда ты красивый и знаешь об этом
«Наш мейн-кун Аякс — высокий мальчик»
«Все говорят, что мой кот большой»
Этого пушистого гиганта зовут Джаз
«Говорят, это не кот большой, а я — маленькая. Ну-ну»
«Слева — 2019 год, справа — 2021»
- Это большой кот или просто маленький лев? © CreatorOfHate / Reddit
Мужа придавило котом
«Когда он был котенком, я носила его в вырезе футболки. Прошло 3,5 года, теперь у него туда умещаются только задние лапы, а привычка-то осталась»
«„Это не кот, это монстр!“ — заорал электрик, когда увидел нашего питомца»
«Знаю, что нельзя брать в руки чужих кошек, но я не удержался. Это Большой Рыжик»
Огромная лапа мейн-куна
«Мой питомец в 2 месяца и в 1 год»
«Пока я лежала в больнице, моего большого мальчика по ошибке кормили в 2 раза больше, чем надо. Полгода спустя»
«Слева — несколько дней, справа — год. Он просто огромный!»
«Моя малышка!»
«Котейка моей подруги»
«От 3 месяцев до почти 1,5 лет. Райан весит теперь 5,5 кг»
Когда заводил котенка для ребенка, а вырос домашний тигр
А вот и еще несколько статей про наших любимцев, ведь их никогда много не бывает:
- 15+ доказательств того, что котики — те же люди, только мягкие и пушистые
- 18 котиков, которые умеют хорошенько нагнать на человеков жути
- 20+ котиков, которых ждала незавидная судьба, но им встретился добрый человек
Фото на превью FreeDaSw / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Некотрые мейн-куны настолько огромны, что не уверена, что это коты. Это прям здоровенные звери!
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