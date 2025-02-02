20+ крупных котиков, которыми по праву гордятся их владельцы

Котики — это любовь. А интернет точно создан для того, чтобы делиться фотками своих и любоваться фотками чужих питомцев, особенно когда они такие огромные и красивые, как те, что мы собрали в своей статье. Наслаждайтесь.

«Знакомьтесь, мой кот»

Благоговею перед его величием! © kanoox / Reddit

"Я зову его Зверь"

Завидую! Я бы тоже хотела завести себе гигантсткого стероидного кота-мутанта! © zelmorrison / Reddit

"Кокос официально заявляет, что вчера был у ветеринара и тот сказал, что он не толстый, просто у него кость широкая"

"Это Барнеби. Он очень пушистый, особенно зимой"

"Мой бегемотик Берри"

"Наш грумер устроил Рози гламурную фотосессию"

"Из подворотни, зашуганный, даже есть стеснялся. А теперь предъявляет за то, что в миске дно видно"

"Наша пушистая девочка"

"Родные постоянно прикармливали его за моей спиной, но теперь я взял все под контроль, и Артемис уже немного похудел. Горжусь им!"

"Моя толстушка Мисс Оранж"

"Знакомьтесь, это Норм"

"Вот какой большой мальчик у меня вырос!"

"Мои мальчики!"

«У жены аллергия, но она не удержалась и взяла на руки этого 8-месячного котенка»

«Покрасила волосы, чтобы мы с питомцем были одного цвета»

«Моя девушка ростом 165 см держит моего любимца»



«Этому зверю без двух недель 2 года»

«Это мой большой мальчик»

«По утрам мой кот обожает делать так»

Когда ты красивый и знаешь об этом

«Наш мейн-кун Аякс — высокий мальчик»

«Все говорят, что мой кот большой»



Этого пушистого гиганта зовут Джаз

«Говорят, это не кот большой, а я — маленькая. Ну-ну»

«Слева — 2019 год, справа — 2021»

Это большой кот или просто маленький лев? © CreatorOfHate / Reddit

Мужа придавило котом

«Когда он был котенком, я носила его в вырезе футболки. Прошло 3,5 года, теперь у него туда умещаются только задние лапы, а привычка-то осталась»

«„Это не кот, это монстр!“ — заорал электрик, когда увидел нашего питомца»

«Знаю, что нельзя брать в руки чужих кошек, но я не удержался. Это Большой Рыжик»

Огромная лапа мейн-куна

«Мой питомец в 2 месяца и в 1 год»

«Пока я лежала в больнице, моего большого мальчика по ошибке кормили в 2 раза больше, чем надо. Полгода спустя»

«Слева — несколько дней, справа — год. Он просто огромный!»

«Моя малышка!»

«Котейка моей подруги»

«От 3 месяцев до почти 1,5 лет. Райан весит теперь 5,5 кг»