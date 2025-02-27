20+ культовых персонажей, которых играли по-разному, но каждый образ нам запомнился

Этот роман Чарльза Диккенса может похвастаться впечатляющим количеством экранизаций с самыми именитыми актерами. Так в разное время в роли Мэгвича снимались такие звезды как Роберт Де Ниро и Энтони Хопкинс. Несчастную мисс Хэвишем, брошенную у алтаря старую деву, которая поклялась до конца жизни не снимать подвенечное платье, в 1981 году сыграла Джоан Хиксон, которую многие зрители помнят по роли мисс Марпл в одном из самых известных сериалов BBC. В 2012 году мы увидели в этой роли несравненную Хелену Бонем Картер, а в 2023 - блистательную Оливию Колман.

Оливия Колман безупречно воплощает образ затворницы, которая хочет, чтобы у ее воспитанницы Эстеллы была компания. Стоит ей лишь заговорить, и сразу становится понятно, что в ней есть нечто извращенное — заслуживает это оправдания или нет. Хочу еще раз отметить: эта версия удивительно актуальна для нашего времени, она не отдает пылью старых классических романов. © jromanbaker / IMDb