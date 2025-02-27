Мне нравится Лив в этой роли. Такой покой и меланхолия в ее взгляде, и такая непоколебимая твердость при этом.
20+ культовых персонажей, которых играли по-разному, но каждый образ нам запомнился
Экранизации культовых произведений всегда вызывают споры, и чаще всего в центре этих обсуждений оказываются актеры. Каждый читатель по-своему представляет героев, и любое расхождение с этим образом тут же становится поводом для жарких дискуссий. Одни актеры точно попадают в дух оригинала, другие переосмысляют персонажей, а кто-то и вовсе кажется чужеродным в знакомой истории.
"Большие надежды": 1981, 2012 и 2023
Этот роман Чарльза Диккенса может похвастаться впечатляющим количеством экранизаций с самыми именитыми актерами. Так в разное время в роли Мэгвича снимались такие звезды как Роберт Де Ниро и Энтони Хопкинс. Несчастную мисс Хэвишем, брошенную у алтаря старую деву, которая поклялась до конца жизни не снимать подвенечное платье, в 1981 году сыграла Джоан Хиксон, которую многие зрители помнят по роли мисс Марпл в одном из самых известных сериалов BBC. В 2012 году мы увидели в этой роли несравненную Хелену Бонем Картер, а в 2023 - блистательную Оливию Колман.
- Оливия Колман безупречно воплощает образ затворницы, которая хочет, чтобы у ее воспитанницы Эстеллы была компания. Стоит ей лишь заговорить, и сразу становится понятно, что в ней есть нечто извращенное — заслуживает это оправдания или нет. Хочу еще раз отметить: эта версия удивительно актуальна для нашего времени, она не отдает пылью старых классических романов. © jromanbaker / IMDb
«Евгений Онегин»: 1958, 1999 и 2024
В фильме 1958 года роль Евгения досталась Вадиму Медведеву, в британской экранизации 1999-го — Рэйфу Файнсу, а в современной интерпретации этого года молодого повесу сыграл Виктор Добронравов. Многих зрителей возмутило, что роль юноши досталась зрелому актеру с сединой в волосах.
- В подборе каста меня больше всего смущает не то, что все актеры уже слишком стары для своих персонажей, а то, что из-за этого теряется весь смысл происходящего в романе. Ну не может взрослый актер убедительно сыграть заскучавшего повесу, который за 25 лет своей жизни только кутил и на карете катался! Вы, блин, еще "Ромео и Джульетту" экранизируйте так, чтобы Ромео было где-то за пятьдесят, а Джульетте под сорок. © ok_sirok / X
Ленского в 1958 году играл Игорь Озеров, в 1999-м эта роль досталась Тоби Стивенсу, ну а в новом фильме его сыграл Денис Прытков.
- А где "кудри черные до плеч", Ленский? © Death_feanor / X
- Игорь Озеров — исключительно удачное воплощение образа. © Nakara20 / Kinopoisk
Татьяну Ларину, влюбленную в Онегина, в классической экранизации играла чудесная Ариадна Шенгелая. В 1999-м роль сыграла будущая эльфийка Лив Тайлер, а в 2024 — Елизавета Моряк.
- Образ очень убедительный. Насколько откровенно романтична и провинциальна Татьяна в начале фильма, настолько же она сдержанна и внешне холодна в конце (речь об экранизации 1958 года - прим. ADME). © Nakara20 / Kinopoisk
- Лиза Моряк — Татьяна? Даже представлять не хочу. Она умудрилась одинаково сыграть в "Жизнь по вызову" и "Здравствуйте, вам пора". Причем из сериала в сериал в одинаковом образе — костюм, прическа и манера игры. © kms_oya / X
Ольгу, сестру Татьяны, в фильме 1958 года сыграла Светлана Немоляева — это ее первая большая роль. В британской версии роль досталась Лине Хиди, знакомой нам по роли Серсеи в "Игре престолов". Несмотря на то, что Лина Хиди на 4 года старше, чем Лив Тайлер, младшую сестру сыграла именно она. Ну, а в 2024 мы увидели в роли Ольги актрису Татьяну Сабинову.
- Девица с манерами мещанки — это, простите, ни разу не пушкинская Ольга (речь об экранизации 1958 года - прим. ADME). © Nakara20 / Kinopoisk
- В целом Ольга, возможно, единственная, кто мне нравится в новой экранизации. © silly*** / Х
«Анна Каренина»: 1967, 1997 и 2012
Киру Найтли нп переношу ни с одной роли. Разве что Элизабет из ПКМ. Токое впечатление, будто онс всегда в истерике.
В киноверсии, снятой в 1967 году, Анну сыграла Татьяна Самойлова. В зарубежном фильме 1997 года главную роль исполнила Софи Марсо, а в нашумевшей экранизации 2012 года — Кира Найтли.
- Никакое другое исполнение роли Анны я не приму. Для меня существует только одна Каренина - это потрясающе красивая Татьяна Самойлова. © violetta_cole / Kinopoisk
- Нет, вся изюминка, безусловно, в игре Софи Марсо. Складывается впечатление, что она сама уже все это когда-то пережила. На сегодняшний день из всех экранных Карениных она самая настоящая. © Юрген / Kinopoisk
- "Анна Каренина" Джо Райта (2012 год - прим. ADME) вышла гламурной, безупречной. Такая Анна мне очень нравится, именно такой я ее и представляла, когда читала этот бессмертный роман. © AlenaAlenasol / Kinopoisk
В 1967 году графа Алексея Вронского сыграл Василий Лановой, в 1997 — Шон Бин, еще одна звезда «Игры престолов», а в 2012 роль возлюбленного Анны досталась Аарону Тейлору-Джонсону.
- Мне трудно представить другого Вронского — эта роль будто создана для Ланового. Он идеально подошел внешне: писаный красавец, разве что ростом отличался от оригинального героя Льва Толстого. А его голос, узнаваемый среди тысячи других — как этот голос звучал в разговорах с Анной! © violetta_cole / Kinopoisk
- Я люблю Шона Бина, но он не Вронский. Совсем нет. Мне кажется, что ему больше подошла бы роль Каренина. © JoannaStone / Kinopoisk
"Я люблю Шона Бина, но он не Вронский. Совсем нет. Мне кажется, что ему больше подошла бы роль Каренина. "
Карениной, он же человек-спойлер)).
Алексея Каренина, супруга Анны Карениной, в старой экранизации играл актер Николай Гриценко. В англо-американской версии 1997 года Алексея сыграл Джеймс Фокс, а в 2012-м — блистательный Джуд Лоу.
- Джуд Лоу просто отменно сыграл Каренина, полностью растворившись в персонаже. За внешней сдержанностью поведения и манер героя Лоу смог передать душевный конфликт, оскорбленные чувства, задетую гордость и по-прежнему сильную любовь к своей супруге. © _Amateur_ / Kinopoisk
«Доктор Живаго»: 2002 и 2006
Роль Юрия Живаго в британском мини-сериале 2002 года исполнил Ханс Мэтисон — он, кстати, играл еще и в "Тюдорах", вы могли увидеть его там в роли архиепископа Томаса Кранмера. А в сериале 2006-го роль сыграл Олег Меньшиков.
- Мэтисон, работы которого ранее я не видел, меня поразил. В первые минуты я относился к нему с долей скепсиса, но, чем дальше шли события ленты, тем больше он меня переубеждал. Он безупречно показал всю метаморфозу доктора Живаго, вжился в этот образ с головой и даже больше. Он действительно был Юрием Андреевичем настолько, насколько это вообще было возможно. © Laudavic / Kinopoisk
- Меньшиков играет хорошо, но он играет Олега Меньшикова, а не Юрия Живаго. Свой фирменный, легко узнаваемый стиль он распространяет на все образы, особо не беспокоясь о том, что, к примеру, Митя из «Утомленных солнцем» и Живаго друг от друга порядком отличаются. © george_kust / Kinopoisk
Тоню Живаго (в девичестве Громеко) в 2002 году сыграла актриса румынского происхождения Александра Мария Лара. В сериале же, снятом на Мосфильме, роль Антонины получила Варвара Андреева.
- Понравилась Тоня. На мой взгляд, Александре Марии Лара удалось показать женщину, которой можно восхищаться, которая не нуждается в жалости и вправе требовать, чтобы мужчина сделал окончательный выбор, прежде чем в очередной раз вернуться к ней «наполовину». © Andron / Kinopoisk
Виктора Комаровского в 2002 году воплотил на экране Сэм Нилл, которого вы могли также видеть в «Острых козырьках». В 2006-м роль сыграл талантливый Олег Янковский.
- Сэм Нилл, хоть и неплохо вписался в образ Комаровского, предстает перед нами уж в чересчур очерненном образе. Чуть ли не самый главный антагонист. © Laudavic / Kinopoisk
- Комаровский — беспринципный, самоуверенный циник, но безумно притягательный в своей порочности, и как бы сильно не хотелось его за это возненавидеть, не получается. Без харизмы Олега Янковского, вложившего в этот образ столько силы, этого бы не получилось. © Lena Fadeeva / Kinopoisk
«Война и мир»: 1965, 2007 и 2016
Наташу Ростову в четырехсерийном фильме 1965 года сыграла замечательная актриса Людмила Савельева. Эта роль принесла ей небывалую славу. В мини-сериале производства Франции и Италии (2007) Наташу играла Клеманс Поэзи (красавица Флер Делакур в фильмах о Гарри Поттере — это она). А в британском сериале 2016 года в главной роли блистала Лили Джеймс.
- Хоть Савельева и не черноглаза, как должна быть Наташа, и слишком экспрессивна (немного сильнее, чем должна быть ее героиня), другой Наташи я не хочу и не вижу. © Anais / Kinopoisk
- Клеманс Поэзи очень даже неплохо справилась со своей ролью. Эмоционально, живенько и, что душой кривить, убедительно. © ~Scarlett~ / Kinopoisk
- Лили Джеймс настолько умело передает эмоциональность Наташи, что уже с первых серий проникаешься ее героиней. © mryukka81 / Kinopoisk
В фильме Сергея Бондарчука в роли князя Андрея Болконского зрители увидели Вячеслава Тихонова. В 2007-м Андрея сыграл итальянский актер Алессио Бони, а в 2016-м — британский актер Джеймс Нортон.
- Андрей Болконский, великолепный и неподражаемый. Он как будто сошел прямо со страниц книги — так замечательно справился со своей ролью итальянец Алессио Бони. © Шико / Kinopoisk
- Князь Андрей в исполнении моего любимого красавчика Джеймса Нортона очень нравится. Он хорош во всем, но к нему можно, как говорится, прикоснуться руками. Чего вообще не предполагалось у Андрея, сыгранного Вячеславом Тихоновым. К тому если и прикасаться, то только в белых перчатках и как к музейному экспонату. А у Нортона князь очень хорош, но в тоже время он вполне живой, способный и на поступок, и на некоторую слабость. И в то же время совершенно ясно, что Наташе до него никогда не дотянуться — они " овощи с разных огородов". © tataiva1 / Kinopoisk
Пьера Безухова в классической экранизации сыграл Сергей Бондарчук, режиссер фильма. В 2007-м роль графа исполнил немецкий актер Александр Бейер, а в 2016-м — Пол Дано. Да, в сравнении с двумя предыдущими Пьерами Пол очень уж молод, но создатели сериала просто решили вернуть героям оригинальный возраст — вспомните, что в начале романа Безухову было всего 20.
- Пьер-Бондарчук... Все-таки возраст есть возраст, и на молодого человека получившийся герой никак не тянет. А так как сюжет остался неизмененным, возникает куча нелогичных ситуаций. Отчего такой солидный дяденька так несолидно себя ведет? Отчего он в сорок лет еще не решил, какую службу выбрать? Хотя, если закрыть глаза на возраст, Бондарчук хорош. Очень даже Пьер — и простодушный, и рассеянный, и интеллект на лице присутствует. © i_Sticker / Kinopoisk
- Бондарчук в свои 45 лет сыграл Пьера как мудрого старца, который только и делает, что рефлексирует о судьбах родины и становится "невинной жертвой" Элен. Пол Дано гораздо более живо и честно показывает образ. © moderato / Kinopoisk
В фильме 1965-го года красавицу Элен Курагину зрителям показала Ирина Скобцева. В экранизации 2007 года графиню сыграла итальянская актриса Виоланте Плачидо, а в 2016-м —Таппенс Мидлтон.
- Ирина Скобцева в образе Элен – красотка. Ей даже реплики не нужны. Когда я ее увидела, захотелось воскликнуть: "Вот она – Элен!". © Yulia Romanova / Kinopoisk
- Актеры, играющие Курагиных [в экранизации 2007 года], весьма и весьма соответствуют образу меркантильной и гадкой семейки. Элен довольно миловидна и в то же время в ней присутствует достоинство и, как сейчас модно говорить, стервозность. © ~Scarlett~ / Kinopoisk
«Собачье сердце»: 1976 и 1988
В отличие от многих других классических произведений, «Собачье сердце» экранизировали лишь дважды, и пока ни разу — в современные годы. В первой экранизации, итальянско-немецком фильме 1976 года, профессора Преображенского сыграл Макс фон Сюдов, а в знакомой и любимой нами киноверсии 1988 года — Евгений Евстигнеев.
- Сравнивать фон Сюдова и Евстегнеева бессмысленно — оба великие актеры. Просто они сыграли абсолютно разные образы и грани одного персонажа. © El_principe / Kinopoisk
Доктора Борменталя в 1976-м сыграл немецкий актер Марио Адорф, а в 1988-м — Борис Плотников.
- Марио Адорф, без сомнения, хороший актер, но он лишь одним годом младше фон Сюдова, поэтому в фильме между ними потеряна дистанция, а она, в том числе и обусловленная возрастом, имеет тут важное значение. Борменталь — ровесник Преображенского смотрится как минимум неестественно. © Миша-35 / Kinopoisk
- Персонажа Бориса Плотникова я бы сравнил с пороховой бочкой: он спокойный начитанный интеллектуал, слова грубого не скажет, никому не мешает, но, когда появляется катализатор в виде несправедливости, он мгновенно проявляет всю свою сущность. © chazy_chaz19 / Kinopoisk
Полиграфа Полиграфовича Шарикова в зарубежной версии назвали Бобиковым, а сыграл его актер Аурелио "Кокки" Понцони. В 1988 в роли человека-собаки предстал Владимир Толоконников.
- Не знаю увидел этого персонажа таким режиссер, или так понял Шарикова актер Кокки Понцони, но Бобиков выглядит милым и обаятельным очаровашкой, выкидывающим свои кренделя только в силу инфантильно-капризного характера. При этом он взирает на тебя такими несчастными глазами, что негодуешь в адрес злобного профессора, не дающего прохода бедному Полиграфу. Простите, но мне кажется, что Михаил Афанасьевич Булгаков увидел Шарикова совсем другим и дал об этом вполне ясно понять в своей повести. Вот Владимир Бортко и Владимир Толоконников хорошо разобрались в нем, именно поэтому Шариков в фильме 1988 года выглядит таким убедительным и достоверным. © Миша-35 / Kinopoisk
Граф Монте-Кристо в 1961-м, 1988-м и 2024-м
В 1961 году роль графа-мстителя, скрывающего гнев и боль под маской безупречного аристократа, досталась голливудской звезде, французскому актеру Луи Журдану. В 1988 году знаменитый режиссер Юнгвальд-Хилькевич снял фильм "Узника замка Иф". На роль графа он позвал Виктора Авилова. В 2024 году на экраны вышел фильм, в котором Монте-Кристо снова сыграл французский актер - Пьер Нине.
- Авилов в роли Монте-Кристо. Этот актер мне очень понравился в фильме "Господин оформитель", я была очарована его игрой там. Но здесь... Здесь я не увидела ни игры, ни работы над образом. (У Авилова) нет того благородства и утонченности, которые приобрел Дантес за годы странствий. В общем, не удался образ, на мой взгляд. © Кира Сорокина / Kinopoisk
- Пьер Нине просто блистателен в главной роли. Он передает образ Эдмона Дантеса с потрясающей глубиной и эмоциональной насыщенностью. Его игра мастерски отражает трансформацию героя — от доверчивого моряка до одержимого местью человека, балансирующего на грани саморазрушения. © etiennerousseau-44051 / IMDb
Красавицу Мерседес, вокруг которой и закрутилась изначальная интрига романа, в 1961 году играла Ивонн Фюрно, памятная многим по роли принцессы Ананки в классической "Мумии". В экранизации 1988 года Мерседес на экране воплотила ослепительная Анна Самохина. В 2024 году Мерседес сыграла Анаис Демустье.
- Для меня лучшая экранизация - "Узник замка Иф". Трагичная, атмосферная понятная история о мести. Мерседес Самохиной просто невероятная. Красивая, гордая...Актриса сыграла блестяще. Нет, другие Мерседес не пробирали до мурашек! © Елена Г. / Dzen
Одиссей в 1968-м, 2004-м и 2026-м
В восьмисерийном сериале 1968-ого года, который, по мнению многих, является одной из самых подробных экранизаций гомеровской "Одиссеи", хитроумного героя сыграл актер Беким Фехмию. В 2004 году на экраны вышел фильм "Троя", снятый по мотивам гомеровской "Илиады". Одиссея в этой киноленте сыграл Шон Бин. В феврале 2025 года режиссер Кристофер Нолан приступил к съемкам своей адаптации "Одиссеи". Царя Итаки в этом фильме будет играть Мэтт Деймон.
- Настоящим откровением становится ... Беким Фехмию в образе Одиссея. Обладая выразительной внешностью и безупречным актерским талантом, он кажется идеальным воплощением этого персонажа, словно роль была создана специально для него. Удивительно, что впоследствии ему больше не предлагали играть столь масштабных героев. © francheval / IMDb
Сравнивать различные экранизации - занятие увлекательное. Вот еще несколько статей на эту же тему: