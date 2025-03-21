Как быстро уснуть я лет 25 назад прочитала у В.Суворова. Нужно закатить глаза вверх, то есть как будто вы смотрите вверх, но с закрытыми веками. Без напряга, свободно. Моментально уснёте!
20+ лайфхаков на все случаи жизни, которые стоит взять на заметку
Современный ритм жизни диктует свои правила: мы постоянно куда-то спешим, пытаемся успеть сделать миллион дел и при этом оставаться в ресурсе. Но что, если существуют простые и эффективные способы облегчить наши будни, сэкономить время и силы? Пользователи сети поделились своими лайфхаками, которые помогают им оптимизировать рутину, сделать быт проще, а жизнь — приятнее. Возможно, какая-то из этих маленьких хитростей — именно то, что вы искали.
Кулинария
Порой размышления о том, что приготовить, доставляют больше неудобств, чем сам процесс готовки. Если вам это знакомо, то этот лайфхак точно для вас:
- Подготовьте около 20 карточек с блюдами, которые можно подать на ужин. Напишите на них ингредиенты, необходимые для их приготовления, затем сложите и положите их в банку. В день, когда вы планируете закупать продукты на неделю, вытащите необходимое количество карточек (обычно это 3-5 штук). Вот вам и список покупок на неделю, и готовые идеи для ужинов. Карточки откладывайте в сторону, пока не приготовите блюдо, записанные на них. После верните их обратно в банку. Повторяйте эти действия каждую неделю. Это помогает разнообразить ваш рацион, без терзаний решить, что приготовить, а также обеспечит вас всеми необходимыми продуктами, чтобы не приходилось экстренно ничего докупать. © Far-Scene-3379 / Reddit
Чтобы сохранить свежесть зелени и других продуктов как можно дольше, используйте следующие лайфхаки:
- Если вы храните зелень в холодильнике, то рекомендуется смочить бумажное полотенце и аккуратно обернуть им стебли. Положите пучок трав в полиэтиленовый пакет и поместите в холодильник. Проверьте полотенце через два дня. Добавьте больше воды, если оно стало сухим.
- Также зелень можно хранить, как цветы. Подрежьте основание стеблей, поставьте пучок в стакан с водой и отправьте в холодильник.
- Большую часть увядшей зелени можно освежить с помощью ледяной ванны. Погрузите травы в ведро или большую миску с холодной водой. Затем поставьте емкость в холодильник. Оставьте на 15–30 минут. Это может сработать даже с увядшими корнеплодами, но им потребуется больше времени на восстановление.
«Совет: положите в емкость для салата бумажные полотенца, чтобы они впитали с листьев лишнюю влагу.»
- Добавьте немного яблочного уксуса в воду, в которой вы варите бульон. Он "вытянет" коллаген из костей и сделает бульон более насыщенным. © DismalProgrammer8908 / Reddit
- Готовый бульон можно замораживать в формах для кексов или пластиковых стаканчиках, чтобы в будущем использовать его в готовке.
- Если ваша еда пресная, даже когда вы добавили соль, значит, ей не хватает кислотности. Лимонный сок, сок лайма или уксус — простые добавки, которые сделают вкус вашего блюда ярче. © PhreedomPhighter / Reddit
- Если вам не нравится застывшее масло из холодильника, воспользуйтесь картофелечисткой. Она позволит вам получить тонкие ломтики, которые будет легче намазывать на хлеб. © ldawg413 / Reddit
- Если при заготовке фарша формовать его в плоские пластины, то он займет меньше места в морозилке, разморозится быстрее. И отломить для приготовления можно именно столько, сколько нужно. © Dr.Friend / Pikabu
Одежда и обувь
- Если на одежду или скатерть попала цветочная пыльца (например, лилий), не поддавайтесь искушению смахнуть ее. Вместо этого возьмите кусочек клейкой ленты и слегка прижмите ее к загрязненному участку — почти вся пыльца прилипнет и оторвется. © TikiTikiGirl / Reddit
- Если у вас проблема с потливостью, то есть спасение! Ежедневная прокладка будет незаметна в пройме и защитит от пятен от пота на одежде в жаркий день.
- Эта проблема знакома практически каждой женщине, но решить ее очень легко. Если у вас вылезла косточка в бюстгальтере, а починить или заменить белье нет возможности, поможет ежедневная прокладка или обычный пластырь. Просто вставьте косточку обратно и заклейте. Эта временная мера точно избавит вас от дискомфорта.
- Когда я покупаю одежду, я не смотрю на ценник, пока не приду в примерочную. Я примеряю вещь и затем придумываю цену, которую мне было бы комфортно за нее заплатить. Если она ниже этой цены, я ее куплю. Если выше — она идет обратно на вешалку. И еще совет: если вещь не вызывает у вас восторга, а просто нравится, то, возможно, она вам не так и нужна. © Unknown author / Reddit
- Примеряйте вещь, отвернувшись от зеркала. Это необходимо, чтобы понять в первую очередь, комфортны ли вам посадка и ощущения от этой одежды, прежде чем беспокоиться о том, как она выглядит. Я обнаружила, что уговариваю себя надеть что-то, что мне неудобно носить, потому что оно смотрится очень симпатично. Однако потом я больше никогда не достаю эту вещь из шкафа, потому что мне в ней некомфортно. © Sarebear016 / Reddit
- Если купить сто одинаковых пар носков, то можно не париться по поводу поиска одинаковых. Если вдруг один порвался, его можно спокойно выкинуть, ведь у него остается еще примерно 180 близнецов. © B***F / Pikabu
«Моя лучшая сделка — покупка ста одинаковых пар носков.»
- Если у вас есть проблема с неприятным запахом в обуви, есть проверенный лайфхак. Просто положите в каждый ботинок на ночь пакетик с обычным чаем. Он удивительным образом уберет запах из обуви. Это действительно работает.
Быт
- Когда я мою окна, я мою их снаружи по горизонтали, а внутри — по вертикали. Таким образом, я могу легко определить, находятся ли разводы внутри или снаружи. Это значительно экономит время. © Blondechineeze / Reddit
- После того как вы порезали острый перец, можно попасть в неприятную ситуацию, например, если потереть глаза. Чтобы избежать этого, вотрите в руки немного растительного масла, а затем вымойте их небольшим количеством средства для мытья посуды. Капсаицин (острое химическое вещество в перце) связывается с маслом, а затем мыло и теплая вода легко смывают его с рук. © CorneliusJenkins / Reddit
- Чтобы почистить слив от волос, берем что-нибудь длинное и деревянное, например, бамбуковые палочки от роллов и делаем засечки, как на фото. После засовываем ее в слив, прокручиваем, вытаскиваем и выбрасываем. © dimon8787 / Pikabu
- Чтобы собрать конструктор Lego, разбросанный по комнате, наденьте носок на конец шланга пылесоса и придерживайте его рукой. Позвольте ему немного втянуться в трубку, чтобы создать карман для сбора деталей. Пылесосьте до тех пор, пока носок не заполнится. Выключите пылесос, опустошите импровизированный мешок, повторите по мере необходимости. © Jay Greene / Quora
- Если вы уронили на пол что-то маленькое, например, серьгу, и не можете это найти, не отчаивайтесь — есть решение. Наденьте капроновые колготки на насадку пылесоса и пройдитесь ею по месту, где уронили вещь. Такая конструкция позволит всасывать пыль, но задержит мелкие предметы, что поможет найти потеряшку. © bigalaskanmoose / Reddit
Психология
- Случалось ли у вас такое, что вы заходите в комнату, чтобы что-то сделать или найти, а когда приходите, то напрочь забываете, зачем вы вообще сюда шли? Все дело в том, что при прохождении через дверной проем что-то заставляет ваш мозг перезагружать кратковременную память, поэтому вы забываете, что собирались сделать. Есть хитрость, которая позволит избежать этого: когда проходите через дверные проемы, напоминайте себе, что вы делаете или планируете сделать. Это позволяет сохранить концентрацию и предотвратить забывание. © OutrageousYak5868 / Reddit
- Когда выхожу из дома, я пою: «Я выключаю плойку! Я выключаю плиту!» и т. д. Делаю это довольно громко, пусть это и выглядит странно. Но зато потом я не беспокоюсь о том, было ли это сделано, потому что я помню свою песню. © tugonhiswinkie / Reddit
- Раньше я постоянно забывал, где оставляю такие вещи, как ключи, кошелек или телефон. А потом прочитал этот простой совет: «Когда вы что-то кладете, громко говорите, что вы делаете». Например: «Я кладу ключи на кухонный стол». Звучит глупо, но с тех пор, как я начал это делать, я перестал терять свои вещи. © Effective_Speaker_62 / Reddit
- Когда мне трудно уснуть, мне помогает быстрое моргание в течение короткого промежутка времени. Эта техника утомляет ваши веки и делает их тяжелыми, что помогает вам быстрее заснуть. © xotattoosnowmanox / Reddit
- Есть еще один лайфхак, который позволит быстро уснуть. Придумайте случайное слово, состоящее минимум из пяти букв, желательно, чтобы они не повторялись. Например: книга. Затем придумайте по несколько слов, начинающихся на каждую из букв. Повторяйте их и визуализируйте их образ в голове: кровать, кот, картина и т. д. Как только вы не сможете придумать слово, которое начинается с задуманной буквы, переходите к следующей: небо, нос, нить и так далее. Повторяйте данную практику, пока не уснете. Этот метод позволяет отвлечься от проблем и мыслей о них, которые, как правило, мешают засыпать.