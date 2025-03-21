20+ лайфхаков на все случаи жизни, которые стоит взять на заметку

Порой размышления о том, что приготовить, доставляют больше неудобств, чем сам процесс готовки. Если вам это знакомо, то этот лайфхак точно для вас:

Подготовьте около 20 карточек с блюдами, которые можно подать на ужин. Напишите на них ингредиенты, необходимые для их приготовления, затем сложите и положите их в банку. В день, когда вы планируете закупать продукты на неделю, вытащите необходимое количество карточек (обычно это 3-5 штук). Вот вам и список покупок на неделю, и готовые идеи для ужинов. Карточки откладывайте в сторону, пока не приготовите блюдо, записанные на них. После верните их обратно в банку. Повторяйте эти действия каждую неделю. Это помогает разнообразить ваш рацион, без терзаний решить, что приготовить, а также обеспечит вас всеми необходимыми продуктами, чтобы не приходилось экстренно ничего докупать. © Far-Scene-3379 / Reddit

Чтобы сохранить свежесть зелени и других продуктов как можно дольше, используйте следующие лайфхаки: