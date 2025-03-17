20 людей, которые на работе точно не просто баклуши бьют и им есть что показать интересненького

Когда мы слышим о работе, на ум зачастую приходят только два слова: «рутина» и «скука». Однако есть люди, которые не просто ходят на работу, а превращают ее в увлекательное приключение. Они не боятся экспериментировать, искать новые подходы, выходить за рамки привычного. Для них работа — это не просто выполнение задач, а возможность менять правила игры, создавать нечто новое и вдохновлять окружающих. Именно о таких людях мы и поговорим сегодня.

«Я морской биолог. Сардельки внизу — это северные морские львы. Сын с двух лет с нами ездит. Впечатлений вагон! Я в его годы только тараканов видела»

«Всего 5-й день на кухне. Шеф-повар заболел, а новое меню появилось только два дня назад. Пожелайте мне удачи»

«Пришел сегодня утром в хорошем настроении. Начал свою работу, а потом заметил это»

«У нас до сих пор используется плеер в качестве радиосистемы»

«А я работаю научным сотрудником в области лазерной физики! Разрабатываем оптический магнитометр для использования в медицине»

«Я работаю в отеле, и каждый раз, когда этот человек останавливается у нас, он оставляет что-нибудь подобное для горничных. Очень приятный парень»

«Смог привести свою дочь на работу и показать ей, чем я занимаюсь»

Защиты мало не бывает!

«Вот моя профессия. Я фермер⁠⁠. Поднимаем фермерство в стране»

«Работаю в библиотеке. Нашел там эту огромную книгу»

"Кто-то ремонтировал лифт, прямо пока я на нем ехал. Несколько этажей все работало нормально"

«Вот такое украшение из арбуза я вырезал на работе»

«Когда на работе нужно пересадить кактус, вместо перчаток мы надеваем игрушечные руки Халка»

«Шкала боли в кабинете моего врача»

Перевод: Продвинутая шкала боли

1. Возможно, просто зудит, 2. Просто заклейте пластырем, 3. Бесит! 4. Боль беспокоит, но работать все еще могу, 5. Пчелы? 6. Пчелы! 7. Не могу перестать плакать, 8. Так больно, что не могу пошевелиться, 9. Растерзан медведем или ниндзя, 10. Без сознания.

"Наверное, это лучшая часть моей работы. Я занимаюсь покраской домов. И тут мне пришлось красить так, чтобы не задеть маленьких котят"

"Это Уно. Его очень важная миссия у нашего ветеринара - быть донором крови для котенка. Он лучший!"

«Это хомяк Вася и он сломал лапку. Ему наложили самый крошечный гипс в мире»

«Я оленевод, помогаю другим людям содержать и разводить оленей»

«Вот что происходит с ботинками после года работы на кухне»