20+ метких сравнений, которые в миллион раз нагляднее слов

Любую разницу лучше всего отслеживать по фотографиям. То, как вырос щенок с первого дня до нескольких лет, как изменилось тело выносившей двойню женщины, как смотрятся украшения до и после чистки заметно на снимках даже человеку с очень плохим зрением. Именно в такие моменты понимаешь, что такое «большая разница» и как она выглядит.

«На 1-м фото я беременна двойней. А на 3-м уже пробую носить кроп-топ»

Хлеб с корицей до и после выпечки

«До и после стрижки. Клянусь, это та же собака!»

До и после первого дня в детском саду

Кольцо-бабочка до и после чистки у ювелира

За год щенок овчарки превращается в полноценного члена семьи

«Я сбросила 87 кг»

Старый кожаный портфель до и после восстановления

«Это я до и после того, как стала мамой. Между фото 5 лет разницы»

Вот каким становится уличный кот после 5 месяцев домашней жизни

«В 28 лет я наконец-то перестала грызть ногти»

Фото у одного фонтана с разницей в 20 лет

Новые рулоны упаковочной бумаги. Только тот, что справа, куплен 2 года назад, а слева — недавно

«4 месяца и 13 кг спустя джинсы сидят совсем по-другому»

«Люблю торты. В основном есть, конечно. Но печь тоже нравится. Долгое время считала, что для домашнего торта внешний вид не так уж важен. Главное — вкус!»

«А в этом году меня торкнуло: хочу красоты! Оказалось, для украшения тортов нужна куча приспособлений, прямые руки, хороший глазомер и уйма терпения».

Пара влюбленных на выпускном вечере и несколько лет спустя на собственной свадьбе

2 одинаковые пары обуви, только ту, что слева, активно носили в течение года

Мама и дочка в 2007 году и 15 лет спустя

«Кукла моего детства, пережившая 18 с лишним лет любви, рядом с такой же куклой в отличном состоянии»

«Вот во что превратились ботинки моего мужа со стальным носком за каких-то несчастных 4 месяца. Слева — такие же новые ботинки»

«3 года и 36 кг спустя я сфоткалась в том же месте. Кто эта девушка слева?»