20+ невест, которые отказались от платья «как у всех» и выбрали то, что отражает их стиль
Белое платье давно стало символом свадебной традиции — но далеко не каждая невеста мечтает о классике. Кто-то выбирает цвет, кто-то — форму, кто-то — настроение. В этой подборке мы собрали вдохновляющие образы невест, которые не побоялись пойти своим путем и надели на церемонию нечто совсем особенное. Смелые, трогательные, яркие — эти платья невозможно забыть.
"Если вдруг пришла в голову мысль связать свое свадебное платье крючком — не раздумывайте, дерзайте!"
"Мое винтажное платье"
- Это именно то платье, о котором мечтаешь в детстве — и я говорю это как величайший комплимент. Оно словно кричит: «Я так счастлива выйти замуж!» © Strange_Depth_5732 / Reddit
"Я связала букеты и бутоньерки на свою свадьбу!"
- Цветы, которые ты сделала, просто потрясающие. Но какое же у тебя невероятное платье, я просто в восторге! © SystlinS / Reddit
"Моя свекровь — единственный человек, кто видел мое платье и не сказал ни одного доброго слова. Поэтому я надела его и сделала пару фото — что думаете?"
- Это ваша свадьба, а не вашей свекрови. Если вам нравится платье — забудьте о том, что думает она. Мое свадебное платье было цвета игристого, и моей маме оно не понравилось, но я все равно его надела — и осталась в полном восторге. На мой взгляд, у вас потрясающее платье, которое вам очень идет. Ну не будете вы выглядеть, как любая другая невеста, которую она когда-либо видела — и отлично! Зато вы запомнитесь и точно привлечете внимание. © BakingKitty / Reddit
"Только что получила фотографии со своей свадьбы. Я влюблена в них"
- Невероятно! Оно выглядит так, будто с подиума. © Tiktikteach / Reddit
"Покупайте черные платья. В том месте, где мы проводили церемонию, мне сказали, что я у них первая невеста, которая пришла в черном"
"В день своей свадьбы я чувствовала себя потрясающе"
"Мой личный подход к моему свадебному платью был таким: надеть то, что мне больше всего хочется, и, судя по всему, это был фиолетовый цвет"
"Будучи невестой размера plus-size, я никогда не думала, что найду что-то, в чем буду чувствовать себя настолько хорошо"
Неудачный ракурс создал букет. Вырез немного глубоковат впереди, но зато по бокам все очень хорошо прикрыто.
"В интернете мне посоветовали поменять белое платье на синее. Совет был отличным. Получилось идеально"
"Надевайте на свою свадьбу все, что захотите, и наряд не обязательно должен стоить целое состояние"
"В этом платье я чувствовала себя принцессой!"
"Вышла замуж в День всех влюбленных, надев платье моей мечты в моем любимом цвете — нежно-розовом"
"Носите то, что вам нравится, а не то, что вы считаете «свадебным»"
"Я купила это платье на Etsy за $1400, при этом возврат был невозможен. Рискнула — и так рада, что все получилось именно так, как хотелось! Темой нашей свадьбы были подсолнухи"
"Мое синее свадебное платье"
"Сшила платье по собственному эскизу, потратив на материалы $68. Юбка изо льна, верх из винтажной салфетки и шаль из старой простыни"
- Да оно просто как из сказки. © ChewsBooks / Reddit
"Я с самого начала знала, что хочу что-то на грани между традиционным и нетрадиционным — и это платье идеально сочетает в себе и то и другое"
Девочка, а чо у тебя волосы зеленые?
(проводя ладонью от носа к макушке) А у меня насморк
"Мои платье и накидка, сшитые на заказ, украшены вышивкой с символами китайского зодиака — в честь моей семьи и моих собак"
"Мы с женихом смастерили кукол и сшили для них такие же свадебные наряды, как у нас"
"Я сменила три разных платья в оттенках фиолетового. Мой совет на день свадьбы: не бойтесь цвета, не стесняйтесь веселиться и не тратьте время на тренировку "нежной улыбки" — если вам действительно хорошо, это будет видно и без репетиций".
А если вы хотите еще поразглядывать необычные свадебные платья, то предлагаем заглянуть в эти статьи: