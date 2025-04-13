20+ невест, которые отказались от платья «как у всех» и выбрали то, что отражает их стиль

Белое платье давно стало символом свадебной традиции — но далеко не каждая невеста мечтает о классике. Кто-то выбирает цвет, кто-то — форму, кто-то — настроение. В этой подборке мы собрали вдохновляющие образы невест, которые не побоялись пойти своим путем и надели на церемонию нечто совсем особенное. Смелые, трогательные, яркие — эти платья невозможно забыть.

"Если вдруг пришла в голову мысль связать свое свадебное платье крючком — не раздумывайте, дерзайте!"

"Мое винтажное платье"

Это именно то платье, о котором мечтаешь в детстве — и я говорю это как величайший комплимент. Оно словно кричит: «Я так счастлива выйти замуж!» © Strange_Depth_5732 / Reddit



"Я связала букеты и бутоньерки на свою свадьбу!"

Цветы, которые ты сделала, просто потрясающие. Но какое же у тебя невероятное платье, я просто в восторге! © SystlinS / Reddit

"Моя свекровь — единственный человек, кто видел мое платье и не сказал ни одного доброго слова. Поэтому я надела его и сделала пару фото — что думаете?"

Это ваша свадьба, а не вашей свекрови. Если вам нравится платье — забудьте о том, что думает она. Мое свадебное платье было цвета игристого, и моей маме оно не понравилось, но я все равно его надела — и осталась в полном восторге. На мой взгляд, у вас потрясающее платье, которое вам очень идет. Ну не будете вы выглядеть, как любая другая невеста, которую она когда-либо видела — и отлично! Зато вы запомнитесь и точно привлечете внимание. © BakingKitty / Reddit

"Только что получила фотографии со своей свадьбы. Я влюблена в них"

"Я шила это платье четыре ночи и потратила на него $100"



Невероятно! Оно выглядит так, будто с подиума. © Tiktikteach / Reddit

"Покупайте черные платья. В том месте, где мы проводили церемонию, мне сказали, что я у них первая невеста, которая пришла в черном"

"В день своей свадьбы я чувствовала себя потрясающе"

"Мой личный подход к моему свадебному платью был таким: надеть то, что мне больше всего хочется, и, судя по всему, это был фиолетовый цвет"

"Будучи невестой размера plus-size, я никогда не думала, что найду что-то, в чем буду чувствовать себя настолько хорошо"

"В интернете мне посоветовали поменять белое платье на синее. Совет был отличным. Получилось идеально"

"Надевайте на свою свадьбу все, что захотите, и наряд не обязательно должен стоить целое состояние"

"В этом платье я чувствовала себя принцессой!"

"Вышла замуж в День всех влюбленных, надев платье моей мечты в моем любимом цвете — нежно-розовом"

"Носите то, что вам нравится, а не то, что вы считаете «свадебным»"

"Я купила это платье на Etsy за $1400, при этом возврат был невозможен. Рискнула — и так рада, что все получилось именно так, как хотелось! Темой нашей свадьбы были подсолнухи"

"Мое синее свадебное платье"

"Сшила платье по собственному эскизу, потратив на материалы $68. Юбка изо льна, верх из винтажной салфетки и шаль из старой простыни"

Да оно просто как из сказки. © ChewsBooks / Reddit

"Я с самого начала знала, что хочу что-то на грани между традиционным и нетрадиционным — и это платье идеально сочетает в себе и то и другое"

"Мои платье и накидка, сшитые на заказ, украшены вышивкой с символами китайского зодиака — в честь моей семьи и моих собак"

"Мы с женихом смастерили кукол и сшили для них такие же свадебные наряды, как у нас"