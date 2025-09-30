20+ примеров, когда поход в школьный кружок не обошелся без лихой истории
Кружки и секции — это же всегда про развитие талантов, дисциплину и первые победы. По крайней мере, так думают родители, когда с гордостью ведут ребенка на танцы, шахматы или дзюдо. На деле же все происходит куда веселее: то концерт превращается в комедию ошибок, то «перспективный спортсмен» выдает такую реплику, что мама чувствует себя бабушкой. Впрочем, именно из таких «неидеальных» историй и складываются лучшие воспоминания о детстве.
- В детстве пела в хоре. И вот отправили нас выступать. А там в зале духота, летает всякая мошкара. Пою я, значит, и тут мне в рот залетает муха! Виду не подала, я ж артист, опозориться нельзя. И все бы ничего, только один парень из зала после выступления подошел ко мне и сказал: «Ну как? Вкусная муха-то была?» Надеюсь, он никому этого не рассказывал! © Подслушано / Ideer
- В детстве мама отдала меня в театральный кружок. То камень играл, то дерево. И вот — звездный час! Я — Волк в «Красной Шапочке»! Неделю тренировал хриплый голос и грозный взгляд. И вот спектакль, я выбегаю на сцену, рычу: «Я тебя съем!» И тут у меня вдруг спадает штанина от костюма и запутывается в ботинке. Я с разбега лечу носом в декорацию «бабушкиной избы» и с грохотом рушу половину сцены. Зал ревел от смеха
- Дочь попросилась без меня пойти на кружок рисования. Все подружки уже давно ходят так. «Только аккуратно», — сдалась я. Прошло минут пять — звонит моя подруга: «А почему твой муж в маске Спайдермена возле школы стоит?» Бегу к окну, смотрю, и правда мой. Стоит вдалеке от школы, в маске. Конспиратор, блин. Вернулся довольный через десять минут после дочери, говорит: «Я волновался, Марин, зонтик-то доча забыла. А вдруг дождь? Ну и мало ли что еще случится». Ага, например, сорокалетний обалдуй в маске Спайдермена... © Мамдаринка / VK
- На бесплатный кружок после занятий записалось вдвое больше желающих, чем мы планировали. Я — учитель, обзваниваю родителей в порядке записи и предлагаю выбрать группу: в 15:00 или 16:30. И тут звонок с незнакомого номера:
— Хочу записать Машу в первую группу!
— Вы не записывались, да места остались только во второй.
— Нам именно в первую! Там Матвеев Максим. Понимаете, у них любовь!
— Кружок — для занятий, не для свиданий. Детям лучше быть в разных группах, чтобы не отвлекались.
— Может, кого-нибудь выкинете и возьмете Машу?
— Нет. Во-первых, они записывались. Во-вторых, я уже им подтвердил время занятий. Только вторая группа, и то если места останутся.
— Тогда не надо!
После таких звонков просто тупо смотришь в стену и не понимаешь — что это было? © civil78 / Pikabu
- У меня племянник лет в 12 поставил родителей перед фактом: «Нам предлагали в школе бесплатные кружки, и я записался на баскетбол, хор и рукоделие». Мы подобрали челюсти с пола и не стали комментировать или мешать. До того у него только английский язык дополнительно был. Видимо, человек сам решил, что ему маловато. На хор и рукоделие два года отходил, а на баскетбол — почти до конца школы. © Rosa256 / Pikabu
- Пятилетняя дочь ходит на кружок рисования. Ей там очень нравится. Каждые два дня приносит новый рисунок и каждый из них я бережно храню в специальной папке. У меня уже три таких папки. Но муж не понимает, зачем я это делаю. Говорит, что его родители тоже так делали, ему было приятно, но не больше. А я все равно храню рисунки и поделки дочери, потому что я ребенок, чьи работы никогда не хранили. Никогда. А я бы так хотела посмотреть, что я рисовала в детстве. Хотя бы один рисунок. И если взрослой дочери это не будет нужно, я пойму. Но не прощу себя, если она будет нуждаться в таком, а из-за своей лени я не сохраню для нее эту память. © Мамдаринка / VK
- Долго думали с мужем, куда же отправить нашу пятилетнюю дочь. Пробовали много разных занятий и кружков: музыка, танцы, рисование, волейбол, театр. Везде не могли продержаться больше недели, потому что дочь напрочь отказывалась туда ходить и заявляла, что ей это все не нравится. Окей, перестали напрягать, дали ей время разобраться и понять, чем она хочет заниматься. Вчера дочь решила. Пришла к нам и заявила: «Мам, я хочу ходить на рестлинг!» Теперь муж ездит по городу и ищет «кружок рестлинга», куда можно будет записать шестилетнюю девочку. © Мамдаринка / VK
- Сын захотел научиться играть в шахматы. Повезло, что папа у него еще тот игрок, вот только не повезло, что у папы времени почти нет на такие забавы. Долгое время все откладывалось. Ребенок уже начал переживать, потому что он хотел учиться здесь и сейчас. Недели шли, а муж все не мог выкроить часок в своем графике. Что ж, записала я сына на школьный кружок. Муж такой: «Как? Ты его записала? А как же я?» И знаете что? Уже через три дня он сидел с сыном за столом и рассказывал, какая фигура как ходит. © Мамдаринка / VK
- Мне 25 и у меня есть пятилетняя сестра. Она ходит в танцевальный кружок. И недавно нам сказали, что девочкам нужно купить розовые танцевальные пачки. Моя мама решила, что не будет тратиться на это, и взяла у своей подружки зеленую пачку. Естественно, для ребенка это трагедия. Все в розовых, а одна она в зеленой. Я сразу же как узнала, поехала и купила сестре розовую пачку. Еле успокоила ее на занятии. Мне было очень жаль, что ребенок настолько расстроился. И знаете, еще можно было бы понять, если бы я каждый месяц не помогала деньгами своим родителям. Я каждый месяц отдаю им по 60 тысяч. А эта пачка стоила 1500. © Мамдаринка / VK
- Пришли с сыном (6 лет) на секцию по футболу. Он никак не может переодеться: то штаны застрянут, то носки не найти. Я ему говорю: «Что ж у тебя ничего не получается? Вон мальчик рядом сидит и спокойно сам переодевается, никто ему не помогает». Сын: «А что ты на него смотришь? Ты его не рожала, ты меня рожала, так что помогай». © Мамдаринка / VK
- В 12 лет родители предложили мне самому ездить на кружок после школы. Дали денег на метро и булку. Приехал. Классы знакомы, но люди новые. Заглянул в авиамодельный кружок... и не решился подойти записаться. Погулял пару часов и уехал домой.
Сказал, что записался на авиамоделирование. И вертолет «собрал», и самолет, и денег на нитромоторчик мне выделили. А самое главное, на метро каждый день денег давали, и на булочку. Гулял, копил на велосипед.
Все раскрылось, когда отец в свой выходной решил поехать со мной на кружок. Приехали. Никто нас там не признал, конечно. Папа не ругался, просто спросил: «Зачем врал?» Честно сказал: «Постеснялся, потом испугался признаться». Он записал меня в кружок — и с того дня я по-настоящему занялся авиамоделизмом. Лучшее хобби жизни! До сих пор стыдно, что сразу не признался, и радостно что у меня такой хороший батя. © Psiholive / Pikabu
- В начальной школе я записалась в кружок мягкой игрушки. Куратор показала выставку чудесных зверушек, сшитых ребятами, и я сразу загорелась желанием научиться так же. Правила были честные: одну игрушку забираешь себе, вторую отдаешь в фонд кружка.
Первую игрушку я шила с помощью учительницы — ее забрали. Вторую, голубого щенка, я делала сама, без помощи, к папиному дню рождения. Выбрала мех, сшила, набила — осталось пришить глаза и нос.
В последний день куратор кружка заявила: «Игрушка слишком хороша, остается у нас. Первая не считается — я помогала. Шей следующую». Я умоляла отдать щенка — он же для папы! Но она лишь снисходительно улыбалась. Шла домой и плакала от несправедливости. Больше в кружок не вернулась. Прошло 24 года, а до сих пор печет. © vosempiisyat / Pikabu
- На продленке во втором классе мастерила игольницу. Осталось сделать петельку и готово. Но я заболела и неделю пропустила. Прихожу на продленку, а моя игольница висит на стенде с чужим именем — Света Соловьева. Все мои претензии были проигнорированы: «Это Света делала, я видела!» Маме говорить не стала, но выводы сделала. © LadyCactus / Pikabu
- В годы отрочества посещал я кружок при станции юных техников. На каждом занятии мы пару часов посвящали набиванию программ на Бейсике, а потом гоняли во всякие игрушки.
Руководителем кружка был какой-то почтенный дед. Каким боком и когда он пересекся с Бейсиком — я не знаю. Видимо, на курсы переподготовки направляли, как заслуженного и уважаемого человека. Хочу заметить, что он с этим заданием справился, за что ему особые уважуха и респект. Он учил нас составлять программы, и единственным минусом у него было полное незнание английского языка. В связи с этим у меня на всю жизнь остались в памяти команды Бейсика в транскрипции дедова произношения: ЛОЦАТЕ (LOCATE), ПРЫНТ УСИНГ, ЦЫРЦЛЕ (CIRCLE). До сих пор помним и ржем по-доброму. © RobinBaskin / Pikabu
- Классе в шестом я с одноклассником ходил в секцию вольной борьбы. Я был довольно крупным парнем и соревнования для меня обычно заканчивались поражением, так как в моей весовой категории мне попадались соперники старше года на два-три.
И вот однажды на городских соревнованиях в моей весовой категории оказалось всего три участника. Первую схватку я тут же проиграл, а второй соперник по какой-то причине не пришел на соревнования. Таким образом я занял второе место из двух. Стоя на награждении, я мечтал: «А если бы не пришел и занявший первое место борец, то я был бы чемпионом города?» © Tolyamus / Pikabu
- Есть у меня друг, Вовой звать. И есть у Вовы кличка «Пегас». Вова с 12 лет занимается горным туризмом. С душой занимается. По молодости ходил Вова в секцию, сейчас сам по горам шатается, иногда водит группы. Только Вовин темп не каждый выдерживает. С 40-килограммовым рюкзаком на спине, словно пружина, прыгает по камням. Группы водит спокойно, а с бывалыми зачастую убегает до привала своими семимильными шагами. Догоняешь Вову, а у него уже и обед готов, и чайник кипит. Кушайте, люди! Как-то спросил у него про кличку — откуда такая? Он и рассказал: «В мои 17 лет пошли на Тянь-Шань. Я был «бензовозом» — таскал 20-литровую канистру бензина. Перед выходом ребята подшутили: подложили в мой рюкзак две тяжелые тормозные колодки от вагонов. Заметил только через три дня. Шел взмыленный, но не отставал. Выбросил лишнее — и полетел! С тех пор «Пегас». © cma4000 / Pikabu
- Во втором классе родители решили отдать меня на спортивную секцию. Вот только на какую? Долго не могли решить. Отец хотел отдать на вольную борьбу, а мама на спортивную гимнастику. После долгих споров они пришли к компромиссу в виде футбола. На первое занятие меня отвел отец. На второе занятие я уже пошел сам и заблудился. Искали меня долго. Мама сказала, что рано мне еще на секции ходить, отец был другого мнения. И со следующей недели я начал ходить на спортивное ориентирование. Вот так начался мой путь мастера спорта по спортивному ориентированию. © BrutalCactus / Pikabu
- Сын в выходные рассказал. Он ходит заниматься в секцию, к ним пришел новенький, и тренер спросил, как его зовут. На что мальчик ответил, что папа называет его Коля, мама называет Артуром, а сам себя он называет Димой. Мы поржали. Но это оказалась еще не все! После следующей тренировки сын рассказал, что по документам мальчика вообще зовут Кирилл. © .NIKKEL / Pikabu
- Работал риелтором. Позвонил мужик: срочно нужна трешка, заселятся сегодня же. Приехали с женой и двумя пацанами. Квартира в меру убитая, но он подбадривал ребят: «Ничего, сделаем как надо!» Те таскали вещи, но называли его не «папа», а «дядя Миша».
Спросил, как так? Оказалось, дети — не его родные, а жены. Живут вместе 4 года. В их город приехали скауты футбольного клуба, заметили обоих братьев и пригласили в академию на бесплатной основе — но нужно было переезжать в другой город. Мама хотела, но боялась реакции мужа. Узнав новость, он без колебаний бросил хорошую работу, собрал семью и переехал за 500 км в никуда — ради шанса на будущее для пацанов. © ******kin / Pikabu
- Сын поехал в летний лагерь и расстроился: ему не досталось места в кружке астрономии и стрелковом клубе. Плакался мне по телефону. Предложили ему другие кружки — так в итоге он пошел на макраме и как втянулся! Плетет самые разные фенечки и продает одноклассникам. Даже мальчишки заказывают браслетики с расцветкой любимой футбольной команды. © Мамдаринка / VK
- Записали сына на карате. Так он своему тренеру таскает и показывает все важные для него вещи: игрушку купили, поделку слепил. Вишенкой на торте стало, когда ребенок уломал нас отвезти показать тренеру новорожденную сестренку. Пришлось, ведь это было для него важно. © taniayakovenko
- Муж был против того, чтобы дочь училась играть на гитаре — считал, что это инструмент для пацанов. Но мы все равно записались. И вот спустя полтора года муж в одночасье сменил мнение. А все потому, что дочь организовала концерт для нас и сыграла песни нашей молодости. Не знаю, откуда она их знает, но муж просто растаял. Кажется, надо было в самом начале ему сказать, что у нас будет живая музыка на каждый праздник и он сразу бы согласился. © Мамдаринка / VK
- Мне было 6, влетело от мамы за что-то. Пошла к себе рыдать в подушку. Родители услышали и спросили, почему я плачу. Мне было стыдно признаться, и я ляпнула: «Потому что не умею плавать». Так в итоге они записали меня в секцию по плаванию, уже 20 лет плаваю. Получила множество наград и медалей, участвовала во соревнованиях и занимала призовые места. © Мамдаринка / VK
- Сын пошел на дзюдо. Для общей физподготовки муж сделал ему дома турник. Подтягиваться сразу не вышло. Сын очень переживал, я его поддержала: «Не грусти, я тоже не умею. Тренируйся и все получится!» А он мне выдал, я аж села: «Мама, ну ты же престарелая женщина. Ты не должна подтягиваться. А я растущий организм — мне всего 10 лет!» Ну вот, дожила... престарелая тетя 36 лет. © Мамдаринка / VK
Какая из этих историй заставила вас посмеяться или вспомнить свое детство? Возможно, и у вас есть в запасе пара историй о том, как кружок или секция преподнесли вам неожиданный сюрприз? Делитесь в комментариях — нам не терпится узнать, на что еще способна внешкольная жизнь!
