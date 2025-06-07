О, про "навынос" не знала. Думала, что пишется раздельно, по аналогии с "нa продажу".
20 примеров того, как легко ошибиться, даже если хорошо знаешь русский
Культура
1 час назад
Говорить просто и понятно — вроде бы самое главное при любом общении. Но иногда так и тянет вручить собеседнику солидный словарь и попросить с его помощью пояснить, что же он вообще имел в виду. Хотя, будем честны, мы сами не всегда безупречны: порой повторяем речевые ошибки просто потому, что так принято говорить в нашем окружении.
- Местоимения «Вы» и «Ваш» пишутся с прописной буквы только тогда, когда мы вежливо обращаемся к одному конкретному человеку. Если же адресатов больше, то полагается использовать исключительно строчную букву «в».
- Путаница с прописными и строчными буквами часто возникает и при попытке пригласить кого-то на день рождения. Название этого праздника никогда не пишется с большой буквы.
- Со словами «следующий» и «будущий» легко запутаться, особенно если писать на автомате. Но есть простой лайфхак: представьте глагол, от которого пошло это слово. «Следующий» — от «следовать», говорим себе: «я следую» — значит, пишем с буквой «ю». А вот с «будущим» все иначе: корень тут — от глагола «быть» или «буду». «Я буду» — ни о какой «ю» речи не идет, и в слове ее тоже быть не должно.
- Слово «брелки» звучит знакомо, но по правилам русского языка это ошибка. Многие говорят так по привычке или по аналогии с другими словами, где «о» выпадает при склонении. Но с «брелоком» такой фокус не проходит. Это слово пришло к нам из французского языка (там breloque — это подвеска), и в русском оно сохраняет свой иностранный корень во множественном числе. Поэтому — только «брелоки». Да, непривычно, но правильно.
- Не сделать ошибку в безударных личных окончаниях глаголов — дело непростое. Часто в переписке можно встретить перлы типа: «Мы уже к вам едим». Некоторые даже не выдерживают и отвечают: «К себе ешьте!» На самом деле достаточно вспомнить, к какому спряжению относится используемый вами глагол. В нашем случае «ехать» — глагол I спряжения, поэтому в его личных окончаниях всегда будет буква «е» (едем, едешь, едете).
- Вроде бы слово «вуз» — аббревиатура, и по правилам оно должно состоять из прописных букв. Многие так и делают — преспокойно пишут «ВУЗ», совершая серьезную ошибку. Дело в том, что это исключение из общего правила, которое надо просто запомнить.
- Нередко, перед тем как написать наречие, стоит на пару секунд задуматься, от какого глагола оно образовано. Например, в случае с «вперемежку» и «вперемешку». И тот, и другой вариант правильные. Только «вперемежку» обозначает чередование в определенном порядке (что-то перемежается), а «вперемешку» — смешанный состав (все перемешано).
- Слово «навынос» — это самое обычное наречие, и по правилам русского языка оно всегда пишется слитно. Так что, если в меню кафе или ресторана вы увидите гордую надпись «кофе на вынос», уровень доверия к заведению слегка проседает. К тому же словосочетание «на вынос» может навеять совсем другие ассоциации: например, в разговорной речи «выносом руля» называют велосипедный кронштейн. Ну и какое это имеет отношение к чашке латте? Правильно — никакого. Так что уж лучше уверенно просить у бариста «кофе с собой».
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- Человеку, получившему награду, нередко хочется написать ее название с заглавных букв: «Я была удостоена Гран При». Вот только это — ошибка. В словарях зафиксировано единственно верное написание — «гран-при».
- Как только ни называют этот многострадальный предмет кухонной утвари: то друшлаг, то дуршлак. Но правильным вариантом является только «дуршлаг». А если вы думаете, как вернее сказать — «отбросить макароны на дуршлаг» или «отбросить макароны через дуршлаг», — то предпочтительнее использовать вариант с предлогом «на».
- Оказывается, писать и говорить «микрозайм» — в корне неправильно. Это слово образовано от существительного «заём». Такое же написание и звучание сохраняется и для «микрозаёма».
- Кстати, если вы собираетесь брать заём на «1-нокомнатную» квартиру, то тоже совершаете ошибку — грамматическую, разумеется. Правильно — «1-комнатная», потому что окончание числительного не должно присоединяться ко второй части слова.
- Часто мы задаемся вопросом, почему пишут то «подмышки», то «под мышки». Дело в том, что слитное написание используется для существительного, обозначающего «область под мышцей». Например: платье жмет в подмышках или намазать подмышки дезодорантом. А вот градусник обычно ставят под мышку. В этом случае мы используем наречение, которое отвечает на вопросы «куда?» или «каким образом?», и пишем его раздельно.
- Ох уж эти названия кофейных напитков! Только мы запомнили, что капучино пишется без удвоенных букв «п» и «ч», как вдруг выясняется, что существуют слова «фраппучино» и «моккачино». Сочетания «пп» и «кк» сохранились здесь от исходных слов «фраппе» и «мокко».
- Интересно, как правильно: «много блюдец» или много «блюдцев»? В словарях зафиксирована единственно верная форма — блюдец. Ударение, разумеется, сохраняется на первом слоге.
- При приеме на работу нельзя требовать от соискателя написать свою автобиографию. Такое словосочетание считается плеоназмом, или речевым излишеством. Слово «автобиография» само по себе уже означает «последовательное изложение пишущим основных этапов его жизни».
- Правильные формы некоторых глаголов могут звучать настолько странно, что их стараются не произносить вслух. Именно поэтому мы не особенно любим говорить «я пылесошу» и стараемся заменить это выражение фразой вроде «я делаю уборку пылесосом». Даже в словарях слово «пылесошу» часто сопровождается пометкой «избегается».
- Представьте, что вы накупили в магазине кучу косметики, а вам в придачу дали еще и пробники духов. Да-да, именно «в придачу». Это наречие-исключение, которое пишется раздельно.
- Иногда мы думаем, что слова «обезболивать» и «обезбаливать» равноправны — настолько прочно вариант с «а» вошел в нашу жизнь. Кажется, так говорят даже сотрудники аптек, предлагая «обезбаливающие таблетки». Но в словарях зафиксирован только один вариант: правильно писать и произносить этот глагол следует с буквой «о».
- Вопрос на засыпку: если вам нужно отправить посылку по почте, вы обратитесь за этой услугой на почтамт или на почтампт? На самом деле запомнить правильный вариант проще простого — достаточно проговорить про себя фразу «почтам теперь нелегко». Это мнемоническое правило помогает закрепить, что в слове «почтамт» нет лишней буквы «п».
Бонус: наши читатели тоже за грамотную речь
- Бывшая коллега произносила «раболатория» вместо «лаборатория». В чем-то она была права. © Jiàngzāi / ADME
- Я часто слышу и даже читала пару раз вариант «индификационный». Индификация Борна, хе-хе. © Огонек / ADME
- Ой, я недавно, прямо вот этим летом, в очереди за кофе услышала: «Мне кофе и два круглосана». Вот так. Ну они же круглые. Почти. © Лариса Петровская / ADME
- А у нас в буфете продавщица круассан называет курасаном. © Татьяна Желтова / ADME
- Мой криптонит — курЯга вместо курага. Бррр. © MelantoMania / ADME
- Получается, обезбаливать — это лишать поездки на Бали? © Жабка в шляпке / ADME
И раз уж, как видите, вполне можно оконфузиться с родным языком, не стоит смущаться, если вдруг попадете в курьезную ситуацию с иностранным. Как герои вот этой нашей подборки.
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