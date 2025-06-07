20 примеров того, как легко ошибиться, даже если хорошо знаешь русский

Говорить просто и понятно — вроде бы самое главное при любом общении. Но иногда так и тянет вручить собеседнику солидный словарь и попросить с его помощью пояснить, что же он вообще имел в виду. Хотя, будем честны, мы сами не всегда безупречны: порой повторяем речевые ошибки просто потому, что так принято говорить в нашем окружении.