20+ работ, которые могли бы занять место в музее

Часто люди занимаются творчеством: шьют, вышивают, лепят из глины, делают витражи, вяжут крючком... И сами не осознают, какой большой труд вкладывают и какие потрясающие вещи у них получаются. Мы собрали работы рукодельников, на которые так и хочется сказать: «Вау».

«Дедуля всю жизнь занимался витражами. Вот что мы обнаружили у него дома, когда пришли разбирать вещи»

«Вышила за два дня»

«Выпустила свою собственную коллекцию одежды с такими украшениями»

Я бы носила, пока до дыр не протерлось бы! © xmaspruden / Reddit

«У меня была мечта — сшить самой себе платье на свадьбу. Пыхтела 4 месяца и вот, что вышло»

Настолько крутое, что внукам по наследству перейдет! © YosemitePam55 / Reddit

«Я сейчас худею, и, чтобы повеселиться, сшила такую вот рубашку»

Это не 10/10, это 12/10! Браво! © ne0pandemik / Reddit

«Моя бабуля занималась квилтингом, а дедуля — витражами. Я решил все это объединить и вот что сделал по одной из бабушкиных схем»

«Я вручную сделал это помолвочное кольцо. С ним пришлось повозиться, но как же я доволен результатом!»

«Закончила шить комплект из юбки и топа. Представляете, я даже сама пуговицы для него сделала! Из холодного фарфора с глазурью»

О боже, я буквально заорала от восторга! Это просто 100/10. © snotrocket2space / Reddit

«Мой первый проект — собственная версия викторианского окна. Некоторые особенности мне пришлось изучить на горьком опыте, но я доволен тем, как все получилось»

«Я сделала детенышей драконов и чертовски этим горжусь»

«У меня был неудачный день, я просто возился с остатками глины и вот что получилось. Керамизавр!»

«Мой сын уезжает в колледж и попросил меня сделать изголовье для кровати»

«Я связала портреты своих котов. Надеюсь, они знают, как сильно я их обожаю»

«Я сделала подсолнух в горшке!»

«Наш летний проект — построить собачий домик под лестницей»

«Вот такое весло я сделал. Иногда мне машут руками, ну а я могу ответить веслом»

«Я провозился несколько недель, но сделал сам камеру! Попробовал ее в деле и, честно говоря, она мне нравится даже больше, чем моя покупная от крутого бренда»

© malcolmjayw / Reddit Lena L 12 часов назад У меня в 80-х гг был конструктор "Собери фотоаппарат". Я собрала. Снимала им. Потом разобрала. Второй раз не удалось собрать. Зато у меня остались разные линзы. Среди них была даже уменьшительная. - - Ответить

«Я собственными руками сделала кольцо и браслет ему в пару из латуни и морских ракушек»

«Я начинающая швея, но решила рискнуть и сшить себе свадебное платье сама!»

Очень красиво и изобретательно! Но самая красивая часть образа — это ваша сияющая улыбка. © sewboring / Reddit

«Мне показалось, что птичка недостаточно похожа на голубя. Так что я сделала ей гнездо. Ужасное, но она старается, как может»

«Я наконец-то сделал „Коробку доброты“. Похожа на бесплатную библиотеку, но там будут подарочки ручной работы для всех желающих»

«Только что я целых 4 часа расписывал подарок для друга»

«Я давно об этом мечтала и наконец решилась — попробовала роспись по керамике. И вот как все меняется после обжига. Теперь хочу еще!»