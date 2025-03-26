20+ случаев, когда поход на маникюр закончился совсем не по плану
Весной хочется перемен и ярких красок. Кто-то решается на новую стрижку, а кто-то обновляет свой гардероб. Героини нашей статьи хотели сделать эффектный маникюр, но реальность не превзошла ожидания. А в конце статьи вас ждут две бонусные истории о том, как поход на маникюр закончился неловкой ситуацией.
«Мне буквально пришлось поднимать челюсть с пола, когда я посмотрела на свои ногти. И это самый дорогой маникюр, за который я когда-либо платила»
«Решила первый раз в жизни нарастить ногти, но когда увидела результат, расстроилась. Не смогла признаться в этом мастера, поэтому расплакалась уже дома»
Что-то ржууууу 🤣 короче, эта мастер была ниспослана свыше, чтоб девушка наконец обрела голос и сказала: переделайте эту xpeнь, мне не нравится!!!!
Но нет, мадам пошла домой плакать... НЕ ПОНИМАЮ! КАК?!?
«Впервые делала маникюр. Постеснялась сказать мастеру, что что-то не так. С меня содрали $ 60»
«Худший маникюр на свете. Обидно за мою кутикулу»
«Ненавижу свой свадебный маникюр. Хотела что-то нежное и кремовое, а получила вот это»
Никто не заметит. А вот ненависть невесты к себе заметят все. Формулировать надо по-другому
Когда очень стараешься, но понимаешь, что быть художником может не каждый
«Не понимаю, что случилось с маникюром. Вроде сделали профессионально, а покрытие отслоилось за день»
«Я хотела цвет, как на первом фото, а дизайн, как на втором. И вот чего мне наляпали за $ 75»
Формулируйте желания правильно. Не путайте мастера. Учитесь говорить через рот. Несоответствие можно было увидеть с первого ногтя.
«Хотела ноготочки, как на первом фото, а получила вот что. Сегодня пойду переделывать»
Прелестгые ноги слева. А мадам справа - индюшка или курица? Рыть землю удобно в поисках червяков
«Маникюрша сказала, что за $ 96 сделает все, как на картинке»
- Она кутикулу зубами обгрызла, что ли? © Trixgrl / Reddit
«Решила побаловать себя маникюром на день рождения. Больше я в этот салон ни ногой!»
«Слева — то, что я показала мастеру в качестве примера, справа — то, что получила. Я что, слишком многого хочу?»
Я просто валяюсь от смеха, уже сил нет смеяться над этой подборкой, хотя я всё это уже видела
«Похоже, я переоценила свои навыки нейл-арта. Ржу не могу»
«В первоклассном маникюрном салоне мне нарисовали вот таких вот фламинго»
«Заплатила $ 80 за эти дизайнерские ногти, причем цветок на большом пальце маникюрша по моей просьбе перерисовывала дважды. Как вам?»
- Если бы я сама себе такое сделала, то была бы довольна. Но платить за такое...Ужас! © Send_bird_pics / Reddit
«Я попробовала сделать себе мраморные ногти, но что-то пошло не так»
«Я только что вернулась из салона. Это один из худших маникюров, которые мне когда-либо делали»
«Я впервые делала маникюр в салоне. Нет, ногти не приклеены. Да, они настоящие. Это просто мои ногти и 7 миллиардов слоев гель-лака»
«Разве это стоит $ 70?»
«Этот маникюр мне сделали в салоне»
«Пришла к маникюрше с фоткой ногтей, какие хочу. Она закончила и выдала: „Ох, вышло даже лучше, чем в образце!“ Серьезно?»
Бонус № 1: Когда поход на маникюр закончился феерично
- Знакомая ходила на курсы по наращиванию ногтей. Пригласила меня моделью, чтобы ногти нарастить. Ногти сделала красивые, я довольная была. Через пару дней еду в маршрутке. Передаю за проезд, а через пару секунд водитель как заорет: «Кто решил расплатиться ногтями? Заберите! Так довезу». Я с покрасневшим лицом забрала ногти и вышла на первой же остановке. © Подслушано / Ideer
Бонус № 2: Креативная клиентоориентированность
- В прошлый вторник была на маникюре. Уже сегодня отвалился один ноготь. Я проходила мимо салона и зашла пожаловаться. Конечно, всё это происходило в окружении других клиентов. Знаете, что сделал мой любимый салон? Выставил меня дурочкой! Я начала рассказывать, как недолго продержался ноготь, а мне ответили, что я, вообще-то, не их клиентка и пришла просто так требовать деньги с порядочного салона. Нормальная у них тактика работы с недовольными клиентами. А моя мастерица смотрела на меня так, как будто действительно видит меня впервые. © Карамель / VK
Найти своего мастера маникюра нелегко, но вполне реально. Счастливицы из наших статей уже похвастались своими ноготками в сети:
Комментарии
интересно, что большая часть историй с реддита, а в США скандалы устраивать в магазинах и пр. заведениях, как национальный вид спорта, и вот масса ужасно выполненных работ. Люди оплатили этот кошмар и пошли ныть в тырнет? а как же орать: "я вас всех засужу!!!!" странно это и неправдоподобно