20+ случаев, когда поход на маникюр закончился совсем не по плану

Весной хочется перемен и ярких красок. Кто-то решается на новую стрижку, а кто-то обновляет свой гардероб. Героини нашей статьи хотели сделать эффектный маникюр, но реальность не превзошла ожидания. А в конце статьи вас ждут две бонусные истории о том, как поход на маникюр закончился неловкой ситуацией.

«Мне буквально пришлось поднимать челюсть с пола, когда я посмотрела на свои ногти. И это самый дорогой маникюр, за который я когда-либо платила»

«Решила первый раз в жизни нарастить ногти, но когда увидела результат, расстроилась. Не смогла признаться в этом мастера, поэтому расплакалась уже дома»

«Впервые делала маникюр. Постеснялась сказать мастеру, что что-то не так. С меня содрали $ 60»

«Худший маникюр на свете. Обидно за мою кутикулу»

«Ненавижу свой свадебный маникюр. Хотела что-то нежное и кремовое, а получила вот это»

Когда очень стараешься, но понимаешь, что быть художником может не каждый

«Не понимаю, что случилось с маникюром. Вроде сделали профессионально, а покрытие отслоилось за день»

«Я хотела цвет, как на первом фото, а дизайн, как на втором. И вот чего мне наляпали за $ 75»

«Хотела ноготочки, как на первом фото, а получила вот что. Сегодня пойду переделывать»

«Маникюрша сказала, что за $ 96 сделает все, как на картинке»

Она кутикулу зубами обгрызла, что ли? © Trixgrl / Reddit

«Решила побаловать себя маникюром на день рождения. Больше я в этот салон ни ногой!»

«Слева — то, что я показала мастеру в качестве примера, справа — то, что получила. Я что, слишком многого хочу?»

«Похоже, я переоценила свои навыки нейл-арта. Ржу не могу»

«В первоклассном маникюрном салоне мне нарисовали вот таких вот фламинго»

«Заплатила $ 80 за эти дизайнерские ногти, причем цветок на большом пальце маникюрша по моей просьбе перерисовывала дважды. Как вам?»

Если бы я сама себе такое сделала, то была бы довольна. Но платить за такое...Ужас! © Send_bird_pics / Reddit

«Я попробовала сделать себе мраморные ногти, но что-то пошло не так»

«Я только что вернулась из салона. Это один из худших маникюров, которые мне когда-либо делали»

«Я впервые делала маникюр в салоне. Нет, ногти не приклеены. Да, они настоящие. Это просто мои ногти и 7 миллиардов слоев гель-лака»

«Разве это стоит $ 70?»

«Этот маникюр мне сделали в салоне»

«Пришла к маникюрше с фоткой ногтей, какие хочу. Она закончила и выдала: „Ох, вышло даже лучше, чем в образце!“ Серьезно?»

Бонус № 1: Когда поход на маникюр закончился феерично

Знакомая ходила на курсы по наращиванию ногтей. Пригласила меня моделью, чтобы ногти нарастить. Ногти сделала красивые, я довольная была. Через пару дней еду в маршрутке. Передаю за проезд, а через пару секунд водитель как заорет: «Кто решил расплатиться ногтями? Заберите! Так довезу». Я с покрасневшим лицом забрала ногти и вышла на первой же остановке. © Подслушано / Ideer

Бонус № 2: Креативная клиентоориентированность