20+ кадров, которые сама жизнь превратила в настоящие шедевры
2 часа назад
Иногда достаточно случайного щелчка камеры, чтобы получить фото, на которое можно смотреть очень долго и восхищаться. Снимки из этой подборки — как маленькие головоломки: они удивляют, озадачивают, приковывают взгляд — хочется понять, как люди создают такие маленькие шедевры.
«Жених и невеста, когда наконец-то отпраздновали»
- Да это фото вместо картины надо вешать! © chimneybebe / Reddit
«Пелена сна»
- У меня от этого прям приступ умиления — аж детей захотелось! © Chemical_Case_1851 / Reddit
«Жадины-говядины»
«Я сфоткал друга, крутившего свой бас»
«Я сфотографировала мужа и нашего первенца после переезда через всю страну в место, где мы ни разу не были»
- Это настолько красиво, что слезы наворачиваются. © MajorMiners4** / Reddit
«Жена после душа проверяет почту»
«Сфотографировал своего величественного кота»
«Сфотографировал сына»
- Очень долго пытался понять, настоящее ли это фото! © Frequent-Network8479 / Reddit
«Мое селфи»
- Феноменальное фото! Минимализм, а будто все бурлит! © MisterSneakSneak / Reddit
«Улыбающаяся дама в Таиланде»
- Отличное фото — лицо прямо как будто нейросеть сгенерировала! © ed_ostmann / Reddit
«Папа смотрит, как мама подъезжает к дому»
- Мне нравится, когда собаки похожи на своих хозяев! © Unknown author / Reddit
«Белка на горе»
- Да ладно, признайся, она наняла тебя для профессионального портрета. © KremKaramela / Reddit
«Сфоткал брата, когда он читал меню»
«Портрет моей мамы»
«Сфоткал отца за рулем»
- Тот самый взгляд отца, задумавшегося о жизни! © nhdw / Reddit
«Я сфоткал подругу в магазине винила»
«День рождения подруги»
- Это самая унылая вечеринка, которую я когда-либо видел. © gi-spot / Reddit
«Время кошачих обнимашек»
«Телефонный разговор»
«Розовый фламинго»
«Подруга сидит в стиральной машине»
- Круто, но это сушилка, а не стиральная машина! © CCBRChris / Reddit
«Я со своей кошкой»
- Похоже на постер «Как приручить дракона». © S-S-Ahbab / Reddit
«Сфотографировал птицу и самолет»
- Где-то за кадром должен быть Супермен. © spacecoyote555 / Reddit
«Это дымчатый лягушкорот»
- Если эта птица даст мне какой-нибудь совет, я ему последую. © MrsMsPrettyStems / Reddit
