20+ кадров, которые сама жизнь превратила в настоящие шедевры

2 часа назад

Иногда достаточно случайного щелчка камеры, чтобы получить фото, на которое можно смотреть очень долго и восхищаться. Снимки из этой подборки — как маленькие головоломки: они удивляют, озадачивают, приковывают взгляд — хочется понять, как люди создают такие маленькие шедевры.

«Жених и невеста, когда наконец-то отпраздновали»

«Пелена сна»

«Жадины-говядины»

«Я сфоткал друга, крутившего свой бас»

«Я сфотографировала мужа и нашего первенца после переезда через всю страну в место, где мы ни разу не были»

«Жена после душа проверяет почту»

«Сфотографировал своего величественного кота»

«Сфотографировал сына»

«Мое селфи»

«Улыбающаяся дама в Таиланде»

  • Отличное фото — лицо прямо как будто нейросеть сгенерировала! © ed_ostmann / Reddit

«Папа смотрит, как мама подъезжает к дому»

«Белка на горе»

  • Да ладно, признайся, она наняла тебя для профессионального портрета. © KremKaramela / Reddit

«Сфоткал брата, когда он читал меню»

«Портрет моей мамы»

«Сфоткал отца за рулем»

  • Тот самый взгляд отца, задумавшегося о жизни! © nhdw / Reddit

«Я сфоткал подругу в магазине винила»

«День рождения подруги»

  • Это самая унылая вечеринка, которую я когда-либо видел. © gi-spot / Reddit

«Время кошачих обнимашек»

«Телефонный разговор»

«Розовый фламинго»

«Подруга сидит в стиральной машине»

«Я со своей кошкой»

«Сфотографировал птицу и самолет»

«Это дымчатый лягушкорот»

