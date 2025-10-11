Сходила поискать, что же там такое свекровь сделала. Нашла другой пример, что она НЕ сделала: её оставили посидеть с 7-месячным ребёнком 4 часа и попросили дать бутылочку со смесью по графику. Вернувшись, обнаружили, что свекровь младенца не покормила, объяснив это «не орёт — значит, не голодная».
20+ свекровей, у которых на каждый день найдется новый фокус
3 часа назад
У каждой невестки найдется своя история о свекрови. Одни могут похвастаться теплыми, почти дружескими отношениями, где вместе пьют чай и делятся секретами. Другим же повезло меньше: их рассказы полны бытовых драм, где свекрови вмешиваются в семейные дела, дают «ценные» советы или устраивают настоящие испытания. Повезло ли нашим героям или нет — узнаете в самой статье.
- Заходим в вагон метро с дочкой маленькой и свекровью, мест нет. И тут девушка нам уступает. Но парень ее резко одергивает, мол ничего, могут и постоять. Я уже привыкла к такому, но только не моя свекровь! Парень выскочил на следующей станции красный как рак после того, как она разъярилась. И обратилась к девушке: «Девочка, беги ты от него. Раз он так ведет себя с ребенком и пожилым человеком, я уже не говорю о том, что мама девочки беременна, значит он и в жизни с тобой будет таким же невоспитанным». В общем, на парня уставились с осуждением все, кто это слышал, а голос у нее громкий. Мне и дочери тут же уступили место мужчины. © Екатерина Грубина / Dzen
- Повезло мне с будущей свекровью. С парнем живем у моих родителей, его семья живет в другом городе, и мы иногда приезжаем к ним в гости, но созваниваемся каждый день с его мамой. И тут выяснилось, что она только у нас в гостях полностью убедилась, что ребенок, которого она слышала по телефону, на самом деле моя племянница. До этого она была уверена, что мы ее обманываем, и это мой ребенок. © Подслушано / Ideer
- Однажды мы устроили групповой день рождения для нескольких человек. Были сладости: лимонный пирог, морковный торт, фрукты. Но для меня праздник без шоколадного торта — не праздник. Я не сказала ни слова и прекрасно провела время. Но потом оказалось, что мой парень это просек и рассказал про мою фишку своей маме. И с тех пор, на протяжении уже 20-ти лет, ни одно семейное мероприятие не обходится без шоколадного десерта. © northerngurl333 / Reddit
- Сегодня вечером я наконец-то решилась приготовить свое фирменное блюдо, чтобы удивить всех. А что сделала свекровь? Позвонила и, не успев узнать, что я готовлю, начала давать советы, как правильно жарить мясо. Муж, конечно, тут же поддержал: «Мама лучше знает, она всегда так делала». Отлично, подумала я, может, вообще отдам ей кухню и пусть сама готовит, раз она у нас теперь главный шеф? В итоге стояла, злилась и слушала, как муж по телефону благодарит ее за мудрость. Чувствую себя просто поваренком на задворках семейного ресторана. © Мамдаринка / VK
- Мама мужа как-то забыла повесить трубку, когда разговаривала со мной, и вдруг слышу: «Это моя невестка. Понятия не имею, где сын нашел такую хорошую девушку». До сих пор вспоминаю и умиляюсь, уже прошло несколько месяцев. © made_in_cosmos / Х
- Я замужем уже около четырех лет, и родители моего мужа — настоящие любители чая. Нет такого дня, чтобы они не пили его. Иногда я завариваю, иногда свекровь, иногда свекор. Меня в первый же день показали у кого какая чашка. За последний год, когда я стала более комфортно чувствовать себя с ними, потихоньку начала рыться в шкафу, пробуя разные чашки. В конце концов остановилась на высокой узкой чашке с изображением Клеопатры. Когда я завариваю чай, беру именно ее. Недавно заметила, что когда свекровь готовит чай, она достает эту чашку и делает в ней чай для меня. Это просто греет мне душу. © shortasiam / Reddit
- Муж в командировке, меня позвали на встречу выпускников. Не с кем оставить годовалого сына. Позвонила свекрови, она, скрипя зубами, согласилась. Рассказала что и как, когда и чем кормить. Все записала на бумажке. Попросила звонить, только если случиться что-то мега важное, а так сама буду звонить периодично. Ну 3 часа все было идеально. И тут звонит свекровь, по голосу понимаю, что там прям армагеддон. Прилетаю домой, без вариантов. Захожу в квартиру, а там сын сидит в стульчике для кормления и играет. А свекровь носится с едой, говорит, что уже 19:00,а он не ест, а через 20 минут надо витаминку дать, она не успеем. Успокоила ее. покормили сына, дали витаминку. Всегда считала ее странной, но оказалось, что она просто мега ответственная, бедная, аж нервничать начала. © mommdarinka
- Хочу сказать какая у меня свекровь золотая женщина. Стала мне роднее собственной мамы, всегда за меня горой и в любом конфликте на моей стороне. Вечно придем и она спрашивает мужа, почему я без обновок у него хожу. А когда я только родила, отдала мне свою машину. Она тогда на пенсию вышла и сказала, что мне нужнее и просто отдала и все. А сама на автобус пересела. Мы с мужем отказывались, но она такая женщина боевая. Говорит: «Я вам что, ради галочки это делаю, что ли, сказала отдаю, значит, отдаю». Так что не все свекрови плохие. © Подслушано в Сургуте / VK
- Однажды свекровь случайно зашла к нам домой, а мы с мужем собирались уже выйти. Видит меня с макияжем, с яркой помадой, говорит: «Ох, какие краснющие губы, нравится тебе?» Говорю: «Да, а что такое?», «Да просто» и уходит. Потом весь день думаю, вдруг хочет что-то намекнуть, мол тебе не подходит, не подобает. А что такое, люблю — крашусь. Потом через неделю заходим с мужем к ней домой. Слышу как разговаривает с подругой, видимо не услышала как зашли, думаю: «Ага, щас посмотрим, что о нас расскажешь!» А она как раз там про меня: «А ты знаешь, Настюша моя, оказывается, любит яркие помады, а я все не знала, что подарить ей на день рождения, сейчас зайду, куплю в соседнем магазине». У меня сердце так растаяло, а я злилась всю неделю, думала, на что-то хочет намекнуть. Правда, помада была дешевая и не тот оттенок, но почему бы и нет, главное внимание.
- По доброте душевной устроила свекровь в ту же компанию, где работаю сама. Ну типа помочь, человек с опытом, пусть работает. Да, она всегда была женщина с характером, любит покомандовать, но в быту это не мешало — живем отдельно, видимся по праздникам, все ок. Она начала с простого, ее все хвалили, начальство пело дифирамбы, мол, дисциплинированная, жесткая, пунктуальная, таких бы побольше. А я работаю тут давно, начальник отдела, свои люди, уважение, авторитет. И вот вчера — бум. Ее назначили руководителем отдела, который выше моего. То есть теперь она — мой начальник. Моя, блин, свекровь. И уже утром пришло письмо: «Принять к исполнению указание от нового руководителя отдела такого-то». А там стоит ее фамилия. Я смотрю на экран, у меня щеки горят. Мужу звоню, говорю: «Ты понял, что твоя мама теперь мой босс?» А он: «Ну хоть на работе будешь ей больше нравиться». Господи, дай мне сил. И хорошую вакансию, желательно в другой галактике. © Мамдаринка / VK
- А у нас вообще цирк в семье. Его родня без ума от меня, а моя родня твердит, как мне повезло встретить идеального мужчину. Его родители при покупке квартиры 80% денег вложили и оформили квартиру на меня! А моя тетя, я ее единственная любимая племянница, написала дарственную на свою квартиру на моего мужа. А в этом году 35 лет у нас, юбилей свадьбы! © Инга / Dzen
- Уже месяц живем у родителей мужа. И каждый день как пытка. Мама его постоянно сует нос в нашу жизнь: «А почему так поздно встаете? А что это вы на ужин готовите?» Каждый день что-то новое! Пытаюсь объяснить мужу, что так жить нельзя, а он в ответ: «Это временно, потерпи!» Да сколько можно терпеть? Она считает, что все, что мы делаем — неправильно. Чуть что не так, сразу: «Я же говорила!» © Карамель / VK
- Живем с мужем за границей. Сегодня свекровь по видеосвязи сказала якобы в шутку: «Забирайте свою квартиру, а то коммунальные дорогие». «Свою» квартиру — которую свекровь решила подарить нам а-ля на свадьбу. Хотя уже тогда знала, что мы собираемся уехать за границу сразу после. «Свою» квартиру — на которую мой муж отдал большую часть своих денег, а они бы очень пригодились бы нам первое время в чужой стране. «Свою» квартиру — которую не продают, а ремонтируют чуть ли не в долг, в том числе и за счет мужа, чтобы теперь там жили свекровь со свекром. Коммунальные им, блин, дорогие. © Подслушано / Ideer
- Я не волновалась о цветах на моей свадьбе, ведь моя свекровь — бывший флорист. Я предоставила решать этот вопрос ей. А она в свою очередь получила огромное удовольствие, пока им занималась. Она даже заказала и оплатила пионы. Мне все тогда понравилось. © Mokelachild / Reddit
- Первое, что сказала мне будущая свекровь: «Ты мне не нравишься». Но вела себя вежливо и сыну ничего не говорила. Прошло некоторое время, опять то же самое говорит наедине. Спрашиваю, почему тогда она так хорошо ко мне относится, помогает во всем. А она такая: «Сын тебя любит. Ты верная, хозяйственная, хорошая мать. Как свекровь я тобой довольна. А насильно мил не будешь». Испытываю смешанные чувства по поводу данной ситуации, но все же благодарна ей. © Мамдаринка / VK
- Свекровь сначала такая: «Ну ладно уж, везите своего сфинкса лысого, куда деваться, приютим». Свекровь через неделю: "Мы, кстати, положили ей электрогрелку и носим домик из комнаты в комнату, чтобы она не скучала. © Igorina / Х
- Отвезли детей к бабушке на лето к морю. Оставили ей триста тысяч на еду и развлекаловки детям и перед отъездом затарили полный холодильник. Через неделю сын плачет в трубку, что он вечно голодный, всё невкусно. Свекровь говорила, что всё нормально. Пришлось на карту сыну перевести денег, чтобы они периодически ели в ближайшей столовке. Когда приехали за детьми, свекровь вернула почти все деньги, гордо заявила, что еда не должна быть дорогой, и она экономила как могла. Зачем, женщина, зачем? © Подслушано / Ideer
- Мы со свекровью не очень ладим. До рождения моей дочери у нас все было хорошо. Но после родов она стала очень сильно придираться к нашему с мужем стилю воспитания. Мы смирились с этим и стараемся просто меньше с ней общаться. Каждый раз, когда мы встречаемся со свекрами, она в какой-то момент просит взять нашу дочь на прогулку и исчезает с ней наедине. Я сказала мужу, что мне это кажется немного странным. А после того, как свекровь сделала то, о чем мы не просили, мы перестали оставлять дочку с ней наедине. © Exciting-Head-5343 / Reddit
- Свекровь приезжала рано утром в субботу. Я раза 2-3 вставала, готовила завтрак и развлекала ее. Но в очередной раз я просто разбудила ее сына и заставила его развлекать с утречка свою маму. Он сразу же запретил ей приходить по выходным. Встречи стала оговаривать заранее. В остальном нормальная была свекровь. © Людмила Денисова / Dzen
- Муж купил участок земли, сдуру мы разрешили там свекрам сажать грядки, и сами сажали. В итоге три года подряд под разными предлогами они портили мои грядки. Я отказалась от этого огорода, пусть занимаются. Они искренне не понимают, почему я так поступила, хотя я неоднократно объясняла. © МУМИ мама / Dzen
- У меня был нормальный муж. Не доставал, не ворчал. Потом не знаю, что случилось, стал ворчливый. Годы, дети, проблемы, болячки, все дела. Показалось ему, что он делает много, а я мало. Ну а свекровь меня и надоумила: «Делай все дела заранее, а к его приходу дел на полчаса оставляй, чтобы он видел». Теперь муж приходит: я довешиваю белье, выношу мусор, разгружаю посудомойку, дорезаю огурчик в салат, вытаскиваю блюдо из духовки. Чтобы наглядно показать ему, чем я весь день занята была! Работает! © Подслушано / Ideer
- В общем, последние пару недель свекровь говорила, что собирается подстричь моего сына. Я говорила, что сыну три и нам с мужем и ему нравится его нынешняя прическа. Но вот, сын вернулся в воскресенье вечером от бабушки с ежиком на голове. Моему негодованию нет предела. © Sweet_Radio_4361 / Reddit
- Свекровь периодически меня критикует: вот, мол, в прежние времена невестки в пол кланялись, матери мужа слова поперек не говорили, по дому шуршали с утра до ночи. Я смотрю на нее и думаю: интересное кино! В прежние времена девушку брали в дом мужа, всю жизнь кормили, одевали-обували, обеспечивали ее и ее детей — естественно, в ответ ожидали благодарности и заботы о семье, а хорошо бы и приданое. © Подслушано / Ideer
- Родители моего парня помогли нам переехать в новую квартиру. Она сложила все его вещи в одной комнате, а мои — в другой. Потом, искренне растерявшись, спросила, почему мы привезли только одну кровать, а не заказали для него еще одну. Никто не осмелился ей ответить. © Unknow / Reddit
