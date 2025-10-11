20+ свекровей, у которых на каждый день найдется новый фокус

Сходила поискать, что же там такое свекровь сделала. Нашла другой пример, что она НЕ сделала: её оставили посидеть с 7-месячным ребёнком 4 часа и попросили дать бутылочку со смесью по графику. Вернувшись, обнаружили, что свекровь младенца не покормила, объяснив это «не орёт — значит, не голодная».