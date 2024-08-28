20+ транжир, которые наизнанку вывернутся, а из магазина без покупки не уйдут

Истории
5 часов назад

Наверняка среди ваших родственников или знакомых есть люди, которые живут явно не по средствам. Одни умудряются спустить последние деньги в онлайн-магазинах, другие влезают в неподъемный кредит, чтобы купить навороченный автомобиль, а третьи просто усаживаются на шею близким и требуют оплачивать свои хотелки.

  • -Есть у меня жена. Одна. Любимая. Не без изъяна, конечно: транжира лютая! Решил ее несколько ограничить в финансах: положил на карточку 2000 рублей. Нарядилась, накрасилась, ушла. Залез в холодильник, достал еду, лег смотреть в экран. Тишина, хорошо. Фильм закончился и я поспал. Хожу-брожу по дому — тишина. Позвонил жене, куда пропала? Абонент не отвечает.
    Солнце близилось к траве, я погрустнел. Обычно, чтобы убрать из семейного бюджета тысяч так пять, хватает двух часов. Наша Маша появилась, в десятом часу вечера с довольным лицом. В руках — 2 огромных пакета с ерундой. Перечислять все — со спины вспотею! Ремень к платью, которое она только собирается купить, 2 пары одинаковых туфель разного цвета, перчатки для катания на велосипеде, скакалка со счетчиком прыжков, что-то для кухни... Смотрит растеряно: «Милый, я твою карту забыла в другой сумке, позвонила Ленке, она взяла карту мужа и мы пошли за покупками вместе, я ей сейчас переведу с твоей карты все?» У меня аж слова закончились. © trueanone / Pikabu
  • Знакомая пара, он — слесарь, она — пекарь. Совокупный доход — около 50 тысяч. Проживают в однушке. Получили в наследство трешку в хорошем районе. Вроде бы радуйся, живи, что еще надо, но нет! Они меняют ее на двушку с доплатой почти 2 млн в том же районе и решают сделать ремонт, но не простой. Для начала надо купить стройматериалы, на что уходит вся сумма доплаты. Стройматериалы заботливо сложены в одну из комнат двушки — там плитка итальянская, унитаз японский. Я когда это слушал, не мог понять, зачем тратиться на такой ремонт в панельной двушке, который они еще будут делать в течение нескольких лет, ежедневно запинаясь о рулоны французских обоев. © Baritoshka / Pikabu
  • Была в гостях у подруги и случайно услышала разговор с ее парнем. Они планируют свадьбу. Он называет ей бюджет, а она начинает скандалить. И людей много позвать нужно, и раз вы жизни такое бывает, и хочется гулянку масштабную сделать. Платье и лимузин. Короче, насчитала там гигантскую сумму. Из-за чего они немного поссорились. Эх, а я вспоминаю свою свадьбу с мужем, которая почти ничего не стоила. Это серебряные кольца и ЗАГС. И мы были на седьмом небе от счастья! © Мамдаринка / VK
  • Ехала со мной рядом старушка в электричке, так она у каждого торговца что-то покупала. Даже стеклорез купила у мужика, который своей рекламой довел всех пассажиров и других торговцев настолько, что те уже агрессивно с ним ругались. А бабуля тихо попросила продать ей этот стеклорез. Я вначале подумал, что у нее проблемы с головой, но, видимо, она просто экономить не умеет. © Yojih / Pikabu
  • В беременность гормоны ужасно шалили. Мне жуть как захотелось супермодную зарубежную коляску за $ 2000. Живем с мужем небогато: своя однушка, машины нет. Но так ему меня жалко стало, что после родов я получила ту самую коляску. Говорит, что брал дополнительные часы на работе. А я всю беременность проспала, даже не заметила. Посмотрела я на ту коляску и сдала ее обратно. Купила другую хорошенькую коляску за $ 200. Через месяц немного добавили к остатку суммы и взяли себе машину. С маленькой доченькой очень удобно передвигаться, стали чаще гулять в парках. Муж счастлив, и я тоже. © Мамдаринка / VK
  • История, как любовь затмила мне глаза. Встречались с парнем почти 3 года. Тут у него приключилась сложная жизненная ситуация, срочно нужны были деньги. Ему в кредите отказали, попросил меня взять на себя. А я, наивная душа, согласилась. Оформила кредит на $ 5000 и отдала ему. Что же случилось дальше? Через месяц жениха и след простыл. На мне теперь моя ипотека, ремонт и этот кредит. Пришлось устраиваться на вторую работу. Стыдно кому-то рассказывать. Мне даже не 18 лет давно, а мозгов, видимо, как у воробья. © Рабочие истории / VK
  • Поехали со школой в тур по Европе в старших классах. Подруга в первый же день потратила все деньги на дорогущие брендовые часы, а потом ей пришлось постоянно занимать у других одноклассников деньги, ведь в путевку был включен только ужин. Когда нас повели в Диснейленд, я еле отговорила ее от покупки дорогущих кроссовок, ведь она и так уже была вся в долгах. До сих пор не понимаю, что ей руководило.
  • В прошлом году подарил сыну PlayStation 5 на день рождения, чтобы он мог играть по сети с друзьями. В игре он нашел себе онлайн-девушку, с которой общается только cообщениями. Ее фото сын не видел, по микрофону они не общаются, мол, он у нее сломался. А недавно я получил огромный счет по кредитной карте за онлайн-игру, в которую играет сын. С карты неоднократно списывались по $50-100. Я был в бешенстве, сразу пошел выяснять, на что были потрачены деньги. Оказалось, что сын все эти деньги тратил на бонусы в игре для своей мадам. Ведь она заявила, что иначе расстанется с ним. Я сказал, что погашу долг, но он должен устроиться на работу и вернуть деньги. Кредитку у него я тоже отобрал. Теперь ребенок обижается и не разговаривает со мной. © Educational-Error705 / Reddit
  • Собирались съехаться с парнем и пожениться. Но за месяц до дня икс парень заявил, что купил себе грузовик за $ 87 000. Потратив на него все свои сбережения и не советуясь со мной. После такого сюрприза я была в ярости и сказала, что не готова жить с ним под одной крышей. Он же орал, что может делать со своими деньгами, что хочет. А позже выяснилось, что теперь у него нет денег на съем квартиры и другие его нужды. Видимо, он рассчитывал, что когда мы будем жить вместе, эти расходы буду покрывать я. Его друзья ругают меня и говорят, что я должна поддерживать любимого в трудную минуту. Я же считаю, что не должна брать ответственность за его дорогую и бездумную покупку. Кажется, нашим отношениям пришел конец. © Notmovingin_ / Reddit
  • Мои знакомые устроили свадьбу. Вбухали почти $ 30 000 в торжество. Развелись через год, а платить все равно приходится. Вот и спрашивается, зачем надо было это делать? © Миранда Буш / ADME
  • Я не умею копить. Транжира. У нас с мужем раздельный бюджет. Я уже к концу месяца сижу без денег и занимаю у него. Он решил мотивировать меня тратить разумно и предложил откладывать на отдых. Выбрали Мальдивы, посчитали, сколько мы должны накопить, и назначили дату. Когда день икс настал, оказалось, что у него денег хватит на четверых, а у меня только на билет в одну сторону. Думала, он возьмет меня с собой, но он взял своих родителей и улетел. Сижу, занимаюсь самобичеванием. Обидно. © Подслушано / Ideer
  • Я не знаю, на каком языке с дочерью разговаривать. Ей 33 и она транжира. Зарабатывает она действительно хорошо и все спускает подчистую. Подруги ее с достатком куда скромнее, и у каждой уже машины, квартиры. У моей же ветер в голове. Вчера приезжает, а на глазах синяки. Операцию на веки сделала за $ 1 600. И в этом вся она. Шмотки, встречи с подругами и уколы в лицо. А к старости останется без штанов. На мои возмущения отвечает: «Ваша квартира же все равно потом достанется мне, на улице не останусь». Это так, но почему нельзя копить и преумножать свое имущество? Не понимаю ее. © Подслушано / Ideer
  • Мои родственники живут вшестером в трехкомнатной квартире. Возможностей увеличить жилплощадь или купить другое жилье было множество, но они этим не пользовались. Потому что вся семья питает слабость к люксовым автомобилям. Сейчас у них их целых пять. Когда двоюродному брату досталась в наследство кругленькая сумма, пыталась убедить его вложиться в собственное жилье. На что он ответил: «Ну сейчас машинку закажу из Японии, а потом буду думать об этом». В итоге сейчас хочет жениться на девушке, а привести ее некуда. Зато каждый день может катать ее на разных машинах.
  • У меня есть дурная привычка — я транжира. Но трачу я не на себя, а на молодого человека, иногда на маму: дорогущие подарки или просто так даю денег. И обижаюсь, ведь, если отказываются! Впихиваю в карман, перевожу на карту и отказываюсь принять обратно. Получаю удовольствие от процесса, но потом очень расстраиваюсь, что могла бы потратить на что-то нужное на себя, в конце концов. Хожу к психотерапевту, обещаю себе больше так не делать, но каждый раз одно и то же. Результатов пока мало. © Подслушано / Ideer
  • Не умею копить. В студенчестве, когда надо было накопить на что-то дорогое, отдавала все деньги подруге, которая не реагировала на мои увещевания, мольбы, слезы и жалобы, что нечего кушать. Возвращала их мне, только когда была отложена нужная сумма. © llelell
    / Pikabu
  • Мы с женой категорически по-разному смотрим на вопрос финансов. Я привык копить на крупные покупки, а она транжира. Поначалу еще как-то было терпимо, молодые были. Думал, пусть погуляет. А сейчас уже пора покупать квартиру. Она же «отчисляет» оговоренную сумму в общий котел на еду и быт. Остальное тратит: идет гулять с подругами (я ж не хожу), покупает шмотки и косметику. Я с одной своей зарплатой не потяну квартиру. Хочу развестись. Это не партнер и соратник, а непонятно что. © Подслушано / Ideer
  • С 14 лет начал работать, потому что хотел есть что-то, кроме макарон и покупать себе одежду. В то время как мама тратила алименты на подарки себе и поездки на моря. Стал старше, давал ей деньги на содержание. Когда у меня появилась собственная семья, мать была очень недовольна. Говорила колкие фразы: «Зачем вам такая большая квартира? Взяли бы однушку на троих, а деньги мне на Мексику отдали бы». Последней каплей стало, когда жена родила дочку, и мы узнали, что у нее проблемы со здоровьем. В этот момент мама позвонила мне и вместо вопросов о внучке потребовала немедленно приехать и оплатить счет в ресторане, мол, она подружек угостила, а денег у нее нет. В этот момент у меня в голове что-то щелкнуло, я отказал ей и положил трубку. Больше мы не общаемся. © Подслушано / Ideer
  • Муж: «Нам нужно пересмотреть расходы. Мы тратим слишком много на всякую ерунду»
    Я: «Абсолютно с тобой согласна, надо переставать транжирить».
    Также я немного позже: «Я заказала мини-принтер в виде акулы для печатания этикеток!»
    Муж: «Какая ты у меня умница, всегда такой хотел!» © evgienika / Twitter
  • Перед тем как мы начали жить вместе, у жены были долги и нестабильная работа, которая едва могла ее прокормить. Договорились, что я возьму ее под свое крыло на время, чтобы она нашла нормальную работу. Позже она устроилась на неплохую должность. Почти закрыли все долги. Договорились, что она будет отстегивать мне определенную сумму в месяц в общий бюджет, остальное оставлять себе. То есть все расходы на мне: еда, аренда квартиры, кошка, отпуск и прочее. Проблем не возникало, потому что у меня финансы на контроле. И вот вчера узнал, что у нее образовался долг по кредитке в $ 500 под 33%. Жена же хлопает глазками, мол, это я тебе подарки покупала на Новый год. Спрашиваю, когда долг появился? Говорит, что в сентябре. Подарки на Новый год, ага, конечно. Я знал, что она вечно сидит в онлайн-магазинах, но не думал, это происходит еще и в кредит. Боюсь однажды проснуться с полностью пустым бюджетом. © Аноним / Pikabu
  • Подруга — ужасная транжира. Попросила меня одолжить ей 500 рублей с обещанием вернуть через два дня. А потом началось: денег нет, она по уши в других долгах. Я настояла из принципа. И тут она на нервах сообщает, что ей, «бедной», пришлось брать в долг, чтобы отдать деньги мне, а я — гадина, которая не входит в чужое положение. То, что мои деньги тоже мне были нужны, никого не волнует. © Подслушано / Ideer
  • Коллега стала ныть: «Какая ты богатая, раз смогла в „Смешных ценах“ блузку за 400 рублей взять». Мол, ей за бабушкой донашивать приходится. Пожалела, решила и ей купить, не такие великие деньги. А она взяла и махнула на праздники в Таиланд. © Batrylllka / Pikabu
  • Мы с подругами мужей, конечно, любим, но и тягу к покупкам победить невозможно. В итоге пришли к выводу: дабы излишне не волновать супругов, надо просто покупки правильно «легализовать». Ведь новое платье не обязательно должно быть куплено. И мы начали «меняться» вещами. Потом Ира где-то достала упаковку пакетов с логотипом «секонда» и для супругов мы стали очень экономными женами.
    Приезжает ко мне недавно Юля и говорит: «Слушай, я что-то разошлась на этой неделе с покупками, Женек меня точно не поймет. Купила сегодня сапоги и сумку, надо „легализовать“».
    Муж у нее не жадный и Юльку в тратах особо не ограничивает, но учитывая, что они строят дом, а жена в декрете сидит, может и не понять. В субботу я принесла сумку на общие посиделки, типа разбирала гардеробную, нашла сумку, лежит три года, не ношу, заберите кто-нибудь. Все отказались. Юля грустно вздохнула: «Если не нужна, я заберу. Мне совсем не с чем ходить. Денег нет на новую, мы же дом строим». Я аж сама прониклась, чуть слезу не пустила, пока не вспомнила, что это ее сумка.
    Женек, видать, тоже проникся. Утром просыпается и говорит: «Юль, ты меня извини, если я ругаюсь, что ты много тратишь. Мне самому вчера стыдно стало, одежду ты или в „секонде“ покупаешь, или у подруг берешь. Фиг с ними, деньгами этими, еще заработаю, поехали сапоги купим, которые тебе понравились». © Infinity222 / Pikabu

Вот это истории! Каждая из них вполне может стать основой для какого-нибудь увлекательного фильма. Кстати, как насчет того, чтобы переключиться и почитать статьи о кино и любимых актерах?

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