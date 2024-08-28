20+ транжир, которые наизнанку вывернутся, а из магазина без покупки не уйдут

15+ вещиц, при виде которых мозг переходит в режим «Мне это надо. Срочно»
Народное творчество
1 год назад
Наверняка среди ваших родственников или знакомых есть люди, которые живут явно не по средствам. Одни умудряются спустить последние деньги в онлайн-магазинах, другие влезают в неподъемный кредит, чтобы купить навороченный автомобиль, а третьи просто усаживаются на шею близким и требуют оплачивать свои хотелки.
Вот это истории! Каждая из них вполне может стать основой для какого-нибудь увлекательного фильма. Кстати, как насчет того, чтобы переключиться и почитать статьи о кино и любимых актерах?