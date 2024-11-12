20 вдохновляющих примеров того, как люди обустраивают свои жилища

Хотите увидеть, как живут люди по всему миру? Представляем вам подборку любопытных интерьеров из разных стран. Можно черпать идеи для вдохновения.

«Сфотографировал для вас мою гостиную, Япония»

«Организовала себе уют»

«Гостиная в солнечный день. Мебель сюда я купила подержанную»

«Двушка холостяка, Чикаго. Мне 45 лет»

"Как вам мой девчачий балкон?"

"Недавно переехала в студию после расставания с парнем"

"Это - бывший гараж. Сама все переделала"

«Мужчина, 34 года. Впервые живу один»

«Парень из Италии, 27 лет. Потихоньку сюда перебираюсь»

«Украсила стену, я в восторге, как все вышло!»

«Наконец-то въехала!»

«Жилище холостяка»

«В этом крошечном пространстве все мое! Я счастлива!»

Квартира мужчины

Жилище девушки

«Девушка. Моя „лодка“ — узкая и длинная квартирка в Лондоне. А пса зовут Гилберт»

«Переехал в лофт, Даллас»

"Год назад купила студию и обустроила ее по своему вкусу"

«Кто по виду из окна угадает, где я живу?»

«Мы владеем половиной прекрасного четырехэтажного дома в Нортгемптоне, Англия. Он был построен в 1840-х годах»