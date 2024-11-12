20 вдохновляющих примеров того, как люди обустраивают свои жилища
Народное творчество
6 часов назад
Хотите увидеть, как живут люди по всему миру? Представляем вам подборку любопытных интерьеров из разных стран. Можно черпать идеи для вдохновения.
«Сфотографировал для вас мою гостиную, Япония»
«Организовала себе уют»
«Гостиная в солнечный день. Мебель сюда я купила подержанную»
«Двушка холостяка, Чикаго. Мне 45 лет»
Опять эта пальцедробильная тренога посредине комнаты! Я уже комментировала это не так давно.
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"Как вам мой девчачий балкон?"
"Недавно переехала в студию после расставания с парнем"
"Это - бывший гараж. Сама все переделала"
- Люстра - просто восторг! © feelstar22 / Reddit
«Мужчина, 34 года. Впервые живу один»
Все бы хорошо... Но зачем в этом спокойном и уютном интерьере над телевизором висит жуткий череп с рогами?!
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«Парень из Италии, 27 лет. Потихоньку сюда перебираюсь»
«Украсила стену, я в восторге, как все вышло!»
«Наконец-то въехала!»
«Жилище холостяка»
«В этом крошечном пространстве все мое! Я счастлива!»
Квартира мужчины
Жилище девушки
«Девушка. Моя „лодка“ — узкая и длинная квартирка в Лондоне. А пса зовут Гилберт»
«Переехал в лофт, Даллас»
"Год назад купила студию и обустроила ее по своему вкусу"
- Ох, как я вам завидую! © Lopsided_Gazelle9271 / Reddit
«Кто по виду из окна угадает, где я живу?»
«Мы владеем половиной прекрасного четырехэтажного дома в Нортгемптоне, Англия. Он был построен в 1840-х годах»
- В раю? © Bebel80 / Reddit
«Моя квартира на 80% обставлена вещами, найденными на помойке»
- Комната реально классная! © katgirl58 / Reddit
А вот что у нас есть еще:
Мы заглянули в 15+ крошечных японских квартир, где, кажется, даже дышать-то тесно
13 находок от дизайнера интерьеров, с которыми квартира будет выглядеть дорого. А стоят они сущие копейки
15 бюджетных хитростей в дизайне интерьера, которые подчеркнут ваш вкус
Фото на превью knottysky / Reddit
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