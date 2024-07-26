20+ женщин показали, какие вещи держат в своих сумочках, и это действительно умно
У многих женщин в сумках, наверное, находится портал в другое измерение, потому что они умудряются уместить там просто невероятное количество вещей. Зачастую дамы и сами забывают, что именно носят собой. Но некоторые неожиданные штуки могут оказаться на редкость полезными.
«Предпочитаю быть готовой ко всему, поэтому ношу в сумке не только ноут и принтер, но еще и масло для кутикулы а заодно и пилочку»
«Стараюсь не таскать с собой много барахла, но храню ключи в специальном футляре, чтобы сумку изнутри не поцарапать»
У меня обычно очень странный набор ))) Телефон, кардхолдер, наушники беспроводные и проводные, бальзам для губ, пара пластырей, тревожная кнопка, газовый баллончик и ключи. Гуляю в большом лесопарке каждый день, были неприятные эксцессы, поэтому так. А работаю удаленно, из дома, поэтому косметика всякая ни к чему.
«У меня в сумке лежат пакетики с кормом для собак и кошек. Ведь не знаешь же, когда встретишь очередную милаху»
Тоже таскаю несколько пакетиков!только вот у нас в городе и не видно бродячих,не знаю,хорошо это или плохо 🤷♂️
«Купила специальный футляр для очков, и теперь он легко помещается в любую сумочку»
Отличный футляр для дорогих очков, чтобы отломались дужки. Умно так умно
«Всегда ношу в сумочке чистый носовой платок, и эта привычка меня не раз выручала»
Ручной вентилятор может стать настоящим спасением
«Всегда таскаю с собой рожок для обуви, на тот случай, если его где-то не окажется»
Я тоже ношу, но не везде. Беру с собой, когда иду в ВБ примерять одежду или покупать обувь, потому что местные пластиковые рожки ужасно неудобные, они гнутся, и с ними обуваться ещё неудобнее, чем без них. И ещё беру, когда иду в гости к некоторым людям, у которых почему-то нет этой полезной вещи дома. Но прямо везде с собой не таскаю, зачем он, если не предполагается разуваться, или обувь такая, что рожок не нужен.
«Обязательно ношу в сумочке шелковый шарф, если в транспорте будет холодно, ну или плечи надо прикрыть»
Шёлковый шарф согреет, если будет холодно в транспорте? Он на меху?
- Кстати, шарф еще можно использовать в качестве средства неотложной помощи. Например, перевязать им ссадину или сделать из него маску. Всегда ношу тонкий шерстяной на всякий случай. © cincincinbaby / Reddit
«Купила плоскую бутылку для воды, которая отлично помещается в сумку»
Не вижу тут на фото сумки, в которую не помещалась бы не плоская бутылка
«Люблю носить белые вещи, но при этом я жуткая неряха. Так что всегда держу в сумочке пятновыводитель»
«В моей сумке хранится набор мини отверток. Просто у очков все время ослабевает дужка, и я подтягиваю винтики»
Если это происходит постоянно, можно поменять наконец очки.
А вообще-то для очков есть крошечная отвёртка-брелок, зачем целую коробку с кучей предметов носить?
«В моей сумке чего только нет. Разве что раковина не влезла. Кстати, ношу с собой одноразовые зубные щетки — очень удобная штука»
«У нас летом очень жарко, так что обязательно держу в сумочке специальный солнцезащитный зонтик помимо других средств»
«У меня всегда с собой есть набор „Вот, зараза!“ на все случаи жизни»
Если с детьми во время прогулки приключиться неприятность у меня в сумке лежат: разные лекарства, набор всевозможных пластырей и пакет (вдруг кого-то замутит). © Lost_Apricot_1469 / Reedit
«Не люблю платить за бутилированную воду, так что купила складную фляжку, которая легко помещается в сумку»
«Таскаю в своей сумочке этот маленький рюкзак»
Ох, вспомнила, как мы израильского таможенника озадачили "сумкой в сумке" :) Просто мама подумала, что обратно мы повезём больше вещей и положить одну сумку в другую - это отличная идея.
Просто я втюрилась в очаровательную сумку, а там вообще ни одного кармана или отделения. Меня бесит, когда все необходимые мелочи — помада, зубочистки, тампоны и прочее — бултыхаются по всей сумке. Так что просто распихала их по отделениям рюкзака и ношу его в сумке. © kaksgeo / Reddit
«Обязательно держу в сумке столовые приборы. Кстати, они уже не раз мне пригодились»
«Работаю по ночам, так что у меня в сумке лежит скакалка, на тот случай, если я заскучаю»
«Всегда держу в сумке свежую пару нижнего белья, потому что всякое случается»
Хоть бы в пакете носила тогда, что ли. А то эта свежая пара быстро станет нифига не свежей.
«Вместо того, чтобы таскать с собой целую косметичку, я ношу контейнер для линз, куда положила тени и блеск для губ»
Ну, тени и блеск для губ в своих родных упаковках тоже не занимают место целой косметички.
«У меня в сумочке лежит рулон туалетной бумаги»
Опять таки сухие платочки в помощь, и влажные - эти два атрибута всегда, всегда с собой.
- Лучше б вы вытащили из рулона картонную втулку и положили его пакет. Так бумага значительно меньше места занимает. © miss_kp / Reddit
Кстати, выбрать подходящую сумку, которая будет выглядеть дорого и элегантно, непросто. Но такие аксессуары порой можно найти даже на барахолке. Главное — знать, на что обращать внимание.
Комментарии
А ещё ключи, телефон, пара мелких монет, кошелёк, наша девичья штука, листочек и нитка с иголкой 😅
Не ношу сумки. Вообще. Обожаю ощущение свободных рук. А минутные проблемы вроде необходимости купить воды не стоят того, чтобы несколько часов таскать с собой баул.
У меня в сумке только самое необходимое: ключи, картхолдер, телефон, минимум косметики, прокладки, презервативы, салфетки, жвачка, иногда беру с собой немного еды и пауэрбанк.
у меня есть знакомая, которая всегда ходит с рюкзаком, а в нём лежит куча лекарств и всяких штук для оказания первой медицинской помощи, сменная одежда себе и ребёнку, швейный набор, все документы, зарядки к разным приборам, зубные щётки и паста, дождевик, перекус, вода и ещё много-много всего. она очень тревожный человек, говорит, так ей становится немного спокойнее, если она берёт с собой всё, что может пригодиться в случае неприятностей
Мне самой интересно, что в сумке валяется. Знаю точно, что лежат ключи, кошелек, паспорт точно есть, расческа, косметичка с минимальным набором: помада, два карандаша, еще что-то. Пара ручек на всякий случай. Остальные кг пять нужных вещей надо разобрать, но не прямо сейчас, а когда- нибудь. О, еще телефон, электронная книжка, ключи.. Еще пластыри лежат, таблетки от головной боли, изжоги, зеленка в карандаше..
В сумке вечный бардак из нужных вещей.