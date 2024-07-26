20+ женщин показали, какие вещи держат в своих сумочках, и это действительно умно

У многих женщин в сумках, наверное, находится портал в другое измерение, потому что они умудряются уместить там просто невероятное количество вещей. Зачастую дамы и сами забывают, что именно носят собой. Но некоторые неожиданные штуки могут оказаться на редкость полезными.

«Предпочитаю быть готовой ко всему, поэтому ношу в сумке не только ноут и принтер, но еще и масло для кутикулы а заодно и пилочку»

«Стараюсь не таскать с собой много барахла, но храню ключи в специальном футляре, чтобы сумку изнутри не поцарапать»

© Unknown author / Reddit Zest 2 часа назад У меня обычно очень странный набор ))) Телефон, кардхолдер, наушники беспроводные и проводные, бальзам для губ, пара пластырей, тревожная кнопка, газовый баллончик и ключи. Гуляю в большом лесопарке каждый день, были неприятные эксцессы, поэтому так. А работаю удаленно, из дома, поэтому косметика всякая ни к чему. - - Ответить

«У меня в сумке лежат пакетики с кормом для собак и кошек. Ведь не знаешь же, когда встретишь очередную милаху»

Нина С 57 минут назад Тоже таскаю несколько пакетиков!только вот у нас в городе и не видно бродячих,не знаю,хорошо это или плохо 🤷‍♂️ - - Ответить

«Купила специальный футляр для очков, и теперь он легко помещается в любую сумочку»

«Всегда ношу в сумочке чистый носовой платок, и эта привычка меня не раз выручала»

Ручной вентилятор может стать настоящим спасением

«Всегда таскаю с собой рожок для обуви, на тот случай, если его где-то не окажется»

Королева-Ведьма 1 час назад Я тоже ношу, но не везде. Беру с собой, когда иду в ВБ примерять одежду или покупать обувь, потому что местные пластиковые рожки ужасно неудобные, они гнутся, и с ними обуваться ещё неудобнее, чем без них. И ещё беру, когда иду в гости к некоторым людям, у которых почему-то нет этой полезной вещи дома. Но прямо везде с собой не таскаю, зачем он, если не предполагается разуваться, или обувь такая, что рожок не нужен. - - Ответить

«Обязательно ношу в сумочке шелковый шарф, если в транспорте будет холодно, ну или плечи надо прикрыть»

Кстати, шарф еще можно использовать в качестве средства неотложной помощи. Например, перевязать им ссадину или сделать из него маску. Всегда ношу тонкий шерстяной на всякий случай. © cincincinbaby / Reddit

«Купила плоскую бутылку для воды, которая отлично помещается в сумку»

«Люблю носить белые вещи, но при этом я жуткая неряха. Так что всегда держу в сумочке пятновыводитель»

«В моей сумке хранится набор мини отверток. Просто у очков все время ослабевает дужка, и я подтягиваю винтики»

Королева-Ведьма 1 час назад Если это происходит постоянно, можно поменять наконец очки.

А вообще-то для очков есть крошечная отвёртка-брелок, зачем целую коробку с кучей предметов носить? - - Ответить

«В моей сумке чего только нет. Разве что раковина не влезла. Кстати, ношу с собой одноразовые зубные щетки — очень удобная штука»

«У нас летом очень жарко, так что обязательно держу в сумочке специальный солнцезащитный зонтик помимо других средств»

«У меня всегда с собой есть набор „Вот, зараза!“ на все случаи жизни»

Если с детьми во время прогулки приключиться неприятность у меня в сумке лежат: разные лекарства, набор всевозможных пластырей и пакет (вдруг кого-то замутит). © Lost_Apricot_1469 / Reedit

«Не люблю платить за бутилированную воду, так что купила складную фляжку, которая легко помещается в сумку»

«Таскаю в своей сумочке этот маленький рюкзак»

© kaksgeo / Reddit Nika88 1 час назад Ох, вспомнила, как мы израильского таможенника озадачили "сумкой в сумке" :) Просто мама подумала, что обратно мы повезём больше вещей и положить одну сумку в другую - это отличная идея. - - Ответить

Просто я втюрилась в очаровательную сумку, а там вообще ни одного кармана или отделения. Меня бесит, когда все необходимые мелочи — помада, зубочистки, тампоны и прочее — бултыхаются по всей сумке. Так что просто распихала их по отделениям рюкзака и ношу его в сумке. © kaksgeo / Reddit

«Обязательно держу в сумке столовые приборы. Кстати, они уже не раз мне пригодились»

«Работаю по ночам, так что у меня в сумке лежит скакалка, на тот случай, если я заскучаю»

«Всегда держу в сумке свежую пару нижнего белья, потому что всякое случается»

«Вместо того, чтобы таскать с собой целую косметичку, я ношу контейнер для линз, куда положила тени и блеск для губ»

«У меня в сумочке лежит рулон туалетной бумаги»

мальвина 2 часа назад Опять таки сухие платочки в помощь, и влажные - эти два атрибута всегда, всегда с собой. - - Ответить

Лучше б вы вытащили из рулона картонную втулку и положили его пакет. Так бумага значительно меньше места занимает. © miss_kp / Reddit