22 доказательства того, что время способно изменить нас круче любого фотошопа

Даже новая одежда или прическа могут изменить человека до неузнаваемости. Но то, что творит с нами время, не идет с этим ни в какое сравнение. Пользователи сети не постеснялись показать свои снимки в юности и сейчас, чтобы наглядно был виден путь, который они проделали. И рассматривать эти фото можно бесконечно.

«Мои 16 лет: брови-нитки, красные волосы и любовь к черному цвету. Мои 31: брови уже на месте, но все так же люблю черные шмотки и фотографироваться»

«Разница между фото 18 лет. Сижу, ржу...»

Такое ощущение, будто раньше ты снимался в сериале про бандитов, а сейчас готовишься к роли в «Папиных дочках»! © Slava174 / Pikabu

«А я сижу, плачу... Разница тоже 18 лет»

«Мои мама и папа в день свадьбы и 25 лет спустя»

«Блин, я был крутым пацаном. По крайней мере, я так думал»

«Это я 25 лет назад и сейчас. Наконец-то научилась делать макияж и поняла, что силовые тренировки — лучший способ чувствовать себя хорошо»

«Я, братан и сестра. Разница между фото — лет 30»

© Lastexi1e / Pikabu Dia_Mak 1 час назад Сестра иначе повзрослела (у парней нос остался такого же размера, как был, у нее до губы вырос). Братья поменялись местами по симпатичности. Но главное они все есть друг у друга - - Ответить

«1996 год, я с Муськой на руках. И ни одного седого волоса! 2021 год, уже с Флешкой на руках. И ни одного не седого волоса!»

«На первой фотке мне 21 год, на второй — 35, на третьей — 39. Это к разговору про то, что бывших одноклассников трудно узнать через 10-15 лет после школы»

«Это мы с другом и дочками в 1998 и в 2018. Как же быстро летит время!»

«Вот как я изменилась с 3 до 30 лет»

«Если в мои 66 лет этот медведь сохранится и я смогу на него вскарабкаться, будет продолжение»

«Моя бабушка в молодости и в 101 год»

«Это я 30 лет назад и сейчас»

Какой вы симпатичный до неприличия! © Telkebelankaz / Pikabu

В юности ты неформал, отвязный рокер, пофигист. А в 45 — бац! — и ты идешь в магазин за губками для мытья посуды. © user7210896 / Pikabu

«На первом фото — встречаю новый 1999 год. На втором — я сегодня»

Девушка, а вы в курсе, что людям положено стареть, меняться как-то за 25 лет? Ладно, если серьезно, вы прекрасны! © n0isa / Pikabu

Две семейные пары. Разница между фото — 40 лет

У мужиков прически вообще не изменились! Они так и пронесли свой уникальный стиль через года. © DobryDzha / Pikabu

«Я в 10 лет и в 24 года. Подростковое время было отстойным, но волшебство произошло, и я стала собой»

«Мое фото из времен, когда мы были молодыми, и 25 лет спустя»

«На первом фото мне 14, на втором — 34»

«В 17 лет и в 34 года. Мы получили высшее, построили карьеры, завели семьи, отрастили бороды. Видимся реже, но друг про друга стараемся не забывать»

«Моя жена лет в 10-12 и сейчас, в 29»

«Мы на свадьбе и четверть века спустя»

За 25 лет жена превратила тебя из сладкого пирожочка в чертовски крутого парня! Ты счастливчик. © throw_this_far_awayy / Reddit