23 истории о людях, которые ведут себя так, будто весь мир — их личная гостиная
Некоторые люди обладают поразительным суперсвойством: они умеют игнорировать существование еще восьми миллиардов человек на планете.
Забытые правила приличия, запредельный уровень комфорта в самых неподходящих местах и полное отсутствие чувства неловкости — в нашей подборке 23 случая, когда фраза «будь как дома» была понята слишком буквально.
- Продавала через интернет старое, но вполне рабочее кресло за символические 500 рублей. Позвонил мужчина, сказал, заберет прямо сейчас. Приехал на огромном внедорожнике, погрузил кресло и достает из кармана 50 рублей. Я говорю, что цена — 500. Он смотрит удивленно и заявляет: «Девушка, вы видели цены на бензин? Я к вам через весь город ехал, сжег топлива на 450 рублей. Так что по факту я вам уже всe оплатил своим временем и расходами». Пришлось выгружать кресло обратно под его крики о том, что я «не умею вести бизнес» и «разорюсь с таким подходом». Кресло в итоге продала студентке, которая привезла еще и коробку конфет в подарок.
- У меня жених был, жить вместе только начали, переехала в его город. А он мне однажды задвигает, значит, давай продадим твою машину, деньги отдадим моим родителям, они добавят, купят себе внедорожник. А нам отдадут свою старую машину. Ок, говорю, пусть тогда старую машину оформляют на меня. Иначе я совсем в пролете, я свою продам, у вас две машины, а у меня ничего, если уходить соберусь. Как он орал! Мол, так совместную жизнь не начинают, и что я уже думаю, как от него уходить! Ну и про мою меркантильность что-то там было. © KotikOsik / Pikabu
- Спонтанно решили с подругами полететь на НГ в Париж на несколько дней. Купили сразу билеты, чтобы не передумать, забронировали шикарный номер с видом на башню и в предвкушении ждем того самого дня, когда улетим. С блеском в глазах рассказала об этом парню. Мало того, что он был недоволен, он собирался заставить меня сдать билет! Мол, какое я имею право СВОИ заработанные деньги тратить на такие спонтанные решения. И вообще, я плохая, так как вместо того, чтобы чинить ему машину, я улетаю в Париж и его с собой не беру. Рассталась с ним в тот же день. © Карамель / VK
- Перестала работать стиралка. Вызвала мастера, тот посмотрел, сказал, что нужно «мозги» ей менять и озвучил цену почти в стоимость машинки. Я отказалась. Крышка после ухода мастера так и осталась открытой. Ну и решила я глянуть, что там. А там, блин, одна из клемм не до конца защелкнута. Поправила, включила машинку, а она заработала! Мне позже подсказали, что от вибрации мог отойти контакт. Машинка уже как 15 лет работает, 7 лет «ремонту». Вот такие бывают мастера. © Miyachycha / Pikabu
- Работаю в прачечной. Один парень, который совсем недавно переехал к нам в страну, попросил меня помочь ему со стиркой. Я сделала все и вернулась к работе. А когда он закончил, то подошел ко мне и сказал, что нам пора пожениться. Вишенка на торте? Он положил руку мне на живот и выдал: «Я хочу видеть там ребенка». © mehunno / Reddit
- Года 3 назад я снимал частный дом, где жил с женой и двумя собаками. Когда мы заселились, дом был не в лучшем состоянии, поэтому мы сделали косметический ремонт, подкрасили его, что-то починили, и он стал выглядеть прилично. Более того, моя жена высадила много цветов и превратила двор в настоящую красоту. Когда об этом узнал арендодатель, он приехал, посмотрел и неплохо так повысил плату, потому что теперь дом стал выглядеть солиднее. Такую наглость мы терпеть не собирались, поэтому через несколько дней съехали, а жена выкопала все наши цветы. © Палата № 6 / VK
- Я спасатель и спас жизнь пожилой женщине. А когда это случилось, она сказала не «спасибо», а высказала мне, как плохо я работаю, потому что я не спас ее быстрее. © Reesetopher / Reddit
- Надо мне было как-то подключить новую сим-карту, пошел я, значит, в салон сотовой связи. Там мне дали договор. Стою, читаю. Тут недовольный голос продавца-консультанта:
— Мужчина, вы что, прямо здесь договор читать будете?
Нет, блин, на слово поверю и распишусь! © LisInteresniy / Pikabu
- Нужно было быстро свозить собаку к ветеринару. Вызывала такси из категории, где разрешены поездки с животными. Но уже в салоне водитель мне сказал: «Держите своего пса на руках, чтобы мне сидушки шерстью не испачкали». Мой не линяющий пудель был в таком же шоке, как и я. Послала злюку и вышла. © Палата № 6 / VK
- Брат жены постоянно спрашивал, сколько стоят вещи, которые я покупаю. И каждый раз все это было в таком контексте, что вот он-то мог бы найти то же самое и подешевле, да и вообще зачем такое покупать? В очередной раз после вопроса «Почем брал?» я решил отвертеться и сказал: «Мне очень неудобно говорить о своих расходах». Он не унимался: «А почему?» Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «В основном потому, что это не твои деньги и не твое дело!» Он обиделся. Ну и ладно. © Brian Murphy / Quora
- Жене звонит ее сестра, спрашивает, починил ли я машину. Она отвечает, что еще в сервисе, а что собственно, хотела-то?
— Говорит, дочку с деревни хочу забрать.
— Ну есть же такси, маршрутки ездят, какие проблемы?
— Да деньги не хочу тратить. © Аноним / Pikabu
- В детстве к моим родителям пришли гости, и я пытался держаться подальше, играя в видеоигры у себя в комнате. Одна женщина вошла и спросила, кто я такой и почему я играю в «их приставку», ведь гостям сюда нельзя. Когда я сказал ей, что я один из сыновей хозяев дома (всего трое), она ответила: «Правда? Я думала, у них только два сына. Думаю, они просто не о всех детях хотят рассказывать». © Eritrean_Redditor / Reddit
- У меня попросили как-то «родственнички» приютить дите в купленной мной комнате в общежитии, пока он экзамен будет сдавать. Пустил сдуру. Пожил, поступил и живет дальше, в ус не дует и тут звонок: «Даня, пусть Игорь еще немного поживет, а то он в институтской общаге жить не хочет, а снимать нам дорого. И еще, там квитанция пришла, а на обратной стороне уведомление, что электричество 2 месяца не оплачено и его отключат. А еще, там ужасные стены, поклей обои, а то мальчику стыдно друзей приглашать». При этом, на момент его заселения, коммуналка была полностью оплачена. В общем, дал я 3 дня на сборы и вытурил. Больше вообще не общаемся, к моему огромному счастью. © user4427286 / Pikabu
- Когда мне было 12 лет, взрослая женщина встала передо мной в очереди в парке аттракционов. Когда я сказал ей, что это мое место, она ответила ухмылкой и репликой: «Глаза закрыл — место упустил». © Unknown author / Reddit
- На кассе в продуктовом магазине начала выкладывать продукты на ленту. Естественно, положила разделительный брусок между своими товарами и товарами этой хамки. Она убирает брусок и орет: «Я еще не закончила!» И двигает мои товары. Потом кладет еще одну вещь на ленту, а я говорю: «Извини, успокойся только». А она в ответ: «Не указывай мне, что делать!» Я не выдержала и начала выкладывать свои покупки поверх ее товаров на ленте. © pickledpunk21 / Reddit
про товар и ленту, то хабалка это ты! я бы просто сбросила твой товар на землю.
- У меня одна коллега таскала зарядку, чай, кофе, печенье, степлер, ручки, ножницы, даже чашку для чая. Не только у меня — у всех, но у меня всегда был «полный комплект». Сколько раз обед из холодильника пропадал! А один раз даже разогретый горячий бутер пропал с моего рабочего места, пока я ходила руки мыть. Я раз ей сказала спокойно, два, три, пять. А потом наорала на нее так, что весь этаж слышал. Теперь я для нее персональный враг. Но больше никто ничего у меня не берет. © lukovoe.gore / Pikabu
- Ко мне повадилась ходить соседка с 4-летней дочкой. И вот я отдыхала после работы, как явились они. Девочка сразу попыталась войти, и я вежливо остановила ее: «Извини, не сегодня!» А соседка: «Это же ребенок! Она так хотела к тебе!» Но я отрезала: «Спокойной ночи!» И закрыла дверь. А через пару дней получаю записку, и там меня обвиняют в том, что я грубиянка, довела ребенка до слез, а также дают понять, что ждут от меня извинений. © Klutzy_Hedgehog_1516 / Reddit
- Каждую зиму провожу в больницах. Решила сменить работу на удаленную и зимовать в Азии. Откладываю деньги, о чем лучшая подруга знала. На днях она вышла замуж, я подарила деньги, а на следующий день она меня блокирует везде. Позвонила ей, она говорит: «У тебя там 200 тысяч накоплено, а мне ты подарила только 20! Видеть тебя не хочу». Скорей бы зима уже. © Подслушано / Ideer
- Подруга хотела купить айфон. А я как раз на днях купила новый телефон и дала подруге свой старый, чтобы она посмотрела, нравится ли ей дизайн, камера и так далее. Сразу договорились, что телефон даю на время. Потом получилось так, что я уехала в командировку. А по возвращении подруга сообщила, что телефон украли. Я сказала, что ничего страшного, что даже думала уже ей его подарить. И тут со словами: «Ну и отлично», — она достала из сумки айфон. Назад не забрала, но отношения испортились. © Подслушано / Ideer
- Пошли с молодым человеком в магазин. Выбираю продукты, он такой: «Хочу тебя мармеладом угостить», — набирает мне пачки три мармелада. Отказываюсь, он настойчиво возвращает. На кассе кошелек даже не достал. Вот так угостил мармеладом. Думаю, не нужно говорить, что теперь это бывший. © Подслушано / Ideer
- Позвонил мне однажды знакомый и попросил, чтобы я помогла найти ему новое место и должность, он с руководителем сейчас не в ладах. Согласен был на любую. Парнишка молодой, только вуз окончил, но способный. Я напрягла цепочку людей. Нашли ему место, послали на собеседование. Через некоторое время звонит и говорит, что не подходит ему это, долго ехать на метро. Не могла бы я подыскать ему место поближе к его съемной квартире? Наглость — второе счастье. © Подслушано / VK
- Я сдаю домик для отдыха в аренду. Раньше там абсолютно бесплатно отдыхали родственники и друзья. До недавнего ЧП. Туда попросился пожить брат с племянником. Мальчик устроил небольшой пожар, все живы, но в итоге меня ждал ремонт на $ 8700. Брат: «Но это же несчастный случай! Я платить не буду». И большинство родни на его стороне. Тогда я объявил всем, что сдаю дом только за деньги. Как все взвыли... © Ok_Assistant4321 / Reddit
- У нас в офисе есть парень, для которого понятие «личные вещи» не существует в принципе. Он может подойти, взять твой телефон со стола, чтобы «просто посмотреть модель», или доесть твой йогурт, потому что «ты все равно к нему полчаса не прикасался». Но апогеем стал случай, когда я пришел с обеда и обнаружил его спящим в моем кресле. На мое возмущение он, потягиваясь, ответил: «Ну а что? У тебя оно ортопедическое, а у меня спина затекла. Мы же одна команда!»
Глядя на такие истории, легко разувериться в манерах окружающих. Но правда в том, что на каждого человека, решившего устроить пикник на коврике в метро, приходятся сотни тех, кто придержит дверь, поможет с тяжелой сумкой или просто подарит искреннюю улыбку незнакомцу. В конце концов, мир — это действительно наш общий дом. И здорово, что в нем есть место не только для нелепых выходок, но и для настоящего тепла, которое не требует соблюдения этикета, а идет от самого сердца.
