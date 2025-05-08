6 аксессуаров, с которыми вы будете самой стильной штучкой в этом сезоне

Модные тенденции быстротечны, в магазинах каждый сезон новые и новые коллекции, но найти среди свежих трендов что-то для себя сможет каждая, хоть в 20, хоть в 60 лет. И не обязательно покупать то-то новое, можно просто по-другому обыграть имеющиеся вещи и аксессуары. Например, начать носить платок не так, как раньше, или достать из закромов то, что не носили несколько сезонов.