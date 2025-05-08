Хорошо для фоточки. Где этот платок окажется через 10 минут активного движения - большой вопрос......
6 аксессуаров, с которыми вы будете самой стильной штучкой в этом сезоне
Модные тенденции быстротечны, в магазинах каждый сезон новые и новые коллекции, но найти среди свежих трендов что-то для себя сможет каждая, хоть в 20, хоть в 60 лет. И не обязательно покупать то-то новое, можно просто по-другому обыграть имеющиеся вещи и аксессуары. Например, начать носить платок не так, как раньше, или достать из закромов то, что не носили несколько сезонов.
Платок
Платки, косынки и банданы — это те аксессуары, которые подходят под любую погоду. Можно придумать, как их надеть и в жару, и в прохладу. Этой весной и предстоящим летом модные тенденции подсказывают нам носить платки не только на голове. Большой платок можно повязать поверх пиджака (закрепив ремнем), на бедра (поверх брюк), а маленький — на шею, на ручку сумки, в волосы и даже поверх бейсболки.
Серьги
Серьги-кольца — бессмертная классика, которая, наверное, есть у каждой женщины. Но если хочется внести в образ что-то новенькое и свежее, то в новом сезоне можно попробовать следующие виды сережек: крупные скульптурные; в стиле 80-х, с цветными камнями и глазурью; жемчужные; в морском стиле; цветочные.
Жемчуг
Эмм…сколько лет назад видела подобные советы…все еще для кого-то новость?😁
Если у вас залежались бабушкины или свои длинные жемчужные бусы или другое украшение из жемчуга, то самое время его доставать. Длинное можно носить в несколько оборотов, а короткие замиксовать с другими, например, золотыми цепочками и колье — сейчас очень актуальна многослойность.
Галстук
На улице поклонниц делового стиля и галстуков тоже праздник. В этом сезоне на модных подиумах модели продемонстрировали этот аксессуар в разных вариациях. Поэтому смело покупайте. Можно выбрать классический мужской, а можно вязаный или какой-то веселой расцветки.
Тонкий ремень
Браслеты с шармами
Казалось бы, еще недавно отовсюду трубили, что пора убирать в дальний ящик браслеты с шармами, о которых мечтала практически каждая девушка, и вот они опять вернулись. Такие персонализированные украшения придутся по вкусу многим, отдельное удовольствие — выбирать каждую подвеску для себя.
А вот еще несколько статей для тех, кто любит выглядеть стильно: