Это где вы настолько смелый и горячий тренд откопали? Впервые слышу. Прям платье с курткой? Во даете!
П.с. Прочтите статью Адми как с нейросетью работать. Киборгов делаете
8 способов поймать модную волну в новом сезоне
Весенние модные тренды 2025 обещают настоящую волну ностальгии:
Элегантность 1960-х — платья и костюмы.
Буйство 1980-х — максимализм в аксессуарах и дерзкие силуэты.
Бохо-шик 1970-х — этот тренд набирает обороты, как медленно разгорающийся мотив The Rolling Stones.
Ниже предлагаем вам 9 стильных луков в весенних трендах, которые смогут подчеркнуть ваше изящество.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Кожаная куртка + длинноe платьe с цветочным принтом
Это где вы настолько смелый и горячий тренд откопали? Впервые слышу. Прям платье с курткой? Во даете!
Сочетайте винтажные вещи с современными элементами, чтобы создать уникальный образ. Например, кожаная куртка станет идеальным дополнением к длинному платью с цветочным принтом — такой ансамбль подчеркнет контраст брутальности и нежности.
А юбку-пузырь можете уже спрятать. Лишь столкнувшись с необходимостью собрать образ под строгий дресс-код, можно осознать, что, возможно, «юбка-пузырь» уже является перебором.
Кантри-стиль
В сезон межсезонья лишний слой одежды никогда не помешает.
Настоящий ценитель бохо-стиля порекомендует джинсовые куртки, замшевые жакеты и укороченные тренчи. Английский кантри-стиль с его амбарными куртками тоже вдохновляет, особенно если выбрать состаренные модели — они отлично впишутся в бохо-эстетику.
Свободные платья и юбки
Репейник хорошо нна такое платюшко собирать)
Платье в пол - база? Серьезно?
Платье в пол свободного кроя в нейтральной или цветочной расцветке — базовая вещь.
Выбирайте модели с регулируемыми бретелями или запахом — так они станут еще практичнее.
Легкие ткани вроде шифона или вискозы добавят образу воздушности, а декор в этническом стиле — вышивка или кружево — подчеркнет бохо-эстетику.
Такое платье легко комбинируется с кожаными сандалиями, объемными сумками и массивными украшениями для завершенного образа.
Блузы и топы с глубокими V-образными вырезами
Такой вырез в приличном обществе только для волосатой груди обладателя красных мокасин подходит 😂
Блузки с V-образным вырезом — идеальный баланс женственности и свободы. Выбирайте модели с летящими рукавами или ажурной отделкой по линии декольте, чтобы подчеркнуть романтичный образ. Стилисты советуют носить их также с синими джинсами.
Блузка в стиле бохо + брюки белого цвета
Белая бохо-блузка с кружевными вставками и свободным кроем идеально сочетается с белыми брюками, создавая свежий образ. Этот лук в духе весенних модных трендов подчеркивает любовь к натуральным тканям и воздушным силуэтам.
Блузка в стиле бохо природных и пастельных оттенков
В 2025 году стиль бохо-шик совершает эффектное возвращение, обретая свежие ноты, которые соединяют свободный дух с современной изысканностью. В этом году доминировать будут природные оттенки, фактурные ткани и детали ручной работы — основа эстетики бохо.
Верхняя одежда в стиле бохо
Дополнительный слой одежды никогда не будет лишним в этот переходный сезон. Истинный поклонник бохо-стиля порекомендует джинсовые куртки, замшевые слои и укороченные тренчи. В то время как английский загородный стиль вдохновляет на амбарные куртки, некоторые потертые версии также могут соответствовать бохо-эстетике.
Спортивный стиль: новый уровень базового ассортимента athleisure
Вдохновлeнные футбольными чемпионатами, Олимпиадой, мировыми первенствами и, конечно же, спортивной эстетикой Vogue World в Париже, дизайнеры представили коллекции, пронизанные духом спорта.
Весной 2025 обратите внимание на колор-блок в стиле трек-суит, которые являются главным трендом весенних образов.
Если вам нравится следить за модными трендами и экспериментировать с образами, сохраняйте эти идеи вдохновения!
А если вы также считаете, что мода — прежде всего удовольствие и самовыражение, советуем не пропустить:
Комментарии
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