8 способов поймать модную волну в новом сезоне

Мода и стиль
4 часа назад

Весенние модные тренды 2025 обещают настоящую волну ностальгии:

Элегантность 1960-х — платья и костюмы.

Буйство 1980-х — максимализм в аксессуарах и дерзкие силуэты.

Бохо-шик 1970-х — этот тренд набирает обороты, как медленно разгорающийся мотив The Rolling Stones.

Ниже предлагаем вам 9 стильных луков в весенних трендах, которые смогут подчеркнуть ваше изящество.

Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Кожаная куртка + длинноe платьe с цветочным принтом

НибаньтиКрипто
4 часа назад

Это где вы настолько смелый и горячий тренд откопали? Впервые слышу. Прям платье с курткой? Во даете!
П.с. Прочтите статью Адми как с нейросетью работать. Киборгов делаете

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Сочетайте винтажные вещи с современными элементами, чтобы создать уникальный образ. Например, кожаная куртка станет идеальным дополнением к длинному платью с цветочным принтом — такой ансамбль подчеркнет контраст брутальности и нежности.

А юбку-пузырь можете уже спрятать. Лишь столкнувшись с необходимостью собрать образ под строгий дресс-код, можно осознать, что, возможно, «юбка-пузырь» уже является перебором.

Кантри-стиль

В сезон межсезонья лишний слой одежды никогда не помешает.

Настоящий ценитель бохо-стиля порекомендует джинсовые куртки, замшевые жакеты и укороченные тренчи. Английский кантри-стиль с его амбарными куртками тоже вдохновляет, особенно если выбрать состаренные модели — они отлично впишутся в бохо-эстетику.

Свободные платья и юбки

Платье в пол свободного кроя в нейтральной или цветочной расцветке — базовая вещь.
Выбирайте модели с регулируемыми бретелями или запахом — так они станут еще практичнее.
Легкие ткани вроде шифона или вискозы добавят образу воздушности, а декор в этническом стиле — вышивка или кружево — подчеркнет бохо-эстетику.
Такое платье легко комбинируется с кожаными сандалиями, объемными сумками и массивными украшениями для завершенного образа.

Блузы и топы с глубокими V-образными вырезами

Блузки с V-образным вырезом — идеальный баланс женственности и свободы. Выбирайте модели с летящими рукавами или ажурной отделкой по линии декольте, чтобы подчеркнуть романтичный образ. Стилисты советуют носить их также с синими джинсами.

Блузка в стиле бохо + брюки белого цвета

Белая бохо-блузка с кружевными вставками и свободным кроем идеально сочетается с белыми брюками, создавая свежий образ. Этот лук в духе весенних модных трендов подчеркивает любовь к натуральным тканям и воздушным силуэтам.

Блузка в стиле бохо природных и пастельных оттенков

В 2025 году стиль бохо-шик совершает эффектное возвращение, обретая свежие ноты, которые соединяют свободный дух с современной изысканностью. В этом году доминировать будут природные оттенки, фактурные ткани и детали ручной работы — основа эстетики бохо.

Верхняя одежда в стиле бохо

Дополнительный слой одежды никогда не будет лишним в этот переходный сезон. Истинный поклонник бохо-стиля порекомендует джинсовые куртки, замшевые слои и укороченные тренчи. В то время как английский загородный стиль вдохновляет на амбарные куртки, некоторые потертые версии также могут соответствовать бохо-эстетике.

Спортивный стиль: новый уровень базового ассортимента athleisure

Вдохновлeнные футбольными чемпионатами, Олимпиадой, мировыми первенствами и, конечно же, спортивной эстетикой Vogue World в Париже, дизайнеры представили коллекции, пронизанные духом спорта.

Весной 2025 обратите внимание на колор-блок в стиле трек-суит, которые являются главным трендом весенних образов.

Если вам нравится следить за модными трендами и экспериментировать с образами, сохраняйте эти идеи вдохновения!

А если вы также считаете, что мода — прежде всего удовольствие и самовыражение, советуем не пропустить:

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