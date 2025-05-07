8 способов поймать модную волну в новом сезоне

Сочетайте винтажные вещи с современными элементами, чтобы создать уникальный образ. Например, кожаная куртка станет идеальным дополнением к длинному платью с цветочным принтом — такой ансамбль подчеркнет контраст брутальности и нежности.

А юбку-пузырь можете уже спрятать. Лишь столкнувшись с необходимостью собрать образ под строгий дресс-код, можно осознать, что, возможно, «юбка-пузырь» уже является перебором.