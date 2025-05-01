12 стильных хитростей, чтобы преобразить базовый гардероб

Коротенькие джинсовые шорты идеально подходят для летней жары, но создать элегантный образ на их основе — задачка со звездочкой. В сочетании с яркой футболкой они смотрятся слишком просто и скучно. В таком виде можно разве что в магазин за продуктами выскочить.

Но если надеть шорты с легким кардиганом, джемпером или свободным пиджаком, то впечатление сразу меняется. Главное — подобрать к этому наряду топ в нейтральных цветах.