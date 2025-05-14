7 подсказок, как правильно выбрать комфортную обувь на каждый день
Удобная обувь всегда актуальна. А если ваша деятельность еще и связана с тем, что весь день вы проводите на ногах, то комфорт просто необходим. И неважно, нужно ли вам бегать, как курьеру, или стоять, как парикмахеру, — все это нагрузка на ноги. Поверьте, если вы ощущаете боль, появляются мозоли, обувь кажется слегка тесной, лучше от такого предмета гардероба избавиться, а не пытаться исправить положение народными методами. Зачастую внешне удобная пара может скрывать подвохи. А иногда обувь просто выбрана не по размеру. Но есть несколько советов, которые помогут вам подобрать идеальный вариант на каждый день.
Обратите внимание на форму и материал
Особенно при заказе онлайн учитывайте форму. Даже немного зауженная обувь, будь то мокасины или кеды, в реальности может уменьшить указанные на этикетке параметры. Выбирать такую обувь впритык рискованно, поэтому лучше прибавить к своему размеру плюс один. Например, свободные кроссовки могут сидеть на вас идеально, а узкие эспадрильи с той же маркировкой, скорее всего, будут неудобными. Обращайте внимание на комментарии пользователей маркетплейсов — понятие «маломерка» никто не отменял.
Материал для повседневной обуви обязательно должен позволять циркулировать воздуху, что обеспечит комфорт вашим ногам. Подошву стоит выбрать резиновую: этот материал добавит устойчивости.
Примеряйте обувь стоя, а не сидя
Одна из самых распространенных ошибок во время примерки долгожданной пары — примерять обувь сидя. Это неправильно, ведь так вы при ходьбе или в положении стоя окажетесь с поджатыми пальцами, а это точно не добавит комфорта. Поэтому умно и практично провести примерку стоя. Лучше даже немного походить в обуви, чтобы понять, не жмет ли она. Одним словом, семь раз примерь — один купи.
Не рассчитывайте на то, что обувь растянется
Бывало ли с вами такое: вы влюбились в пару обуви, но она кажется слегка узковатой, а размер побольше уже чересчур велик. Но уходить без покупки совсем не хочется, поэтому часто люди надеются, что обувь слегка растянется. Этого точно нет стоит делать. Как правило, производители используют материал, который не тянется. Конечно, есть исключения, но только если ваша обувь стала шире, то в реальности волокна материала не растянулись, а порвались. Соответственно, такие туфли или кроссовки скоро придут в негодность.
Вы спросите, почему же тогда продавцы иногда сами говорят, что обувь растянется? Да, пара из натуральной кожи действительно может слегка растянуться, но совсем немного: на размер больше обувь не станет. Поэтому не стоит брать тесную пару — она так и будет доставлять вам дискомфорт.
Измеряйте размер стопы каждый год
Как правило, человеческая стопа растет на протяжении всей жизни. Не такими темпами, как у подростка, но все же каждое десятилетие нога становится примерно на полразмера больше. Это происходит из-за оказываемого на ступни давления: связки на ногах расширяются, соответственно, стопа становится длиннее и шире. Измерение лучше проводить вечером, так как после напряженного дня ноги отекают, и обувь, которая казалось по размеру утром, будет тесной и неудобной. Важно измерять стопу стоя, а не сидя. Во втором случае размер вашей ноги будет меньше. Чаще всего левая и правая ступни могут быть неодинаковыми. Это миллиметры, но все же лучше при примерке ориентироваться на стопу подлиннее: пустое место вы всегда сможете чем-то занять (например, специальной силиконовой подкладкой).
Как же измерить стопу? Встаньте на картонку или лист бумаги (главное, чтобы нога полностью помещалась). Помните, что нужно именно стоять, чтобы стопа была максимально распрямлена. Обведите маркером ступню, приложите большой палец руки к очертанию большого пальца ноги и сделайте метку. Такую же метку сделайте с внутреннего бока стопы. Это пространство обеспечит вам необходимый комфорт.
Выбирайте кроссовки для бега
Эти модели имеют большую глубину. Такой запас позволит вам вложить ортопедическую стельку. Это приспособление здорово облегчит нагрузку на стопы, колени и тазобедренные суставы. Даже если у вас нет каких-то проблем, но вы весь день проводите на ногах, ортопедические стельки помогут вам сохранить здоровье.
Помните о толщине носков
Всегда стоит учитывать то, подо что вы будете обувать заветную пару. Конечно, закрытые туфли или кроссовки с большой вероятностью будут надеты не на босую ногу. Поэтому и примерять обувь при покупке лучше сразу на носки: возьмите их с собой в магазин и это определенно поможет вам сделать верный выбор.
Внимательно смотрите, как обувь сидит
Многие специалисты рекомендуют примерять обувь именно после полного рабочего дня. Это поможет учесть то, что к вечеру велика вероятность отека. Обратите внимание, чтобы было пространство возле большого пальца и возле мизинца: если что-то хоть немного топорщится, посмотрите размер побольше.
Бонус: несколько советов, как выдержать день на ногах
- Выбор правильной обуви, безусловно, важен. Но есть и хитрые трюки, которые позволят снизить нагрузку на ноги. Например, многие люди так стараются представительно выглядеть на работе и следят за своей осанкой, что автоматически слишком напрягают и выпрямляют ноги в коленях. Стоит попробовать чуть согнуть колени, и вы сразу почувствуете, насколько это комфортнее. Этого можно достичь немного расставив ноги вширь или поставив одну ногу вперед.
- Еще один годный лайфхак — поставить возле себя низкую скамейку или похожее приспособление, на которое вы могли бы время от времени ставить стопу. Это снимет напряжение со спины и ног. В идеале менять ноги каждые 10-15 минут.
Комфорт — это определяющая составляющая нашей жизни. Он важен не только при выборе обуви или одежды, но и во время путешествия или на собственной кухне.
Комментарии
Да блин. Статья про шмот/обувь,а не фыркнуть)глазам своим не верю,пойду посплю и перечитаю)такими темпами мы доживём до годных советов по маникюру.
Как показывает практика, реально поймешь, подходит или нет купленная пара обуви, только после того, как пройдешь в ней несколько километров.