7 подсказок, как правильно выбрать комфортную обувь на каждый день

Бывало ли с вами такое: вы влюбились в пару обуви, но она кажется слегка узковатой, а размер побольше уже чересчур велик. Но уходить без покупки совсем не хочется, поэтому часто люди надеются, что обувь слегка растянется. Этого точно нет стоит делать. Как правило, производители используют материал, который не тянется. Конечно, есть исключения, но только если ваша обувь стала шире, то в реальности волокна материала не растянулись, а порвались. Соответственно, такие туфли или кроссовки скоро придут в негодность.

Вы спросите, почему же тогда продавцы иногда сами говорят, что обувь растянется? Да, пара из натуральной кожи действительно может слегка растянуться, но совсем немного: на размер больше обувь не станет. Поэтому не стоит брать тесную пару — она так и будет доставлять вам дискомфорт.