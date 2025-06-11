Алло, эти правила если имеют какое-то отношение к викторианской Англии, то исключительно к аристократии.
Жизнь обычных людей, конечно, всегда была подвержена следованию за модой богачей и дворян, но сильно сомневаюсь, что они бы стали готовить 10 перемен блюд, котоыре нельзя называть. В те времена дай Боже одним бы накормить всех досыта.
7 удивительных правил викторианского этикета за столом
Некоторые правила викторианского этикета сегодня покажутся нам странными, забавными или даже абсурдными, но когда-то за их соблюдением следили едва ли не строже, чем за свежестью блюд на столе. Эти правила отражали не просто хорошие манеры, а целую философию поведения, в которой каждое движение за столом было показателем воспитанности и статуса. И хотя многие застольные манеры сейчас безвозвратно устарели, заглянуть в этикет прошлого — всегда любопытное путешествие.
Перчатки долой
Как писали в «Этикете для дам» в 1843 году: «При приёме пищи, разумеется, перчатки снимаются. Ни один воспитанный человек не будет есть в перчатках». И это правило соблюдалось викторианскими леди чрезвычайно строго — иначе тут же запишут в деревенщины.
Прибытие с опозданием — это норма
В целом, викторианские ужины начинались с того, что гости специально приходили на 15 минут позже назначенного времени — так было принято. Немного общения в гостиной, и слуга объявлял, что ужин подан. После этого вся компания перемещалась в столовую, строго соблюдая порядок.
Разговоры на десерт
Ужин в викторианскую эпоху мог состоять из десяти перемен блюд — и это без учета десерта (возможно, именно это и оправдывало начало с опозданием). Во время самой трапезы, пока лакей подавал очередное блюдо, джентльмен должен был вести разговор с дамой, сидящей справа от него. Общение за столом считалось важной частью вечера — не менее значимой, чем само угощение.
Супругов — по разным углам
Именно поэтому хозяйка всегда тщательно продумывала рассадку: к примеру, супругам не следовало сидеть рядом, иначе разговор вокруг них быстро стал бы слишком личным, и всеобщая светская беседа попросту провалилась бы. То же правило действовало и для коллег — у них могло найтись слишком много узко-специальных тем, а за столом принято было обсуждать самые разнообразные аспекты того времени.
О еде — ни слова
Интересно, что обсуждать сами блюда за столом было дурным тоном. Говорить о том вкусно ли, хорошо ли приготовлено, или хвалить хозяйку за удачно подобранное лакомство было категорически нельзя. Ужин принимался как должное, без комментариев. Совсем не похоже на наши застолья, где еда зачастую главный герой обсуждений и болтовни.
Трапезничали не спеша
Хлеб ни в коем случае нельзя было резать — от него отрывали по кусочку. И уж точно не стоило макать его в соус с особым энтузиазмом: во время трапезы следовало вести себя сдержанно, и даже если блюдо оказывалось просто пальчики оближешь — спешить было непозволительно.
И до последнего кусочка
В викторианскую эпоху отказ взять последний кусок с блюда воспринимался как проявление дурного тона и мог быть расценён как сомнение в гостеприимстве хозяев или намёк на нехватку еды, что считалось неприемлемым.
А вот здесь можно прочитать про иные привычки британцев, которые в Викторианскую эпоху были обыденной нормой, а сейчас кажутся нам чистым безумием.
Комментарии
Алло, эти правила если имеют какое-то отношение к викторианской Англии, то исключительно к аристократии.