7 удивительных правил викторианского этикета за столом

Некоторые правила викторианского этикета сегодня покажутся нам странными, забавными или даже абсурдными, но когда-то за их соблюдением следили едва ли не строже, чем за свежестью блюд на столе. Эти правила отражали не просто хорошие манеры, а целую философию поведения, в которой каждое движение за столом было показателем воспитанности и статуса. И хотя многие застольные манеры сейчас безвозвратно устарели, заглянуть в этикет прошлого — всегда любопытное путешествие.