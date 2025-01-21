16 случаев, когда подача блюд оказалась с юмором
Ресторанов и кафе стало так много, что они вынуждены постоянно соревноваться друг с другом и удивлять гостей. Кто-то для этого продумывает оригинальный дизайн помещения, кто-то делает ставку на уникальные блюда, ну а другие стараются запомниться гостям эффектной подачей. Ведь приносить еду в обычной тарелке — это слишком скучно.
«Вот как нам подали лангустина в ресторане со звездой Мишлен. Теперь он закрыт»
- Да этому блюду место в музее! © foxontherox / Reddit
«Бирияни принесли в банке»
У нас в городе есть бар Банка. Там в таких же банках подача всего, сельдь под шубой, например, в банке, соленья по баночкам, соусы в маленьких баночках, кружки - банки с ручками, даже рюмки и те - маленькие баночки.
- Рис в банке. М-да, конечно, именно так люди обычно и едят рис. © FractalGeometric356 / Reddit
«Дайте мне, пожалуйста, совочек хумуса»
Ну, там же, судя по логотипу заведения, название какое-то ботаническое? Ладно ещё, что земли в совочек не досыпали)
«Мы просили тарелку. Даже не было места для пальцев, чтобы вынуть бургер из этой славной колесницы»
«Какая-то виселица для бекона. Кстати, соленый огурец был невероятно вкусным»
«Еду нам принесли на лопате и паллете»
Вижу в продаже керамические тарелки, стилизованные под лопаты, может и здесь то же самое? Блеск такой неметаллический, но может, это краска.
«Подается на подушке»
так это тарелка в виде подушки, а не подушка. такие найти много где можно в продаже
«Снеки в тележке для покупок»
В одном из наших ресторанов так подают лимонад)такой не пробовала,но кухня хорошая!
«Спринг-роллы в утюге»
«Мы хотим остальные три четверти тарелки!»
Интересно, а если кому-то осколок в еду попадет? Ресторан будет нести ответственность?
«Крылышки подали на каменной плите. На них не было соуса, поэтому нам пришлось елозить ими по камню»
«Моя курица была на скалке»
В данном случае все же скорее «в». Если она зафиксирована и не катается, то не самый ужасный из подборки вариант ни по эстетике, ни по функции, ни по гигиене.
- Не на скалке, а в скалке. Которая каким-то непостижимым образом оказалась на разделочной доске. © thecravenone / Reddit
«Заказал жаркое в сельском английском пабе. Официант сказал, что сейчас принесет овощи, но к такому я не был готов»
- Ну хоть не на лопате принесли. © chris_rage_ / Reddit
«Чечевичное рагу в кастрюле»
- Ты не захочешь есть рагу из тарелки. © Forbidden_Donut503 / Reddit
«Мы заказали тарелку хумуса в самом обычном гостиничном баре. Нам принесли его на настоящем холсте для картин»
Наверное, его туда с размаху шлепком определили. А потом шеф-повар такой: "я художник, я так вижу" - налепил листочки, ягоды и прочее
«Нарезка из сырых овощей в шикарном ресторане»
- Официанты, наверное, ненавидят всех, кто заказывает это блюдо. Слишком уж тяжелой выглядит эта ваза © Eis_ber / Reddit
А если вы хотите увидеть больше подобных фото, загляните в эти статьи:
Комментарии
У такой странной подачи должен быть некий посыл, картоха+лопата = логично, картоха+кроссовки(утюг, шляпа, череп носорога)= не логично.
если нельзя поразить качеством еды, приходится запихивать ее в старые ботинки и творить прочий бред... а недовольных называть ретроградами "не очень понимающими"...
Все правильно. Не умеешь готовить, питаешься в кафе - жри как достоин.
Я так понимаю, повара и официанты скооперировались, чтобы родить подобную идею.
в данном случае меня волновал бы лишь вопрос санитарии. хорошо ли все это промывается , кажется что не очень.
Хорошо , что у нас обычные рестораны, без креативной подачи блюд. И шеф- повара обычные, без художеств