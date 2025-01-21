16 случаев, когда подача блюд оказалась с юмором

Интересное
1 день назад

Ресторанов и кафе стало так много, что они вынуждены постоянно соревноваться друг с другом и удивлять гостей. Кто-то для этого продумывает оригинальный дизайн помещения, кто-то делает ставку на уникальные блюда, ну а другие стараются запомниться гостям эффектной подачей. Ведь приносить еду в обычной тарелке — это слишком скучно.

«Вот как нам подали лангустина в ресторане со звездой Мишлен. Теперь он закрыт»

«Бирияни принесли в банке»

Драконятина
8 часов назад

У нас в городе есть бар Банка. Там в таких же банках подача всего, сельдь под шубой, например, в банке, соленья по баночкам, соусы в маленьких баночках, кружки - банки с ручками, даже рюмки и те - маленькие баночки.

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«Дайте мне, пожалуйста, совочек хумуса»

Juniper
22 часа назад

Ну, там же, судя по логотипу заведения, название какое-то ботаническое? Ладно ещё, что земли в совочек не досыпали)

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«Мы просили тарелку. Даже не было места для пальцев, чтобы вынуть бургер из этой славной колесницы»

«Какая-то виселица для бекона. Кстати, соленый огурец был невероятно вкусным»

«Еду нам принесли на лопате и паллете»

Драконятина
8 часов назад

Вижу в продаже керамические тарелки, стилизованные под лопаты, может и здесь то же самое? Блеск такой неметаллический, но может, это краска.

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«Подается на подушке»

Muereske
21 час назад

так это тарелка в виде подушки, а не подушка. такие найти много где можно в продаже

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«Снеки в тележке для покупок»

Нина С
22 часа назад

В одном из наших ресторанов так подают лимонад)такой не пробовала,но кухня хорошая!

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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«Спринг-роллы в утюге»

OLE
23 часа назад

А это там болты ржавые виднеются? Ммм, вкуснотища!

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«Мы хотим остальные три четверти тарелки!»

«Крылышки подали на каменной плите. На них не было соуса, поэтому нам пришлось елозить ими по камню»

«Моя курица была на скалке»

Чадо Брюн
20 часов назад

В данном случае все же скорее «в». Если она зафиксирована и не катается, то не самый ужасный из подборки вариант ни по эстетике, ни по функции, ни по гигиене.

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  • Не на скалке, а в скалке. Которая каким-то непостижимым образом оказалась на разделочной доске. © thecravenone / Reddit

«Заказал жаркое в сельском английском пабе. Официант сказал, что сейчас принесет овощи, но к такому я не был готов»

«Чечевичное рагу в кастрюле»

«Мы заказали тарелку хумуса в самом обычном гостиничном баре. Нам принесли его на настоящем холсте для картин»

Олеся
22 часа назад

Наверное, его туда с размаху шлепком определили. А потом шеф-повар такой: "я художник, я так вижу" - налепил листочки, ягоды и прочее

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«Нарезка из сырых овощей в шикарном ресторане»

  • Официанты, наверное, ненавидят всех, кто заказывает это блюдо. Слишком уж тяжелой выглядит эта ваза © Eis_ber / Reddit

А если вы хотите увидеть больше подобных фото, загляните в эти статьи:

Фото на превью Matingas / Reddit

Комментарии

Уведомления
Melancholy
5 дней назад

У такой странной подачи должен быть некий посыл, картоха+лопата = логично, картоха+кроссовки(утюг, шляпа, череп носорога)= не логично.

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Alex Zero
1 день назад

если нельзя поразить качеством еды, приходится запихивать ее в старые ботинки и творить прочий бред... а недовольных называть ретроградами "не очень понимающими"...

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За Железные холмы
22 часа назад

Все правильно. Не умеешь готовить, питаешься в кафе - жри как достоин.
Я так понимаю, повара и официанты скооперировались, чтобы родить подобную идею.

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Ио
22 часа назад

в данном случае меня волновал бы лишь вопрос санитарии. хорошо ли все это промывается , кажется что не очень.

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tama
8 часов назад

Хорошо , что у нас обычные рестораны, без креативной подачи блюд. И шеф- повара обычные, без художеств

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