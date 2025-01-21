16 случаев, когда подача блюд оказалась с юмором

Ресторанов и кафе стало так много, что они вынуждены постоянно соревноваться друг с другом и удивлять гостей. Кто-то для этого продумывает оригинальный дизайн помещения, кто-то делает ставку на уникальные блюда, ну а другие стараются запомниться гостям эффектной подачей. Ведь приносить еду в обычной тарелке — это слишком скучно.

«Вот как нам подали лангустина в ресторане со звездой Мишлен. Теперь он закрыт»

Да этому блюду место в музее! © foxontherox / Reddit

«Бирияни принесли в банке»

© tonyobtuse / Reddit Драконятина 8 часов назад У нас в городе есть бар Банка. Там в таких же банках подача всего, сельдь под шубой, например, в банке, соленья по баночкам, соусы в маленьких баночках, кружки - банки с ручками, даже рюмки и те - маленькие баночки. - - Ответить

Рис в банке. М-да, конечно, именно так люди обычно и едят рис. © FractalGeometric356 / Reddit

«Дайте мне, пожалуйста, совочек хумуса»

«Мы просили тарелку. Даже не было места для пальцев, чтобы вынуть бургер из этой славной колесницы»

«Какая-то виселица для бекона. Кстати, соленый огурец был невероятно вкусным»

«Еду нам принесли на лопате и паллете»

«Подается на подушке»

«Снеки в тележке для покупок»

«Спринг-роллы в утюге»

«Мы хотим остальные три четверти тарелки!»

«Крылышки подали на каменной плите. На них не было соуса, поэтому нам пришлось елозить ими по камню»

«Моя курица была на скалке»

© hidepear / Reddit Чадо Брюн 20 часов назад В данном случае все же скорее «в». Если она зафиксирована и не катается, то не самый ужасный из подборки вариант ни по эстетике, ни по функции, ни по гигиене. - - Ответить

Не на скалке, а в скалке. Которая каким-то непостижимым образом оказалась на разделочной доске. © thecravenone / Reddit

«Заказал жаркое в сельском английском пабе. Официант сказал, что сейчас принесет овощи, но к такому я не был готов»

Ну хоть не на лопате принесли. © chris_rage_ / Reddit

«Чечевичное рагу в кастрюле»

Ты не захочешь есть рагу из тарелки. © Forbidden_Donut503 / Reddit

«Мы заказали тарелку хумуса в самом обычном гостиничном баре. Нам принесли его на настоящем холсте для картин»

«Нарезка из сырых овощей в шикарном ресторане»