7 запретов со всего мира, о которых лучше знать заранее

Не ешьте ничего руками: в Чили очень любят соблюдать манеры. Поэтому, даже если это картофель фри или кусочек пиццы — пользуйтесь ножом и вилкой.

В национальных парках за пределами разрешенных мест для кемпинга строго запрещено разводить костры. Это касается и горелок для приготовления пищи. Местные власти могут аннулировать ваше туристическое разрешение, если вас поймают на незаконном разведении огня. Они могут попросить вас покинуть Чили в течение 72 часов или подвергнуть вас процедуре депортации. Вам также может грозить задержание и крупные штрафы, если открытый огонь приведет к лесному пожару.