7 запретов со всего мира, о которых лучше знать заранее
В путеводителях по разным странам часто перечисляется, какие достопримечательности непременно нужно посетить, чего отведать и как себя развлечь. А вот советы о том, чего лучше избегать, там попадаются гораздо реже. А ведь за рубежом многие банальные для нас вещи считаются табу или проявлением невежества и неуважения.
Латинская Америка
- В путешествиях важно стараться как можно лучше влиться в местное общество. Я обнаружил, что многие люди, приезжающие в Латинскую Америку из Европы или Северной Америки, не берут с собой ни одной пары длинных брюк. Это уже само по себе выделит вас из толпы. Косо посмотрят в Латинской Америке на вас, если вы будете ходить по улицам крупного города, будь то Мехико, Богота или Лима, в шортах и шлепанцах. Это почти тоже самое, что носить на голове неоновую вывеску, которая гласит: «Посмотрите на меня! Я турист! Меня можно легко обмануть!» Вообще, люди, живущие в Латинской Америке, носят шорты только на пляже. И все же приезжие продолжают это делать. © Joseph Panzarella / Quora
Греция
Если вы планируете посетить Акрополь или другие древние достопримечательности, вам стоит отказаться от обуви на каблуке. За это оштрафуют в Греции. Каблуки запрещены, потому что такая обувь вредит почве и может привести к разрушению исторического наследия.
Греки используют свойственную им форму невербального ругательства, очень оскорбительный жест, называемый «мундза». Поэтому, пожалуйста, находясь в Греции, никогда не показывайте цифру 5, а тем более цифру 10, протягивая растопыренную руку в сторону другого человека, а всегда в сторону себя.
Австралия
- Не ходите купаться в места, которые не отмечены флагами. Потому что, если вы не родом с Гавайев, вы понятия не имеете, что такое плавание в океане. Это не та же вода, что в вашем местном бассейне. Однажды, 1 января, на пляже я видел, как спасатели безостановочно вытаскивали людей из океана. Их гидроциклы разворачивались на глубине по колено, чтобы передать на берег очередного пострадавшего и без передышки мчались обратно, чтобы подобрать еще одного, потом еще одного, и так почти два часа. Видите флаги? Плывите между флагами. Не видите флагов? Не плавайте. © Ken Benneth / Quora
Индонезия
- Никогда не ходите на местный рынок и не говорите, что вы просто хотите купить «банан». Продавец будет озадачен и спросит, какой именно банан вы хотите? Совсем другое дело, если вы отправитесь в супермаркет. Там вы встретите только банан сорта Кавендиш. А вот на рынке сортов много и каждый из них — для своих нужд. Например, Плантан — несладкий и твердый. Он вкусен, когда его жарят, а местные жители добавляют к нему соус чили или сладкий соус. Или банан Кепок — он сладкий, но очень твердый, если не созрел. Местные жители используют его для кормления домашних птиц и в основном для приготовления сладкого супа «Колак». © Andi Anto / Quora
Чили
Не ешьте ничего руками: в Чили очень любят соблюдать манеры. Поэтому, даже если это картофель фри или кусочек пиццы — пользуйтесь ножом и вилкой.
В национальных парках за пределами разрешенных мест для кемпинга строго запрещено разводить костры. Это касается и горелок для приготовления пищи. Местные власти могут аннулировать ваше туристическое разрешение, если вас поймают на незаконном разведении огня. Они могут попросить вас покинуть Чили в течение 72 часов или подвергнуть вас процедуре депортации. Вам также может грозить задержание и крупные штрафы, если открытый огонь приведет к лесному пожару.
А вот еще список привычных всем вещей, за которые в некоторых странах и штраф схлопотать можно.
Комментарии
Универсальное правило - выползли с пляжа? Прикрывайте купальник и пузико-целлюлит. Надевайте хотя бы шорты и рубаху-майку...
Как много полезного я узнала про бананы. Что и эти не то, и эти не то, а какие для еды - мы вам не скажем, в магазин идите.