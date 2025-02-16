8 актеров — комиков, которые снялись в драме и доказали, что им все по плечу

Когда человек достигает истинного мастерства в своем деле, появляется угроза того, что ему больше не захочется развиваться. Зачем, ведь все и так получается прекрасно? Но многим только подавай новые вершины. По такому принципу действовали герои этой статьи — актеры, которые заполучили толпы фанатов своими комедиями, но не остановились на достигнутом. И рискнули сняться в драматических ролях. И не зря, ведь получилось шикарно, а многие поклонники остались приятно удивлены талантами актеров.

Энди Сэмберг — «Великая»

Самая известная роль Энди Сэмберга — детектив Джейк Перальта в ситкоме «Бруклин 9-9». На протяжении 8 сезонов зрители следили за забавными и непредсказуемыми приключениями находчивого и очень веселого Джейка. Неудивительно, ведь Сэмберг не только актер, но и комик. Оттого неожиданнее было увидеть его в драме «Великая» — биографической истории, основанной на реальных событиях. Фильм рассказывал историю Ли Миллер — бывшей модели и начинающего фотографа, которая волею судьбы оказалась заброшена в самые опасные места планеты и нашла себя как полевого фотожурналиста. Он был сдержан, но идеален. © jell95 / IMDb

Его игра была на удивление классной. © brentsbulletinboard / IMDb

Было круто видеть, как он выходит за привычные рамки комедийного актера и привносит глубину в эту роль. © alexdooler / IMDb

Мелисса Маккарти — «Сможете ли вы меня простить?»

Мелисса Маккарти — актриса, которая прекрасно проявила себя в комедии. На экранах ей часто давали роль милой забавной хохотушки, и Мелисса прекрасно справлялась. Это доказывают многочисленных номинации на престижные премии. Но и в драматичной роли актриса показала все, на что способна. Она сыграла главную роль в биографической драме «Сможете ли вы простить меня?». Несмотря на то, что Мелисса оказалась в полностью противоположном амплуа, зрители и кинокритики остались в восторге. За эту роль актриса даже была номинирована на Оскар. Мелисса не славится драматическими ролями, но этот фильм может все изменить. © PotassiumMan / IMDb

В этом фильме видно, насколько же она талантлива © roblesar99 / IMDb

Мелисса забавная, но ее игра в этом фильме была просто душераздирающа. © avenuesf / IMDb

Адам Сэндлер — «Опустевший город»

Карьеру Адама Сэндлера трудно назвать стабильной и предсказуемой. Он снялся во множестве фильмов, продемонстрировал свой комедийный талант и был номинирован на множество наград. Но некоторые номинации довольно нелестные, например «Худшая мужская роль» за фильм «Большой папа». И если бы не роль в фильме «Опустевший город», зрители бы никогда не узнали, что комик может сыграть действительно крутую драматическую роль. Вместо вечного весельчака, Адаму досталась роль Чарли — человека, который пытается справиться с потерей всей семьи из-за трагических обстоятельств. Сложный образ для того, кто всегда был комиком, но Сэндлер блестяще справился. Адам Сэндлер сыграл невероятно. Думаю, он заслуживает Оскара. © tyler-92 / IMDb

Он довел свои способности до предела и действительно круто отработал. Его игра вдохновляла. © shizzoop / IMDb

Нужно быть бессердечным, чтобы эта история вас не затронула. © Irishinvazion / IMDb

Уилл Феррелл — «Все путем!»

Уилл Фаррел — еще один комик, который проявил себя на большом экране и стал невероятно популярен. От выступлений на телевидении до стенд-апа — Феррелл действительно хорош в комедии и это подтверждается множеством номинаций на премии. «Все путем!» — это редкий фильм, в котором Феррел сыграл серьезную роль. Его герой Ник оказывается в непростом положении. Увольнение с работы, расставание с женой, лишение денег, средств связи и даже машины — все эти трудности только добавляли мрачности и драмы в картину, но Уилл смог показать, на что способен, и зрители оценили его актерскую работу очень высоко. Может, это роль и не для Оскара, но Уилл точно заслуживает признания за свою работу в этом фильме. © m1965 / IMDb

Фильм мрачен, но Уилл Феррелл сыграл потрясающе. © view_and_review / IMDb

Он играл не по шаблону. И в начале это немного раздражало. Но как только я привык, то увидел, насколько же Феррелл отличный актер. © SnoopyStyle / IMDb

Стив Карелл — «Охотник на лис»

Звездной ролью Стива было воплощение Майкла Скотта в сериале «Офис». Уже тогда зрителям пришлась по душе актерская игра Карелла. Он получил множество наград за эту роль, а один журнал даже назвал его «Самым веселым человеком». Стив продолжал сниматься в комедиях, радуя своим талантом поклонников. Но он решил не застревать в образе весельчака и перейти к драматическим ролям. В этом плане его «дебютом» был фильм «Охотник на лис», вышедший в 2014 году. Драма о рестлерах — Кареллу было где развернуться со своим актерским талантом. Стив просто великолепен в этой роли. © Hitchcoc / IMDb

У него не очень много реплик было, но мимика и язык тела говорили даже больше, чем могли бы сказать 20 страниц сценария. © bkoganbing / IMDb

Кристен Белл — «Женщина в доме напротив девушки в окне»

Главный образ Кристен на экранах — романтичная веселая девушка. Такой образ она воплотила во многих своих фильмах: «Снова ты», «Однажды в Риме», «В лучшем мире» и многих других. Поклонники могли бы решить, что серьезную драму Кристен просто не вытянет. Впрочем, если кто-то так и думал, то они осознали свою ошибку, когда в 2022 году на экраны вышел сериал «Женщина в доме напротив девушки в окне». Совсем от юмора Белл не отказалась и ее персонаж порой тоже шутила, но и драму тоже показала. Главная героиня не уверена в реальности того, что видит, у нее множество плохих привычек, она справляется с горем и тяжелой фобией — Кристен отлично поработала во время съемок. И зрители оценили это. Кристен Белл проделала потрясающую работу над своей актерской игрой. © aboalhija / IMDb

Она отлично справилась! © myappleid-40306 / IMDb

Роуэн Аткинсон — «Мегрэ»

Роуэн настолько «сросся» с образом Мистера Бина, что, по сути, стал актером одной роли, играя этого персонажа на протяжении почти 30 лет. Другие роли, например, Джонни Инглиш, все равно оставались однотипными. Зрителям нравилось чувство юмора актера и то, каких персонажей он играет. Но Аткинсон решился сменить направление и получил роль комиссара Мегрэ. Актер сам большой поклонник книг о приключениях комиссара, поэтому выложился на все 100 во время работы. Зрители остались в восторге, а сам Роуэн утер нос всем, кто в него не верил. Роуэн Аткинсон повернулся на 180 градусов от чудаковатого Бина и сыграл чувствительного и серьезного Мегрэ. © GNickL / IMDb

Многие, узнав, что Роуэн исполнит эту роль, насмехались над ним, даже были шокированы. Но я решил подождать результата. И в итоге наслаждался его игрой, которая с каждым эпизодом становилась все лучше и лучше. © mdjedovic / IMDb

У него много талантов, кроме комедии. И этот сериал прекрасно показал все грани таланта Аткинсона, как актера. © Roxburyfunny1 / IMDb

Кунал Найяр — «Под подозрением»