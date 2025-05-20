Все металлические инструменты помещаются в пакет с термоотметкой о стерильности, а потом в сухожар, а не голубую водичку. Статья из прошлого тысячелетия?
8 хитростей, которые помогут отличить мастера педикюра от полного профана
С наступлением теплых деньков, когда на смену туфлям приходят босоножки и сандалии, хочется, чтобы и педикюр выглядел идеально. Однако найти настоящего профессионала порой бывает непросто, и даже отзывы и советы подруг не всегда помогают в этом деле. Мы решили собрать рекомендации, которые помогут быстро понять, что вы находитесь в надежных руках мастера.
Присмотреться к инструментам, которые используют в салоне
Хотя щипчики — это, пожалуй, самый распространенный инструмент в маникюрных наборах, специалисты советуют использовать их с осторожностью, а лучше и вовсе придавать желаемую форму ногтям с помощью пилки. Дело в том, что, подстригая ногтевую пластину щипчиками, можно ненароком повредить ее или обрезать слишком коротко. В результате даже ходьба в удобной обуви превращается в сущее мучение.
Прислушаться к тому, что говорит мастер во время консультации
Перед тем как приступить к процедуре, настоящий мастер обязательно обсудит с клиентом состояние его стоп и ногтей, выяснит возможные противопоказания, узнает, когда он в последний раз делал педикюр, и обговорит пожелания. Если у клиента есть аллергия на какие-либо вещества, профессионал должен об этом знать. И только после того, как мастер внимательно изучит стопы, он приступит к педикюру — например, предложит опустить ноги в ванночку. Иначе от процедуры может быть больше вреда, чем пользы.
Прийти пораньше в салон
Чтобы оценить профессиональный уровень мастера, лучше прийти в салон за 15 минут до назначенного времени и посмотреть, как он очищает ванночку после предыдущего клиента. Если работник просто сливает грязную воду, протирает емкость и вновь наполняет ее водой, лучше отказаться от процедуры.
Ванночки могут быть настоящим рассадником бактерий, поэтому после каждого использования в них нужно заливать дезинфицирующее средство как минимум на 10 минут. Только после этого емкость можно наполнять водой. В идеале мастер должен также добавить в воду специальную дезинфицирующую таблетку, прежде чем клиент опустит туда ноги.
Посмотреть, откуда мастер достает инструменты
Все металлические инструменты в салоне обязательно помещаются в синий дезинфицирующий раствор на 10 минут после каждого использования. Если мастер просто достаёт инструменты из ящика или раствор выглядит мутным — это повод насторожиться. А вот если в салоне используются одноразовые деревянные инструменты, хранившиеся в индивидуальных запечатанных упаковках, — это хороший знак.
Поролоновые разделители для пальцев и пилки для пяток из пемзы невозможно продезинфицировать, поэтому они должны быть одноразовыми. Если мастер берет эти инструменты из общего контейнера и на них заметны следы использования — лучше бежать из салона со всех ног. Иначе есть риск вместе с педикюром получить грибок стопы или серьезную инфекцию.
Приглядеться, как наносят лак
Мне мастер всегда вставляла разделитель для пальцев мой личный. Мне caмой так было удобнее. И гель-лаком я не пользуюсь.
Если мастер, покрывая ногти гель-лаком, использует слишком много продукта — так, что средство буквально стекает с кисточки, — педикюр, скорее всего, выйдет неудачным. Толстый слой лака можно закрепить в ультрафиолетовой лампе, но он все равно будет выглядеть неряшливо и вряд ли долго продержится на ногтях.
Кроме того, настоящий профессионал обязательно нанесет на ногти базу перед гель-лаком, а в конце — финишное покрытие (топ). Без этих двух средств на педикюре быстро появятся сколы, а ногти могут впитать цветные пигменты из лака.
Изучить, как именно обрабатывается кожа стоп
Если мастер предлагает обработать стопы с помощью металлической терки для пяток или специального скребка — это тревожный знак. Такие инструменты действуют слишком грубо и могут повредить нежную кожу. Кроме того, после этой процедуры мозоли на стопах зачастую становятся только больше и грубее. По словам специалистов, ни один уважающий себя профессионал не будет использовать эти инструменты вместо обычной терки для пяток из пемзы.
Попросить мастера подрезать кутикулу
Даже если клиент сам попросит подрезать кутикулу, настоящий мастер вежливо откажется, объяснив, чем чревата подобная процедура. Эта кожица защищает ногтевую пластину от проникновения инородных тел и бактерий, и ее удаление может ухудшить состояние ногтей и привести к заражению. Поэтому ни один профессионал не рискнет удалять кутикулу — просто потому, что это может навредить клиенту.
Принюхаться к запахам
Легкий химический запах в салоне — это совершенно нормально, но аромат не должен быть удушающим. Такой признак может свидетельствовать не только о плохой вентиляции помещения, что потенциально опасно для здоровья, но и о том, что работники используют дешевые и некачественные средства. А настоящий мастер вряд ли станет работать в таком салоне.
Кстати, вот несколько признаков, которые помогут понять, что парикмахер — действительно настоящий профессионал.
Комментарии
Хорошие опытные мастера нна "вес золота". Поменяла несколько мастеров, после того как моя постоянная педикюрша заразила меня грибком. Но пока не могу найти хорошего. Хотя салонов полно, но боюсь идти наобум, без рекомендации.