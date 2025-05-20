8 хитростей, которые помогут отличить мастера педикюра от полного профана

Чтобы оценить профессиональный уровень мастера, лучше прийти в салон за 15 минут до назначенного времени и посмотреть, как он очищает ванночку после предыдущего клиента. Если работник просто сливает грязную воду, протирает емкость и вновь наполняет ее водой, лучше отказаться от процедуры.

Ванночки могут быть настоящим рассадником бактерий, поэтому после каждого использования в них нужно заливать дезинфицирующее средство как минимум на 10 минут. Только после этого емкость можно наполнять водой. В идеале мастер должен также добавить в воду специальную дезинфицирующую таблетку, прежде чем клиент опустит туда ноги.