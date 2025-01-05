8 компьютерных игр, которым уже четверть века, а их все так же обожают фанаты

Что бы ни говорили о компьютерных играх, но многие пользователи по всему миру могут целые часы проводить за монитором, проходя разные квесты и углубляясь в сюжетные повороты. В современном мире есть множество игр на любой вкус и уровень мастерства. Тем не менее многие пользователи с особой тоской вспоминают те игры, которые вышли в свет десятилетия назад. Несмотря на ограниченные возможности графики и недочеты в историях, те игры завоевали сердца игроков и не собираются уходить в прошлое.

Корсары: Проклятье дальних морей

Эта компьютерная ролевая игра, вышедшая в 2000 году, отражала всю прелесть и романтику моря. Игрок был капитаном корабля. По его выбору мог управлять мирным кораблем или возглавлять пиратов. Главный герой — Николас Шарп. Его отец давно отправился в море в поисках приключений. И пропал, оставив сыну только золотой медальон. Когда Николас вырос, то море и жажда приключений позвали и его. Но вскоре юношу захватили неприятели, и ему пришлось проявить всю свою смекалку, чтобы сбежать с кораблем и небольшой командой. С этого и начинается новая жизнь героя, полная приключений, сражений и увлекательных квестов. Несмотря на неидеальную графику, игра получила множество положительных отзывов.

Любимая игра. Главное — допускает множество вариантов. Можно в первую же минуту забить на основной квест, уплыть к пиратам, сменить флаг и встать на службу к испанцам, причем квесты не станут менее интересными. © Arkey / Pikabu

Ночи на пролет резались с батей в корсары. Бати уже нет, но воспоминания самые классные. Спасибо этой игре, одна из лучших вещей, в которую играл. © Djigga1 / Pikabu

Diablo 2

Эта ролевая игра в жанре экшен объединяла в себе мотивы темного фэнтези и ужасов. Разработчики серьезно подошли к делу, прислушались к отзывам первой Diablo, детальнее проработав сюжет, создав различные локации и расширенный выбор персонажей. Дикая местность и разные подземелья генерировались случайным образом, что давало огромный простор для прохождения. Лагерь разбойников, пустыни Древнего Египта, джунгли Центральной Америки — на любой вкус. 4 акта игры и более 20 квестов нашли признание у игроков. Особенно отметили поклонники существование 3 уровней сложности игры. С простым уровнем мог справиться почти любой геймер, а вот на самом трудном приходилось повозиться. Зато всегда можно было перейти на более простую версию, сохранив все приобретенные игровые предметы. Игра получила множество наград, а в 2021 году ее перевыпустили. В новой версии игровой процесс был более плавным, а графика значительно улучшилась. Но в сам сюжет изменений не вносили, ведь именно оригинальная история так понравилась фанатам. Diablo II даже назвали одной из величайших игр всех времен.

В 2000-2001 работал админом в 2-х клубах в городе. Там прокачался в игре, а персонажа своего забрал потом. До сих пор есть архив на компьютере. Раз или два в год распаковываю, погоняю минут 15 — 20, потом смахиваю скупую ностальгическую слезу. Упаковываю и иду дальше по жизни. © KetorpEvec / Pikabu

Мы с мужем, помнится, свидания в ней устраивали. А в детстве с отчимом за комп дрались практически, чтобы лишний раз в эту игру погонять. © Regrat / Pikabu

The Sims

The Sims — это социальная игра симулятор, в которой можно создавать и контролировать жизнь персонажей — симов. Открытый игровой процесс позволяет выбирать все — от внешности симов до планирования их свободного времени. Игрок решает все — кем будет работать его персонаж, с кем крутить романы. В каком архитектурном стиле будет жилище героя, что ему поесть на обед и многое другое — все это поддавалось контролю игрока. Считается одной из самых великих и влиятельных игр. Впоследствии выходило множество дополнений. И люди по всему миру продолжают играть в The Sims.



В детстве играла в «The Sims». На тот момент игра только появилась и заветного чит-кода еще никто не знал. Соответственно, нормального дома и денег у моего персонажа не было. Каждый день он возвращался с работы все более расстроенным. Я же, будучи ребенком, не могла понять, в чем дело.

— Блин, ну почему он опять плачет после работы?! — как-то возмутилась я на всю квартиру.

На что мама сказала:

— Знакомься — это взрослая жизнь! © Unknown author / Pikabu

— Блин, ну почему он опять плачет после работы?! — как-то возмутилась я на всю квартиру. На что мама сказала: — Знакомься — это взрослая жизнь! © Unknown author / Pikabu Я могу забыть пароли от карточек, формулы математики... Но motherlode я не забуду никогда! © TataBeast / Pikabu

Моя дочь, играя в Sims, как-то спрашивает:

— Мама, а какой код на деньги?

— Ой, я не помню. И вообще коды обесценивают игру. Так же не интересно. Ведь весь смысл игры в том, что тебе нужно как-то удовлетворять потребности, имея ограниченные средства...

— Катя тоже так говорит... А потом вводит код! © Rattory / Pikabu

— Мама, а какой код на деньги? — Ой, я не помню. И вообще коды обесценивают игру. Так же не интересно. Ведь весь смысл игры в том, что тебе нужно как-то удовлетворять потребности, имея ограниченные средства... — Катя тоже так говорит... А потом вводит код! © Rattory / Pikabu В 2000 году купили первый компьютер. И первой игрой были как раз Sims. Играл я в них сутками напролет. В игре есть переключатель скорости игры от одного до трех. И вот как-то выйдя в реальный мир и стоя на светофоре, я все пытался переключить скорость на третью, чтобы не ждать. Тогда я понял, что пора подвязывать играть по 16 часов сутки. © MyNewNickname / Pikabu

Thief II: The Metal Age

Видеоигра повествует о воре Гаррете, который работает в стимпанковском мегаполисе под простым названием Город. Игрок руководит действиями Гаррета, проходит разные миссии и даже разоблачает заговор. Создатели игры прислушались к отзывам поклонников на предыдущую игру серии и во второй части улучшили локации. Больше внимания уделялось миссиям в городе, меньше — монстрам и различным лабиринтам. Игра получила положительные отзывы и отлично продавалась. Но у компании разработчика все равно были большие финансовые трудности, из-за чего планы на Thief III пришлось отменить. Но впоследствии всю серию подхватила другая компания и игры продолжили выходить. Одна из любимейших серий для меня. Пройти, что ли, заново их все? Первые две игры из серии занимают особое место в моем сердце. © Banana-Visible / Reddit

Vampire: The Masquerade — Redemption

Игра основана на настольной ролевой игре и повествует о жизни Кристофера Ромуальда, французского крестоносца XII века, который волею судьбы стал вампиром. Описывается многовековое путешествие Кристофера из Праги и Вены XII века в Нью-Йорк и Лондон конца XX века в поисках своей человечности. И куда же без романтической линии? Вампир также разыскивает свою давнюю любовь — монахиню Анеску. По мере прохождения игрок от имени Кристофера совершает различные выборы, которые могут увеличивать или снижать уровень его человечности. Финал истории также поддается влиянию — разработчики подготовили 3 версии того, чем же все закончится. Отзывы были смешанные. Графика пришлась по вкусу, а вот некоторые боевые сцены вызывали сомнения. Впрочем, игра была успешна, получала премии. А впоследствии даже вышел сиквел — Vampire: The Masquerade — Bloodlines.

Ничего не читайте, просто скачайте себе «Vampire: The Masquerade — Redemption» и пакет с текстурами высокого разрешения. Если будете читать про игру, узнаете много спойлеров. А так просто начинайте вслепую — как в игру про уничтожение вампиров в атмосфере средневековья. © Winterplatypus / Reddit

Обожаю эту игру! Очень хотелось бы римейк на это сокровище. © Alucard-VS-Artorias / Reddit

Deus Ex

Действие игры происходит в антиутопическом мире будущего — в 2052 году. Главный герой — Джей Си Дентон, который с помощью нанотехнологий получил сверхчеловеческие возможности. Он решает бороться со злом и оказывается втянут в длительное противостояние с различными могущественными противниками. Миссии можно выполнять самыми разными способами, что, в свою очередь, ведет к различным результатам. Открытый мир игры позволяет исследовать многочисленные локации и получать дополнительные очки опыта. Deus Ex была названа лучшей игрой для ПК всех времен. Амбициозный сюжет и свободный игровой процесс дали игре множество фанатов. И даже несмотря на ограниченные возможности графики, игру продолжают любить во всем мире.

Я все еще помню графику начальных сцен. Сейчас я прохожу несколько игр, но мысль все отложить, переустановить Deus Ex и немедленно сесть играть — очень соблазнительна. © Zolo49 / Reddit

Год назад заново прошел эту игру. И это все так же круто. Самое шикарное то, что там можно сделать все, что взбредет в голову. Хочешь быть ниндзя? Пожалуйста. Решил попасть в заварушку? Вообще нет проблем. © radiationcowboy / Reddit

Counter-Strike

Первоначально Counter-Strike был разработан и выпущен только как модификация к игре Half-Life. Но впоследствии выделилась в отдельную игру. Игроки могут брать на себя роли противоборствующих сторон, объединяться в команды и выполнять различные задания. В каждом раунде необходимо либо победить противника, либо достигнуть целей по карте местности, в которых они оказались. Counter-Strike — это многопользовательская игра от первого лица, что обеспечивало игрокам дополнительные ощущения присутствия. Неудивительно, что эта игра была включена в список величайших игр всех времен. Counter-Strike был выбран для соревнований по киберспорту.

Помню, как я целый день загружал разные штуки, чтобы наконец-то сесть и поиграть. И весь день предвкушал это удовольствие. Мне кажется, когда с современными играми все решается за 10 минут — это уже не так классно. Каждый раз, когда я сейчас сажусь играть, снова чувствую себя тем ребенком. © HalfLife3IsHere / Reddit

Это просто потрясающая игра! Начать очень просто, добиться мастерства — вот где требуется время. Не удивлюсь, если я и через 20 лет буду следить за тем, как люди достигают высот в Counter Strike и это прекрасно. © ahrzal / Reddit

Ох, теперь я почувствовал себя старым. Я играл в Counter Strike с самого начала. С тех пор я успел построить 2 карьеры, завести 2 детей и сменить 3 дома. Это одна из лучших игр, когда-либо созданных. © ShambolicPaul / Reddit

Hitman: Codename 47

Игроки управляют Агентом 47 — генетически улучшенным клоном человека. Он сбежал из испытательного центра и отправился в различные миссии. Игровые локации разнообразны — от Азии до Южной Америки. Герой борется с различными, на первый взгляд не связанными между собой, противниками. В итоге, конечно же, все это оказывается частью большого заговора. Игровой процесс во многом базировался на том, как Агенту 47 добраться до врага, не выдав себя. В итоге критики высоко оценили именно эту часть игры — режим скрытности. Игра положила начало франшизе видеоигр Hitman.