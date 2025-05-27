Мне муж привозил из Африки веточки дерева для чистки зубов, сейчас им торгуют под названием мисвак.
8 неочевидных фактов о том, как античные люди заботились о своем теле
Если сегодня гигиена — это гели, шампуни и антисептики, то в античности все было немного иначе. Металлические скребки вместо мыла, морские губки вместо туалетной бумаги — выкручивались, как могли. И если именно эти вещи ушли в прошлое, то другими античными изобретениями мы пользуемся до сих пор.
Зубной порошок из костей и ракушек с медом
Гигиена зубов уже была распространенной практикой, но в ней были свои нюансы. Например, в наши дни мы чистим зубы пастой. А вот древние римляне — порошком из рогов и копыт, костей, ракушек или яичной скорлупы. Эти компоненты измельчали в пудру, иногда после предварительного обжига. В такие смеси добавляли мед и ароматические компоненты, например, мирру.
Баня — не просто парилка!
Очень правильный подход к мытью. Я ещё добавила бы контрастное обливание. Сейчас это контрастный душ.
Римские бани (термы) были не просто местом для мытья, а целым комплексом с разными температурными зонами. Посетители начинали с тепидария — теплого помещения с умеренным подогревом, где тело готовили к высокой температуре. Дальше обычно шли в кальдарий — жаркую парную с горячими ваннами и системой подогрева пола (гипокаустом). Считалось, что под конец обязательно нужно «закрыть поры», поэтому завершали процедуры в холодных водах фригидария — холодного бассейна.
В любом крупном аквапарке по такому же принципу комплекс бань и саун выстроен, только с большим разнообразием по температурам
Некоторые термы включали лаконикум (сухую сауну) и унакториум (масляный массажный зал). Бани были не только гигиеническим, но и социальным центром: здесь обсуждали насущные проблемы, заключали сделки и отдыхали.
Какая хорошая процедура - удаление волос в подмышках. Сейчас можно удалять не пинцетом, конечно, но есть много разных безболезненных способов. Ужасно когда у некоторых людей из подмышек веники торчат.
Жить возле публичных бань было некомфортно, потому что оттуда постоянно доносились крики. Дело в том, что римляне, даже мужчины, должны были удалять волосы, в частности, в подмышках. Происходило это зачастую в банях, а инструментом удаления был пинцет. Поэтому сначала специальные «выщипыватели волос» кричали, рекламируя свои услуги, а затем кричали (уже от болезненной процедуры) их клиенты.
Мыло? Есть кое-что получше.
Нна картинке мужик так смотрит нна девушку будто намекает: " Ну, чё, стригилем будем мыться, или как?"
Древние греки и римляне не знали мыла в современном виде. Вместо него они использовали стригиль — изогнутый металлический скребок. На кожу наносили оливковое масло, отправлялись активно потеть в «качалку», а после стригилем соскребали грязь, пот и отмершие клетки.
Этот инструмент был настолько популярен, что его брали с собой в походы и даже изображали как элемент статуй и фресок. Богатые граждане могли позволить себе рабов-стригильщиков, которые тщательно очищали кожу хозяина. Интересно, что археологи часто находят стригили в захоронениях — видимо, они считались важным предметом загробной жизни.
Вместо бумаги — морские губки на палочках
В античных общественных туалетах (латринах) вместо туалетной бумаги использовали морские губки (spongia), насаженные на палки. После применения их промывали в проточной воде или уксусе для дезинфекции. Губки были общественным достоянием: их оставляли в специальных ведерках у туалетов.
В туалет — с благословением богов
Римляне настолько ценили чистоту, что даже обожествляли ее аспекты. Например, поклонялись богине канализации — Клоакина была покровительницей главной римской Клоаки Максимы. Стеркулий покровительствовал естественным удобрениям — его почитали фермеры. А к Крепиту обращались при неприятностях с кишечником.
Эти божества символизировали важность санитарии для здоровья города. В их честь проводили обряды, чтобы избежать засоров и эпидемий. Общественные туалеты даже иногда украшали статуями богини Фортуны, чтобы «удача» сопутствовала посетителям.
Урина вместо стирального порошка
Римляне находили моче неожиданное применение. Ее собирали в общественных писсуарах и использовали для стирки одежды. Для этого урину собирали в специальных общественных писсуарах, установленных на улицах. Жидкость оставляли на некоторое время, чтобы она начала разлагаться, в результате чего образовывался аммиак — мощное щелочное соединение, эффективно удаляющее жир и грязь с тканей.
На фото: прачечная в Помпеях
Работники прачечных, называемые фуллонами (fullones), погружали одежду в чаны с разбавленной мочой и тщательно вытаптывали её ногами, чтобы достичь лучшего очищения. Затем одежду полоскали в чистой воде и развешивали сушиться. Фуллонии были важной частью городской инфраструктуры, и целые улицы в городах, таких как Помпеи, были отведены под мастерские прачек.
Моча ценилась настолько высоко, что за её сбор и продажу взимался специальный налог. Император Веспасиан ввёл налог на мочу, собранную в общественных туалетах, что вызвало некоторое недовольство. Когда его сын выразил отвращение к такому источнику дохода, Веспасиан якобы показал ему монету и произнёс знаменитую фразу: «Pecunia non olet» — «Деньги не пахнут».
Младенцев натирали солью
Одержимость парфюмом
В Древнем Риме розы считались символом роскоши, чистоты и даже божественной благодати. Их аромат и лечебные свойства сделали розовую воду и розовое масло незаменимыми компонентами в повседневной гигиене.
Римляне использовали розовую воду для ополаскивания рук и лица после бани, а также для освежения воздуха в домах. Её добавляли в фонтаны и купальни, чтобы придать воде приятный аромат. Богатые патриции даже окропляли розовой водой гостей перед пирами.
Любовь римлян к ароматным смесям была настолько велика, что Плиний Старший даже ядовито критиковал современников за это. По его словам, любители парфюмерии доходили до того, что мазали маслами подошвы ног и стены своих ванных комнат.
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