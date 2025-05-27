8 неочевидных фактов о том, как античные люди заботились о своем теле

Работники прачечных, называемые фуллонами (fullones), погружали одежду в чаны с разбавленной мочой и тщательно вытаптывали её ногами, чтобы достичь лучшего очищения. Затем одежду полоскали в чистой воде и развешивали сушиться. Фуллонии были важной частью городской инфраструктуры, и целые улицы в городах, таких как Помпеи, были отведены под мастерские прачек.

Моча ценилась настолько высоко, что за её сбор и продажу взимался специальный налог. Император Веспасиан ввёл налог на мочу, собранную в общественных туалетах, что вызвало некоторое недовольство. Когда его сын выразил отвращение к такому источнику дохода, Веспасиан якобы показал ему монету и произнёс знаменитую фразу: «Pecunia non olet» — «Деньги не пахнут».