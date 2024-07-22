8 незаменимых летних вещиц для молодых мам

С появлением ребенка жизнь любой женщины переворачивается с ног на голову. И не всегда есть время думать о привычных вещах вроде гардероба. Но нравиться себе в зеркале все равно хочется, особенно летом. Рассказываем, какие вещи в гардеробе молодой мамы будут не только красивыми, но и функциональными.

Содержит материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта

Платье на бретельках

Svetlana Svetlana 32 минуты назад " А вот варианты на тонких бретельках могут стать настоящей катастрофой. Потому что ребенок легко сможет стянуть такую ненадежную конструкцию."



Господи, что вы несете?! - - Ответить

На этапе грудного вскармливания платье на бретелях станет отличным решением. В нем будет удобно кормить ребенка, а еще его не надо специально стилизовать. Оно и так может выглядеть самодостаточно и нарядно. В идеале стоит выбирать варианты с широкими бретельками и эластичным верхом — они в 100 раз лучше. Такая комбинация позволит скрыть лямки бюстгальтера, но при этом не будет мешать кормлению. А вот варианты на тонких бретельках могут стать настоящей катастрофой. Потому что ребенок легко сможет стянуть такую ненадежную конструкцию.

Джоггеры

Джоггеры или любые другие спортивные штаны станут спасением для многих мам. Потому что они не сковывают движение и позволяют быть активной. А еще у них есть карманы, в которые всегда можно сунуть какую-нибудь мелочь. Главное, чтобы у них была мягкая и не давящая резинка. А еще их можно сочетать с любым верхом. Если на улице жара, можно надеть футболку или майку. А если похолодало — свитшот или джинсовую куртку.

Яркая рубашка

Криптозоолог мамкин 6 минут назад Какое пенсне нарисовал ИИ)). И традиционно разные ржачные пальцы. Так меня радует его творчество, будто ребёнок калякает - - Ответить

У молодых мам не всегда есть время думать о том, насколько модно они выглядят. Однако потребность выглядеть хорошо все равно остается. В этой ситуации на помощь приходят рубашки. Их можно использовать как верхний слой одежды. Можно выбрать как простую белую рубашку на пару размеров больше, так и что-то более яркое. Например, рубашку в гавайском стиле или накидку-кимоно. Этот элемент гардероба украсит даже простой наряд из шорт и майки.

Шорты

Нина С 9 минут назад Ну да.гулять с мелкими в белоснежных штангах с жуткой резинкой самое то.стирать не замучается?🤣 - - Ответить

Многие мамы отдают предпочтение именно штанам и шортам, потому что в них гораздо удобнее взаимодействовать с ребенком. Например, наклоняться или поднимать малыша без страха оголить что-то лишнее. Однако не все шорты одинаково удобны и некоторые варианты могут стать сплошным мучением. Поэтому при выборе важно обращать внимание на детали. Идеально подойти могут даже модели из денима. Главное, чтобы они не сковывали движение. Помочь с этим может эластичная резинка на талии. Еще молодые мамы могут попробовать носить любые свободные спортивные шорты. Благодаря мягкой ткани и эластичной резинке они помогут сохранять активность без потери комфорта.

Комбинезон

Криптозоолог мамкин 4 минуты назад Я спокойно и быстро расстегиваю комбинезон. Никакой муки. Всегда удивительно читать фыкалки. Прост подбираешь удобную застежку - - Ответить

Одно из главных преимуществ комбинезона — универсальность. К нему не нужно подбирать что-то дополнительное: быстро надела и побежала по своим делам. Можно выбрать как короткий вариант, так и длинный, если погода не задалась или надоели платья. Комбинезон в спокойных тонах станет отличной базовой вещью. А вот в яркой модели вы всегда будете выглядеть нарядно и празднично — настоящий джекпот.

Топ

Майки на тонких бретелях, казалось бы, хороши для кормящих мам. Но когда малыш становится более активным, он может легко стянуть часть одежды, поставив родительницу в неловкое положение. И тут на помощь приходит майка с проймой по типу американской. Она идеально подходит даже для самого жаркого дня. Кроме того, в ней можно не бояться случайно оказаться раздетой.

Юбка-шорты

Бегать за малышом по детской площадке в обычной юбке — так себе идея. Другое дело — юбка-шорты или спортивная юбка. Этот простой, но элегантный элемент гардероба совмещает в себе удобство и женственность, поэтому может стать отличным спутником молодой мамы в летнюю жару.

Купальник

Нина С 7 минут назад А вот это…с завышенной талией чем лучше закрытого купальника?) - - Ответить

Многие эксперты советуют молодым мамам именно закрытые купальники. Однако комфортным и стильным может быть и бикини. Стоит только учитывать несколько факторов. Например, верх лучше выбирать без косточек. С нижней частью чуть проще. Но если не хочется открывать слишком много, то можно поискать плавки с завышенной талией. Дополнительный рельеф на ткани — оборки или рубчик — поможет скорректировать фигуру, если хочется.