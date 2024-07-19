9 вещей, которые вызывают вопрос: «Забарахлила модная железа или это гениально?»
Лето - повод лишний раз поговорить о стиле и красоте. Давайте узнаем, какие тренды запускают модные дома. Что ж, некоторые из них весьма спорные. Но зато можно смотреть и делать ставки, что будут носить модницы в ближайшее время на улицах вашего города.
Платья «белый шум»
Посмотрите на эти воздушно-белые платья с кружевом. Тренд получил название «белый шум». Идея в том, чтобы воплотить в одежде гармонию, элегантность и создать чувство безмятежности.
Одни дизайнеры завернули девушек в несколько слоев на манер гусеницы, укрытой в коконе, другие — практически не оставили простора для фантазии.
На подиуме зрелище смотрится красиво, но как этот хит моды реализует масс-маркет? И еще один вопрос — практичный: как сюда подбирать нижнее белье?
Рубашка-поло
Меня больше штаны заинтересовали. Это те самые, которые сразу в ботинки переходят?
Это — хит, и сочетается он со всем: от шорт до мини-юбок с рюшами. Допустимы различные аксессуары, например, у модели — изящная дамская сумочка и жемчужное ожерелье.
Кошачий каблук
О,я называю такой каблук 3/4 потому что не видела ни одной женщины у которой бы при ходьбе на таком каблуке полностью разгибались ноги)) Все на полусогнутых ходят. Наверное от удобства)))
«Кошачий каблук» — это горячий тренд, здесь высота каблука составляет 3-5 см, а нос обуви непременно должен быть острым.
Широкие штаны с высокой талией
Брюки с супервысокой талией снова в моде. Некоторые дизайнеры даже предлагают носить их с подтяжками. Но есть и хорошая новость: такие штаны визуально удлиняют ноги.
Прозрачные юбки
Эксперты по моде предлагают сочетать прозрачную юбку с мягким свитером с круглым вырезом, чтобы подчеркнуть женственность. Также они советуют надевать свитер подлиннее — это для тех, кто стесняется.
Шорты, да покороче
...надевать свитер подлиннее — это для тех, кто стесняется....
Для особо стеснительных изобрели пальто по самые пятки
В некоторых коллекциях шорты стали такими короткими, что больше похожи на низ от купальника. Нам остается лишь пожимать плечами: мода такая мода.
Эту деталь гардероба предлагается носить, к примеру, с пиджаком.
«Назад в 20-е»
На это платье грех жаловаться. Не короткое, не прозрачное, без голой спины и выреза до пупа.
Речь идет о платьях и юбках с блестками и бахромой — похожих на те, что были в 1920-х годах. Дизайнеры предлагают сочетать наряды с кожаной курткой.
Брюки с молнией сзади
Так для девочек же писсуары специальные придумали, что бы писать как мальчики
Конструкцию придумали специально для того, чтобы дамы могли сходить в туалет не снимая штанов. Эта идея пришла в голову Джорджии Эдвардс, когда та работала гидом и водила группы по ледникам на Аляске. В то время как ее коллеги-мужчины могли легко и незаметно расстегнуть ширинки, девушка была вынуждена переходить через опасные трещины во льдах в поисках укромного местечка. Дальше ей приходилось снимать три-четыре слоя одежды при минусовой температуре.
Все о розах
Этот тренд не касается какой-то определенной детали одежды. Дизайнеры хотят создать романтичный образ. В моду входят принты в виде роз и других цветов, "цветочные" украшения, объемные аппликации или силуэты в форме лепестков цветка.
В целом удобно, ведь купил кусок ткани, обмотался, только лямочки пришить
Вероятно, для массмаркета этот тренд выльется в обилие всевозможных платьишек с розочками. И это будет в каждом магазине.
Вот что у нас есть еще: 11 крутых юбок, надев которые не захочется носить ничего другого этим летом.
Комментарии
Современная западная мода - это чем уродливее и нелепее, тем лучше. Вырождение налицо. Просто надо пережить э то время, не смотря в их сторону.