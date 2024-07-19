9 вещей, которые вызывают вопрос: «Забарахлила модная железа или это гениально?»

Лето - повод лишний раз поговорить о стиле и красоте. Давайте узнаем, какие тренды запускают модные дома. Что ж, некоторые из них весьма спорные. Но зато можно смотреть и делать ставки, что будут носить модницы в ближайшее время на улицах вашего города.

Платья «белый шум»

Посмотрите на эти воздушно-белые платья с кружевом. Тренд получил название «белый шум». Идея в том, чтобы воплотить в одежде гармонию, элегантность и создать чувство безмятежности. Одни дизайнеры завернули девушек в несколько слоев на манер гусеницы, укрытой в коконе, другие — практически не оставили простора для фантазии.

Showbit / East News Niki SS 39 минут назад Ну первое фото ещё норм. А вот второе сойдёт для ночнушки - - Ответить

На подиуме зрелище смотрится красиво, но как этот хит моды реализует масс-маркет? И еще один вопрос — практичный: как сюда подбирать нижнее белье?

Рубашка-поло

SHOWbit.com / Showbit / East News Niki SS 38 минут назад Меня больше штаны заинтересовали. Это те самые, которые сразу в ботинки переходят? - - Ответить

Это — хит, и сочетается он со всем: от шорт до мини-юбок с рюшами. Допустимы различные аксессуары, например, у модели — изящная дамская сумочка и жемчужное ожерелье.

Кошачий каблук

Pat Lyttle / Avalon / Photoshot / East News Олена 7 минут назад О,я называю такой каблук 3/4 потому что не видела ни одной женщины у которой бы при ходьбе на таком каблуке полностью разгибались ноги)) Все на полусогнутых ходят. Наверное от удобства))) - - Ответить

«Кошачий каблук» — это горячий тренд, здесь высота каблука составляет 3-5 см, а нос обуви непременно должен быть острым.

Широкие штаны с высокой талией

Showbit / East News Зелёный бургер 29 минут назад дедушки обычно так носят штаны - по самые подмышки - - Ответить

Брюки с супервысокой талией снова в моде. Некоторые дизайнеры даже предлагают носить их с подтяжками. Но есть и хорошая новость: такие штаны визуально удлиняют ноги.

Прозрачные юбки

xx / Zeppelin Photo / East News Niki SS 22 минуты назад Да это ж подъюбник - - Ответить

Эксперты по моде предлагают сочетать прозрачную юбку с мягким свитером с круглым вырезом, чтобы подчеркнуть женственность. Также они советуют надевать свитер подлиннее — это для тех, кто стесняется.

Шорты, да покороче

xxx / Avalon / Photoshot / East News ELESIK 30 минут назад ...надевать свитер подлиннее — это для тех, кто стесняется....

Для особо стеснительных изобрели пальто по самые пятки - - Ответить

В некоторых коллекциях шорты стали такими короткими, что больше похожи на низ от купальника. Нам остается лишь пожимать плечами: мода такая мода.

Эту деталь гардероба предлагается носить, к примеру, с пиджаком.

«Назад в 20-е»

xxx / Avalon / Photoshot / East News Катюша Азаренко 2 дня назад На это платье грех жаловаться. Не короткое, не прозрачное, без голой спины и выреза до пупа. - - Ответить

Речь идет о платьях и юбках с блестками и бахромой — похожих на те, что были в 1920-х годах. Дизайнеры предлагают сочетать наряды с кожаной курткой.

Брюки с молнией сзади

LIVSN / Ferrari Press / East News Niki SS 17 минут назад Так для девочек же писсуары специальные придумали, что бы писать как мальчики - - Ответить

Конструкцию придумали специально для того, чтобы дамы могли сходить в туалет не снимая штанов. Эта идея пришла в голову Джорджии Эдвардс, когда та работала гидом и водила группы по ледникам на Аляске. В то время как ее коллеги-мужчины могли легко и незаметно расстегнуть ширинки, девушка была вынуждена переходить через опасные трещины во льдах в поисках укромного местечка. Дальше ей приходилось снимать три-четыре слоя одежды при минусовой температуре.

Все о розах

xxx / Avalon / Photoshot / East News O_о 56 минут назад Ой не розу оно мне напоминает... - - Ответить

Этот тренд не касается какой-то определенной детали одежды. Дизайнеры хотят создать романтичный образ. В моду входят принты в виде роз и других цветов, "цветочные" украшения, объемные аппликации или силуэты в форме лепестков цветка.

xxx / Avalon / Photoshot / East News Вианна 2 дня назад В целом удобно, ведь купил кусок ткани, обмотался, только лямочки пришить - - Ответить

Вероятно, для массмаркета этот тренд выльется в обилие всевозможных платьишек с розочками. И это будет в каждом магазине.

Вот что у нас есть еще: 11 крутых юбок, надев которые не захочется носить ничего другого этим летом.