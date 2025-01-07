Четвертая часть «Дневника Бриджит Джонс» уже близко. Как изменились звезды культового фильма

Кино
14 часов назад

Уже совсем скоро неугомонная Бриджит Джонс снова впутается в любовную передрягу. Причем в четвертом фильме, который выйдет на большие экраны всего через несколько месяцев, ее ухажером окажется вполне себе молодой парень. И даже не один.

В честь скорой премьеры мы решили посмотреть, как же изменились герои культовой истории со времен выхода первой части. А было это, между прочим, аж 23 года назад.

Рене Зеллвегер (Бриджит Джонс) в 2001 и 2024 году

© Bridget Jones's Diary / Universal Pictures, Mike Stewart / Associated Press / East News
Светлана БМВ
2 дня назад

Конечно, нa фото в молодости взгляд концентрируется нa "прелестях" красотки. Но через 23 года она почти не изменилась( нa лицо)

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Колин Ферт (Марк Дарси) в 2001 и 2022 году

© Bridget Jones's Diary / Universal Pictures, Faye Sadou / Associated Press / East News
Светлана БМВ
2 дня назад

Красивый мужчина. Мне даже больше нравится в возрасте, чем молодой. Приятная внешность.

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Хью Грант (Дэниэл Кливер) в 2001 и 2024 году

© Bridget Jones's Diary / Universal Pictures, CYRIL PECQUENARD / SIPA / Sipa Press / East News

Джим Бродбент (мистер Джонс) в 2001 и 2024 году

© Bridget Jones's Diary / Universal Pictures, JUSTIN TALLIS / AFP / East News

Джемма Джонс (миссис Джонс) в 2001 и 2024 году

© Bridget Jones's Diary / Universal Pictures, IMAGO / Supplied by LMK / Imago Stock and People / East News
Melancholy
1 неделя назад

Простихоспади, но вторая фотка как посмертная… ну нельзя же такие кадры выбирать!😲

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Ширли Хендерсон (Джуд) в 2001 и 2023 году

© Bridget Jones's Diary / Universal Pictures, Courtesy Everett Collection / East News

Салли Филлипс (Шэрон) в 2001 и 2024 году

Эмбет Дэвидц (Наташа Глинвиль) в 2001 и 2024 году

Джеймс Фолкнер (дядя Джеффри) в 2001 и 2021 году

© Bridget Jones's Diary / Universal Pictures, Sony Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

Селия Имри (Уна), в 2001 и 2024 году

© Bridget Jones's Diary / Universal Pictures, Millie Turner / Invision / East News

А вот еще несколько статей о культовом романе, фильме и самой Рене Зеллвегер:

Фото на превью Bridget Jones's Diary / Universal Pictures, Mike Stewart / Associated Press / East News, CYRIL PECQUENARD / SIPA / Sipa Press / East News

Комментарии

Уведомления
Ио
11 часов назад

да уж,решила я тут наднях пересмотреть 2 часть nA кинопоиске . И что Вы думаете, момент, где красивая помощница мистера Дарси, Ребека , признается в любви Бриджет, просто вырезали , хотя это важный для сюжета момент.

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Наталия
10 часов назад

Чегот я не постигла прелести Хью Гранта, хоть режь :))) как удивилась в первый раз, что он у нас, оказывается, красавчиком числится, так и по сей день 🤷🏻‍♀️

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