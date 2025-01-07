Четвертая часть «Дневника Бриджит Джонс» уже близко. Как изменились звезды культового фильма

Уже совсем скоро неугомонная Бриджит Джонс снова впутается в любовную передрягу. Причем в четвертом фильме, который выйдет на большие экраны всего через несколько месяцев, ее ухажером окажется вполне себе молодой парень. И даже не один.

В честь скорой премьеры мы решили посмотреть, как же изменились герои культовой истории со времен выхода первой части. А было это, между прочим, аж 23 года назад.