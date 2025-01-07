Конечно, нa фото в молодости взгляд концентрируется нa "прелестях" красотки. Но через 23 года она почти не изменилась( нa лицо)
Четвертая часть «Дневника Бриджит Джонс» уже близко. Как изменились звезды культового фильма
Уже совсем скоро неугомонная Бриджит Джонс снова впутается в любовную передрягу. Причем в четвертом фильме, который выйдет на большие экраны всего через несколько месяцев, ее ухажером окажется вполне себе молодой парень. И даже не один.
В честь скорой премьеры мы решили посмотреть, как же изменились герои культовой истории со времен выхода первой части. А было это, между прочим, аж 23 года назад.
Рене Зеллвегер (Бриджит Джонс) в 2001 и 2024 году
Колин Ферт (Марк Дарси) в 2001 и 2022 году
Красивый мужчина. Мне даже больше нравится в возрасте, чем молодой. Приятная внешность.
Хью Грант (Дэниэл Кливер) в 2001 и 2024 году
Джим Бродбент (мистер Джонс) в 2001 и 2024 году
Джемма Джонс (миссис Джонс) в 2001 и 2024 году
Простихоспади, но вторая фотка как посмертная… ну нельзя же такие кадры выбирать!😲
Ширли Хендерсон (Джуд) в 2001 и 2023 году
Салли Филлипс (Шэрон) в 2001 и 2024 году
Эмбет Дэвидц (Наташа Глинвиль) в 2001 и 2024 году
Джеймс Фолкнер (дядя Джеффри) в 2001 и 2021 году
Селия Имри (Уна), в 2001 и 2024 году
А вот еще несколько статей о культовом романе, фильме и самой Рене Зеллвегер:
Комментарии
Не помню уже суть фильмов, но помню, что нравились) Особенно, главная героиня.
А я с нетерпением жду. Мне книги нравятся. И актеры тоже прекрасные.
да уж,решила я тут наднях пересмотреть 2 часть nA кинопоиске . И что Вы думаете, момент, где красивая помощница мистера Дарси, Ребека , признается в любви Бриджет, просто вырезали , хотя это важный для сюжета момент.
Чегот я не постигла прелести Хью Гранта, хоть режь :))) как удивилась в первый раз, что он у нас, оказывается, красавчиком числится, так и по сей день 🤷🏻♀️