Статьи-угадайки нравятся. Эта очень лёгкая, потому что все фильмы смотрены-пересмотрены по сто раз. Выбор кинолент отличный. Все из "золотой коллекции" кинофонда. Спасибо, Адме! 👍 👍 👍
Сможете вспомнить, кто из известных актеров снимался в популярном фильме, а кто — нет?
Кино
1 день назад
Некоторые любимые фильмы мы пересматривали столько раз, что, кажется, помним до мельчайших деталей. И уж точно ни за что не перепутаем актеров, которые в них снимались. Но давайте проверим. В каждом вопросе этой викторины только два актера действительно появлялись в указанной картине, а вот третий — даже не мелькал в кадре. Сумеете найти «лишнего»? Учтите, что зная насколько вы наблюдательны, мы постарались максимально вас запутать.
«Служебный роман»
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«Чародеи»
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«Самая обаятельная и привлекательная»
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«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
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«Вокзал для двоих»
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«Джентльмены удачи»
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«Женитьба Бальзаминова»
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«Москва слезам не верит»
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«Собака на сене»
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«Место встречи изменить нельзя»
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«Покровские ворота»
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«Формула любви»
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«12 стульев» (1971)
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А вот еще несколько забавных тестов:
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Соева и Велюрова перепутали местами. Моргунов играл Соева, а Броневой - Велюрова
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