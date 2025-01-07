Сможете вспомнить, кто из известных актеров снимался в популярном фильме, а кто — нет?

Кино
1 день назад

Некоторые любимые фильмы мы пересматривали столько раз, что, кажется, помним до мельчайших деталей. И уж точно ни за что не перепутаем актеров, которые в них снимались. Но давайте проверим. В каждом вопросе этой викторины только два актера действительно появлялись в указанной картине, а вот третий — даже не мелькал в кадре. Сумеете найти «лишнего»? Учтите, что зная насколько вы наблюдательны, мы постарались максимально вас запутать.

«Служебный роман»

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© Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм, © Осенний марафон / Мосфильм, © Воры в законе / Киностудия им. М. Горького, © Служебный роман / Мосфильм

«Чародеи»

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© Просто ужас! / Одесская киностудия, © Визит дамы / Гостелерадио СССР, © Интердевочка / Мосфильм, © Чародеи / Гостелерадио СССР

«Самая обаятельная и привлекательная»

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© Кто поедет в Трускавец / Таджикфильм, © Опасно для жизни! / Мосфильм, © Служебный роман / Мосфильм, © Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

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© Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм, © Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм, © Бриллиантовая рука / Мосфильм, © Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм

«Вокзал для двоих»

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© Бриллиантовая рука / Мосфильм, © Покровские ворота / Мосфильм, © Сладкая женщина / Ленфильм, © Вокзал для двоих / Мосфильм

«Джентльмены удачи»

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© Большая перемена / Мосфильм, © Чародеи / Гостелерадио СССР, © Белорусский вокзал / Мосфильм, © Джентльмены удачи / Мосфильм

«Женитьба Бальзаминова»

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© Королева бензоколонки / Киностудия имени А. Довженко, © Вокзал для двоих / Мосфильм, © Война и мир / Мосфильм, © Женитьба Бальзаминова / Мосфильм

«Москва слезам не верит»

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© Следствие ведут знатоки / Центральное телевидение СССР, © Полеты во сне и наяву / Киностудия им. А. П. Довженко, © Россия молодая / Киностудия им. М. Горького, © Москва слезам не верит / Мосфильм

«Собака на сене»

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© Капитанская дочка / Главная редакция литературно-драматических программ Гостелерадио СССР, © Русь изначальная / Киностудия им. М. Горького, © Тот самый Мюнхгаузен / Мосфильм, © Собака на сене / Ленфильм

«Место встречи изменить нельзя»

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© Бриллиантовая рука / Мосфильм, © Раба любви / Мосфильм, © И это все о нем / ТО «Экран», © Место встречи изменить нельзя / Одесская киностудия

«Покровские ворота»

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© По семейным обстоятельствам / Мосфильм, © Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм, © Формула любви / Мосфильм, © Покровские ворота / Мосфильм

«Формула любви»

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© Приключения Буратино / Беларусьфильм, © Миллион в брачной корзине / Одесская киностудия, © Как Иванушка-дурачок за чудом ходил / Ленфильм, © Формула любви / Мосфильм

«12 стульев» (1971)

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© Бриллиантовая рука / Мосфильм, © По семейным обстоятельствам / Мосфильм, © Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм, © 12 стульев / Мосфильм

А вот еще несколько забавных тестов:

Фото на превью Бриллиантовая рука / Мосфильм, Покровские ворота / Мосфильм, Сладкая женщина / Ленфильм

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
23 часа назад

Статьи-угадайки нравятся. Эта очень лёгкая, потому что все фильмы смотрены-пересмотрены по сто раз. Выбор кинолент отличный. Все из "золотой коллекции" кинофонда. Спасибо, Адме! 👍 👍 👍

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