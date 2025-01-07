Сможете вспомнить, кто из известных актеров снимался в популярном фильме, а кто — нет?

Некоторые любимые фильмы мы пересматривали столько раз, что, кажется, помним до мельчайших деталей. И уж точно ни за что не перепутаем актеров, которые в них снимались. Но давайте проверим. В каждом вопросе этой викторины только два актера действительно появлялись в указанной картине, а вот третий — даже не мелькал в кадре. Сумеете найти «лишнего»? Учтите, что зная насколько вы наблюдательны, мы постарались максимально вас запутать.