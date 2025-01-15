История богатейшей невесты страны Клеопатры Ильиничны, чья судьба красноречиво доказывает, что не в деньгах счастье

Если бы жизнь Клеопатры Ильиничны Безбородко была романом, его сюжет наверняка привлек бы лучших драматургов своего времени. Ее роскошный путь от сказочного богатства к трагическому забвению больше напоминает сюжет из книги, а не реальную жизнь. Она была младшей дочерью генерала Ильи Андреевича Безбородко и одной из богатейших наследниц Российской империи. Однако судьба сыграла с ней злую шутку. Что пошло не так? Давайте разберемся.

Семья и наследство: роскошь как стартовая точка

Слева — Любовь Безбородко, справа — Клеопатра

Родившаяся в декабре 1791 года, Клеопатра с самого детства была окружена несметным богатством. Ее дядя, князь Александр Безбородко, не оставил законных детей, поэтому его несметное состояние отошло семье младшего брата. В Петербурге говорили, что богатство Безбородко невозможно подсчитать — его хватило бы, чтобы выстроить не один имперский дворец. Но именно это богатство превратилось в источник самых больших испытаний. Девушка была одной из самых желанных невест Российской империи, несмотря на то что, в отличие от сестры, которая с юных лет блистала своей красотой и острым умом, не соответствовала стандартам женской привлекательности того времени. Однако все компенсировал размер ее приданого.

Женихи и трудный выбор: судьба в руках отца

Портрет В. Г. Костенецкого

Подобно героине любовного романа, Клеопатра не могла просто выбрать себе жениха по сердцу. Каждый из претендентов смотрел на нее через призму ее состояния. Среди них были уважаемые имена — Апраксин, Волконский, — но все получали отказ. Полковник Костенецкий, несмотря на это, ворвался в дом Клеопатры и попытался поговорить с ней лично. Все закончилось скандалом: полковник собирался похитить девушку, чтобы заставить ее выйти за него замуж. Однако его прогнали и больше не допускали в ее общество. Девушке долго не могли найти жениха. Наконец, отец выдал ее за молодого князя. И все было хорошо. Пока князь не показал свое истинное пристрастие. Дело в том, что он был... азартным игроком, а также заядлым коллекционером, и огромное количество денег тратил на редкие предметы, которые хранил дома.

Идеальный брак, который треснул по швам

Портрет А. Я. Лобанова-Ростовского

Князя звали Александр Лобанов-Ростовский. Молодой, перспективный, всего на три года старше — он казался идеальным супругом для богатейшей наследницы. Свадьба, состоявшаяся в 1811 году, была пышной и достойной статуса новой семьи. Молодожены поселились в огромном доме на Адмиралтейском проспекте. Мужчина увлекался искусством и историей и коллекционировал предметы, связанные с киевской княжной Анной Ярославной, королевой Франции, а потом заинтересовался Марией Стюарт. Со временем выяснилось, что коллекционирование — лишь одна из его страстей. Князь играл в карты, что и стало причиной разрыва. В один из вечеров в Киеве он проиграл Подольское имение, входившее в приданое жены. Для Клеопатры это стало последней каплей. Пара разъехалась, но формального развода не последовало. Их брак, начавшийся как союз равных, распался под тяжестью несовместимости интересов и ценностей. Разойдясь с супругой, Александр перебрался во Францию, где продолжил вести светскую жизнь, а Клеопатра ушла в тень.

Дом на Адмиралтейском проспекте, где жили Клеопатра с мужем,

г. Санкт-Петербург

Финансовый крах

После разрыва с мужем Клеопатра нашла утешение в заботе о племянниках — детях своей старшей сестры Любови, рано ушедшей из жизни. Они заменили ей собственных детей, так как единственная дочь Клеопатры умерла в младенчестве. Однако забота о детях не спасла ее от другой проблемы — полного отсутствия финансовой грамотности. Она тратила состояние с невиданным размахом, помогая бедным и занимаясь благотворительностью. Все это в итоге привело ее к долгам в восемь миллионов рублей.

Княгиня Лобанова, урожденная Безбородко, объявила себя несостоятельною в восемь миллионов и все свои имения оставила кредиторам, и деревню, и дом. Ей до 500 тысяч дохода. Бедные кредиторы! Потеряют, конечно, не так-то много, но замучаются, пока продадутся 8 или 9 тысяч душ, и дом. Письма К. Булгакова к брату // Русский Архив. 1903. Вып. 5—8. — С. 554.

Последние годы и забвение

Вид на набережную в Полюстрово и дачу графа И.А. Безбородко, 1800

Клеопатра удалилась в свое имение в Полюстрово. Высший свет Петербурга обсуждал ее расточительность и необычный образ жизни, отмечая ее любовь к охоте и склонность окружать себя атрибутами, больше характерными для мужчин. Но те, кто знал ее близко, подчеркивали ее щедрость и готовность помогать нуждающимся. Незадолго до смерти Клеопатра помирилась с мужем, который позже занимался ее похоронами. Она скончалась в декабре 1840 года, оставив после себя историю, полную контрастов: от невероятного богатства до разорения и одиночества. Похороненная неподалеку от своей дочери на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, она осталась в памяти современников как женщина с большим сердцем и непростой судьбой.