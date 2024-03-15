История о том, как родители научили молодую семью знать цену деньгам
Полгода назад.
— Мотя, я не поняла, — Ирина показала мужу СМС. — Это ты деньги снял?
— Да, Ириш. У матери машина сломалась. Пришлось снять. Это ничего?
— Ничего. Это же наши деньги.
— Просто у нее там... Короче, много чего полетело. Надо ей новую покупать, конечно.
— Так пусть купит.
— Да откуда у нее деньги? Она же еще и ремонт затеяла. Короче, навалилось. Вот я и помог ей.
— Хорошо. Рада, что ты такой заботливый сын!
— Еще и любящий муж.
— Это я знаю.
Три месяца назад.
Ирина ковырялась вилкой в тарелке, когда на кухню зашла мать.
— Ты чего не ешь? Не беременна случайно?
— Мам!
Мать налила кофе:
— А что «мам»? Ведь рожать все равно будешь. Когда купите квартиру, ремонт сделаете...
— Тогда это нескоро, — заметила дочь.
— Почему? Уже год с момента свадьбы прошел. Вы же должны были к этому моменту что-то накопить. Плюс наш подарок. На остаток — ипотеку. Чего вы ждете? Пока цены взлетят?
— Мам, ты нас уже выгоняешь?
— Нет, но Матвея не смущает жить в доме у родителей жены? Я понимаю, что весь второй этаж ваш, но все равно.
— Мам, я бы рада. Но у нас денег нет.
Теперь мать уже села рядом с дочерью.
— Как нет?
— Да Матвей потратился. На машину матери. Потом на ремонт ее балкона. Потом на путевку матери.
— Ого! И ты позволяешь ему тратить на все это?
Ирина кивнула:
— Это же его мать.
— А она на пенсию вышла?
— Да вроде нет, — покачала головой Ирина. — Работает.
— И сколько твой муженек матери отвалил?
Дочь разблокировала телефон и открыла онлайн-банк. Брови матери взметнулись вверх:
— Нормально так. А у тебя есть доступ к этим деньгам?
— Это наш общий счет.
— Вы туда и зарплаты переводите?
— Нет, мам. Тут только деньги со свадьбы. Ваши.
— Тогда собирайся!
— Куда? Суббота же, отдохнуть надо!
— Узнаешь. И паспорт возьми.
Через две недели.
— Ирин, а я не понял. А где наши свадебные? Ты куда их дела?
— Их мои родители забрали.
— Что? По какому праву?
Вечером все жильцы дома собрались в гостиной. Начала мать:
— Матвей, мы решили забрать у вас деньги, подаренные нами на вашу свадьбу. Потому что вы на них квартиру так и не купили.
— Но мы бы купили!
— Возможно. Но теперь мы сами на них купили квартиру.
Ирина и Матвей с удивлением посмотрели на родителей жены.
— Да, мы купили новостройку. Пришлось добавить свои, чтобы мы могли платеж по ипотеке потянуть.
Зять вдруг вскочил:
— То есть вы взяли наши деньги и купил квартиру на себя? Это воровство, получается?
Теща посмотрела зятю в глаза:
— Воровство — это семейные деньги, подаренные на квартиру, отдавать своей матери. Прекрасно проживая в это же время в доме тещи и тестя.
— Ах вот оно что! Вам жалко, что я наши деньги на помощь матери трачу?!
Мать мысленно отсчитала до 10 и только потом ответила:
— Деньги от нас были целевыми. И мы забрали их, чтобы потратить на эту цель.
Матвей кивнул:
— Тогда квартиру надо на нас записать.
— Нет, квартира оформлена на нас.
— Но вы же Ирине купили квартиру, так?
— Все так. Ей, а не вам. А вот тебе, как главе семьи, надо начинать думать, где вы жить будете.
— В смысле?
— Через 3 месяца мы будем ремонт здесь делать. Так что вам надо съезжать.
— Что? Ремонт?
— Конечно. Мы уже 3 года не делали его. Как раз летом и начнем.
— Подведем итоги, — впервые заговорил тесть. — Через 3 месяца вы от нас съезжаете. За это время ты, Матвей, должен найти жилье для своей семьи. А квартиру, когда будет готова, мы будем сдавать. Чтобы ипотеку побыстрее отдать.
— Так давайте мы вашу, то есть Иркину, квартиру и снимем. Ну как она достроится и ремонт вы сделаете. А пока мы тут поживем. На время ремонта уедем. А?
Ответила мать:
— Мы полчаса говорили о том, чтобы вы начали самостоятельную жизнь. А ты тут же напрашиваешься к нам в квартиру?
— Так мы же платить будем!
— Какая разница?
После переезда на съемную квартиру Матвей забыл о денежной помощи матери. Денег свободных и так не было, а теперь и подавно. Ирина тоже кое-что поняла и забрала управление семейным бюджетом в свои руки. Молодые активно копят на квартиру.
ADME публикует этот текст с разрешения автора канала «Риэлтор не нужен! Истории».
Орфография автора в наименовании канала сохранена.
А если вам хочется больше ярких сюжетов, то вот подборка историй о том, что у некоторых людей жизнь покруче, чем в «Санта-Барбаре».
Комментарии
Невыдуманные истории о которых невозможно молчать. Журнал "Лиза", здравствуйте.
Я думала, они начнут затирать про какую-то выдуманную причину типа нам тоже машину новую надо или что-нибудь в таком духе )
не верю-в дешевом сериале может быть-но в реальной жизни дичь какая то
Позиция родителей понятна и верна, конечно. Только наказали они так еще и дочь, которая теперь вряд ли в ближайшие годы решится на внуков. И странно это - просто взять и забрать подарок. Логичнее было поставить условие, что молодые должны выплатить родителям долг (то, что они добавили для первоначального взноса) и самостоятельно погашать платежи. И дисциплинирует, и есть смысл стараться - своё жильё все-таки.
Ну и из дома родителей съехать необходимо, конечно)
Очень мудрые родители у Ирки! Без воплей, скандалов и оскорблений решили проблему интеллигентно. Поучительная история.