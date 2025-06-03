Я половинку яблока кладу в дверцу холодильника. Тоже хорошо справляется с запахом.
Как победить неприятный запах в холодильнике, не прилагая больших усилий
Говорят, что мытье холодильника — одна из самых избегаемых домашних обязанностей. Опросы показывают, что люди скорее отложат эту затею на потом. Возможно, именно поэтому каждый из нас хоть раз сталкивался с неприятным запахом при открытии дверцы холодильника. Иногда даже тщательная уборка не помогает. Предлагаем вам четыре способа, которые обещают обезопасить холодильник от зловония и немного упростить жизнь.
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Овсяные хлопья
Безусловно, первое, что нужно сделать, — это помыть весь холодильник. Но, скорее всего, через какое-то время «аромат» вернется. Дело в том, что со временем запах въедается в пластиковые стенки оборудования и вымыть его практически невозможно. Так что просто помыть неэффективно: нужно найти то, что будет поглощать зловонные молекулы и чрезмерную влагу после уборки. Поэтому профи рекомендуют насыпать в небольшой контейнер овсянку и поставить ее в холодильник. Овес отлично справится за 24 часа (а то и раньше) с лишними запахами и влагой. Если вы хотите еще и немного ароматизировать холодильник, то добавьте в овсянку пару капель эфирного масла. Одна порция хлопьев прослужит вам две-три недели. Плюс затраты минимальные — вполне годно к использованию.
Пищевая сода
Метод проще простого: берем соду, насыпаем ее в небольшую емкость и ставим в холодильник ближе к задней стенке. Как правило, понадобятся одни сутки, чтобы неприятный запах испарился, а точнее — чтобы сода его впитала. В тяжелых случаях может понадобиться 2-3 дня.
Как и со овсянкой, для легкого аромата можно добавить капельку эфирного масла на ваш вкус, или смешать соду с лимоном (апельсином) и солью: нарежьте фрукт на ломтики, добавьте 2-3 столовые ложки соды и соли и положите в миску. Хранить в холодильнике такую ароматизированную версию можно до 6 дней.
Активированный уголь
Неплохо справляется с едкими запахами активированный уголь. Иногда даже продаются специальные средства на его основе, но взять обычный из аптеки гораздо дешевле. Уголь выступает как абсорбент и устраняет запахи. Оставить это средство в холодильнике следует до 3 дней. Кстати, так же можно использовать и обычный древесный уголь: положите несколько кусочков в емкость и поставьте в холодильник.
Уголь хорош и для профилактики появления запаха в дальнейшем: купить специальный или обычный уголь и измельчить его в порошок, засыпать в небольшой контейнер, проделать несколько отверстий и хранить в холодильнике. Менять содержимое нужно раз в месяц.
Туалетная бумага
Пользователи TikTok прямо нарадоваться не могут на то, как отлично справляется с запахом в холодильнике... туалетная бумага. И это вполне объяснимо — это средство гигиены отлично впитывает лишнюю влагу. Поэтому способ имеет право на существование. Главное, чтобы гости не начали спрашивать, зачем вы храните туалетную бумагу в холодильнике.
Точно так же вы можете использовать и старые газеты, если, конечно, читаете их. Сделайте из страниц шарики, положите их в мисочку и поставьте в холодильник. Газетная бумага, как и уголь, является прекрасным абсорбентом, который впитывает в себя частицы с неприятным запахом и нейтрализует их.
Использовать бумажных «помощников» можно не больше недели. Имейте ввиду, что иногда одной порции может быть недостаточно. Избавляться от неприятных «ароматов» можно месяц, а то и два.
Бонус: несколько важных правил
Вышеописанные методы помогут избавиться от неприятного запаха, но есть несколько простых правил. Как уже говорилось, холодильник все-таки придется вымыть и проветрить. В идеале — достать все полки и замочить их в раковине в теплой воде с содой или уксусом. Обязательно нужно очистить специальным ершиком или ватной палочкой сливное отверстие, которое обычно располагается у задней стенки. А перед тем, как вернуть все продукты на свои места, холодильник нужно протереть насухо. В дальнейшем можно взять на вооружение советы:
1. Ставьте скоропортящиеся продукты в поле вашего зрения: не стоит их засовывать в дальний угол. Так вы точно не забудете о половинке луковицы, оставшейся с приготовления ужина, и вовремя ее используете или, в крайнем случае, выбросите.
2. Следите за температурой в холодильнике. В идеале, чтобы она была 4 °С и ниже — так бактерии хуже размножаются. Хотя, конечно, не для всех продуктов такая температура комфортна.
3. Некоторые продукты быстро портятся от влаги, поэтому нужно хранить их в специальных контейнерах.
А какие способы борьбы с неприятным запахом в холодильнике знаете вы? Есть действенный метод? Пока вы вспоминаете, можно зайти сюда:
Комментарии
Ну, во-первых, можно для начала половинку луковицы в открытую в холодильник не класть. У меня набор стеклянных мисочек с крышкой, и видно, что внутри, и закрыто более-менее герметично. Это касается ЛЮБОЙ более-менее пахнущей пищи, лук, рыба, и заканчивая курицей в карри.
Во-вторых, овощи-фрукты к задней стенке - никогда! Если холодильник встроенный, там стенка "плачущая", повышенная влажность, а иногда слишком холодная, и эти листья салата, перья лука и ветки укропа к ней примерзают.
Всегда лучше предотвращать появление запаха, чем эти танцы с бубном из бумаги и соды.
Поставила в холодильник коробочку с молотым кофе и все дела.
Кстати, в мешок для мусора в пылесосе тоже кладу ложечку молотого кофе - пока пылесосишь, обалденный аромат.
«Главное, чтобы гости не начали спрашивать, зачем вы храните туалетную бумагу в холодильнике.»
Остренькое я люблю, а жгучий перец жгучий и наа входе, и наа выходе.
А хранить жратву в контейнерах с крышкой не пробовали? А еще холодильник мыть можно, ну или протереть, если нагадили