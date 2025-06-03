Как победить неприятный запах в холодильнике, не прилагая больших усилий

Вышеописанные методы помогут избавиться от неприятного запаха, но есть несколько простых правил. Как уже говорилось, холодильник все-таки придется вымыть и проветрить. В идеале — достать все полки и замочить их в раковине в теплой воде с содой или уксусом. Обязательно нужно очистить специальным ершиком или ватной палочкой сливное отверстие, которое обычно располагается у задней стенки. А перед тем, как вернуть все продукты на свои места, холодильник нужно протереть насухо. В дальнейшем можно взять на вооружение советы:

1. Ставьте скоропортящиеся продукты в поле вашего зрения: не стоит их засовывать в дальний угол. Так вы точно не забудете о половинке луковицы, оставшейся с приготовления ужина, и вовремя ее используете или, в крайнем случае, выбросите.

2. Следите за температурой в холодильнике. В идеале, чтобы она была 4 °С и ниже — так бактерии хуже размножаются. Хотя, конечно, не для всех продуктов такая температура комфортна.

3. Некоторые продукты быстро портятся от влаги, поэтому нужно хранить их в специальных контейнерах.