Как крупным планом выглядят лица звезд, которые все из себя такие роскошные и холеные

Знаменитости
2 часа назад

Что и говорить, фотографии знаменитостей с красных дорожек могут здорово поколебать самооценку. Их лица, как и прически с нарядами, кажутся идеальными. Но мы решили посмотреть на них поближе и выяснили, что большинство звездных див не сильно-то отличаются от обычных людей.

Лариса Долина

Komsomolskaya Pravda / East News

Анна Калашникова

AA / ABACA / Abaca / East News

Агата Муцениеце

AA / ABACA / Abaca / East News

Екатерина Волкова

Alexander Zemlianichenko / Associated Press / East News

Ирина Старшенбаум

Виктория Толстоганова

Ivanov Sergey / East News

Марина Александрова

Дарья Мороз

EAST NEWS

Юлия Пересильд

Ivanov Sergey / East News

Катерина Шпица

AA / ABACA / Abaca / East News

Ирина Пегова

Tarakanov Vadim / East News

Равшана Куркова

Александра Ребенок

Kashaev Pavel / East News

Эвелина Бледанс

Kashaev Pavel / East News
Dia_Mak
54 минуты назад

Феномен или антифеномен для меня: из такой секси-шмекси санитарочки в Маски-шоу в старуху лицом очень давно. Я не о возрасте, о чертах лица.

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Екатерина Волкова

Ivanov Sergey / East News

Анна Седокова

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

И вот еще несколько статей, которые могут вас заинтересовать:

Фото на превью Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

Комментарии

Уведомления
perfect.lucky
1 час назад

А можно лица авторок ADME крупным планом? Море комментариев гарантирую.

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Ио
1 час назад

Адме, если у вас логотип желтого цвета, это не значит что вы должны полностью погрязнуть в этих желтых статейках , не несущих никакой смысловой нагрузки, ни малейшей ценности. Кроме проблем с кожей "звезд", есть еще наука, культура, искусство, дизайн, история ,юмор. Завязывайте,правда.

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