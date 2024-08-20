Как крупным планом выглядят лица звезд, которые все из себя такие роскошные и холеные

Что и говорить, фотографии знаменитостей с красных дорожек могут здорово поколебать самооценку. Их лица, как и прически с нарядами, кажутся идеальными. Но мы решили посмотреть на них поближе и выяснили, что большинство звездных див не сильно-то отличаются от обычных людей.