Как крупным планом выглядят лица звезд, которые все из себя такие роскошные и холеные
Что и говорить, фотографии знаменитостей с красных дорожек могут здорово поколебать самооценку. Их лица, как и прически с нарядами, кажутся идеальными. Но мы решили посмотреть на них поближе и выяснили, что большинство звездных див не сильно-то отличаются от обычных людей.
Лариса Долина
Анна Калашникова
Агата Муцениеце
Екатерина Волкова
Ирина Старшенбаум
Виктория Толстоганова
Марина Александрова
Дарья Мороз
Юлия Пересильд
Катерина Шпица
Ирина Пегова
Равшана Куркова
Александра Ребенок
Эвелина Бледанс
Феномен или антифеномен для меня: из такой секси-шмекси санитарочки в Маски-шоу в старуху лицом очень давно. Я не о возрасте, о чертах лица.
Екатерина Волкова
Анна Седокова
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Комментарии
А можно лица авторок ADME крупным планом? Море комментариев гарантирую.
Адме, если у вас логотип желтого цвета, это не значит что вы должны полностью погрязнуть в этих желтых статейках , не несущих никакой смысловой нагрузки, ни малейшей ценности. Кроме проблем с кожей "звезд", есть еще наука, культура, искусство, дизайн, история ,юмор. Завязывайте,правда.