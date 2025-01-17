Как на самом деле выглядели дамы, о внешности которых мы привыкли судить по их портретам

Знаменитых женщин XIX и XX вв. часто изображали на портретах. И нам стало любопытно, и мы решили узнать, а как же эти дамы выглядели в действительности. А так как в те времена дам, чье имя было на слуху, было множество, мы решили ограничиться оперными певицами, баронессами, графинями и княгинями.