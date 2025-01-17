Очень красивая женщина, эта оперная певица. Нa фото и нa портрете есть сходство в бюсте и в талии. 😀
Как на самом деле выглядели дамы, о внешности которых мы привыкли судить по их портретам
Знаменитых женщин XIX и XX вв. часто изображали на портретах. И нам стало любопытно, и мы решили узнать, а как же эти дамы выглядели в действительности. А так как в те времена дам, чье имя было на слуху, было множество, мы решили ограничиться оперными певицами, баронессами, графинями и княгинями.
Оперная певица Юзефина Решке
Баронесса Ева Аврора Шарлотта Шернваль
Оперная певица Енни Линд
Вот тут другое дело. Портрет и фото примерно в одном и том же возрасте. Отличаются лишь позы и одежда. Можно сказать, что художник неплохо передал основные черты лица модели.
Графиня Елизавета Воронцова-Дашкова
а фото справа случайно не со знаменитого альбома празднования 300-летия Романовых, где все были в старинных русских нарядах и послужили прототипом для колоды игральных карт Русский стиль?
Великая княгиня Елена Павловна
Портрет великолепный! В жизни не такая красавица, но, в принципе, похожа.
Оперная певица Лина Кавальери
Фрейлина Софья Гагарина
Художник приукрасил фрейлину. В жизни она выглядит не так феерично.
Княгиня Мария Вяземская
Почему то нa портрете глаза у неё слишком тёмные. Нa фото видно, что глаза очень светлые, голубые или серые. И волосы не чёрные. Видно, что она блондинка. Ну, может художник "так видит"? А вообще, очень красивая княгиня.
Оперная певица Мария Климентова
Княгиня Прасковья Щербатова
Графиня Екатерина Шереметева
Однозначно, красавица графиня! Прекрасная работа художника. И фотографа.
Оперная певица Кристина Нильсон
Великая княгиня Александра Иосифовна
Ну, прямо, видна порода княжеская. Такие правильные черты лица. Нa портрете, правда, глаза больше, но оригинал не уступает в прелести. Волосы роскошные. Красота!
Княгиня Елизавета Трубецкая
Оперная певица Нелли Мелба
Здесь художник Анри Жервекс написал певицу в роли Офелии. Очень удачный образ.
Княгиня Татьяна Юсупова
Княгиня Юсупова, уроженая Рибопьер. Конечно, портрет - улучшенная копия оригинала. Но девушка, довольно милая в жизни.
Так же у нас есть несколько статей о том, как выглядели женщины с известных картин:
Комментарии
Одежда, прическа и возраст у женщины имеют большое значение. В основном все похожи. Не нашла сильных противоречий.
Часто дамы в разном возрасте, так что сравнение некорректно. Я такие статьи не люблю, к культуре они не имеют отношения.
Интересно. Люблю разглядывать фотографии. Особенно известных исторических личностей. Потому что портрет передаёт только видиние caмoго художника. А нa фото угадывается характер человека и видно его особенности.