Как на самом деле выглядели дамы, о внешности которых мы привыкли судить по их портретам

Культура
1 день назад

Знаменитых женщин XIX и XX вв. часто изображали на портретах. И нам стало любопытно, и мы решили узнать, а как же эти дамы выглядели в действительности. А так как в те времена дам, чье имя было на слуху, было множество, мы решили ограничиться оперными певицами, баронессами, графинями и княгинями.

Оперная певица Юзефина Решке

Светлана БМВ
7 часов назад

Очень красивая женщина, эта оперная певица. Нa фото и нa портрете есть сходство в бюсте и в талии. 😀

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Баронесса Ева Аврора Шарлотта Шернваль

Оперная певица Енни Линд

Анастасия
19 часов назад

Вот тут другое дело. Портрет и фото примерно в одном и том же возрасте. Отличаются лишь позы и одежда. Можно сказать, что художник неплохо передал основные черты лица модели.

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Графиня Елизавета Воронцова-Дашкова

CatKate
13 часов назад

а фото справа случайно не со знаменитого альбома празднования 300-летия Романовых, где все были в старинных русских нарядах и послужили прототипом для колоды игральных карт Русский стиль?

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Великая княгиня Елена Павловна

Оперная певица Лина Кавальери

Фрейлина Софья Гагарина

Княгиня Мария Вяземская

Светлана БМВ
7 часов назад

Почему то нa портрете глаза у неё слишком тёмные. Нa фото видно, что глаза очень светлые, голубые или серые. И волосы не чёрные. Видно, что она блондинка. Ну, может художник "так видит"? А вообще, очень красивая княгиня.

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Оперная певица Мария Климентова

Княгиня Прасковья Щербатова

Графиня Екатерина Шереметева

Оперная певица Кристина Нильсон

Великая княгиня Александра Иосифовна

Светлана БМВ
7 часов назад

Ну, прямо, видна порода княжеская. Такие правильные черты лица. Нa портрете, правда, глаза больше, но оригинал не уступает в прелести. Волосы роскошные. Красота!

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Княгиня Елизавета Трубецкая

Оперная певица Нелли Мелба

Княгиня Татьяна Юсупова

Светлана БМВ
6 часов назад

Княгиня Юсупова, уроженая Рибопьер. Конечно, портрет - улучшенная копия оригинала. Но девушка, довольно милая в жизни.

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Так же у нас есть несколько статей о том, как выглядели женщины с известных картин:

Фото на превью A. J. Perignonin / Helsinki City Museum / Wikimedia Commons, Sergey Lvovich Levitsky / Wikimedia Commons, Pandora / Alexandre Cabanel / Walters Art Museum / Wikimedia Commons, Bergen Public Library Norway / Wikimedia Commons

Комментарии

Уведомления
Катерина Лисичкина
3 дня назад

Одежда, прическа и возраст у женщины имеют большое значение. В основном все похожи. Не нашла сильных противоречий.

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Ёжик в авокадо
17 часов назад

Часто дамы в разном возрасте, так что сравнение некорректно. Я такие статьи не люблю, к культуре они не имеют отношения.

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Светлана БМВ
6 часов назад

Интересно. Люблю разглядывать фотографии. Особенно известных исторических личностей. Потому что портрет передаёт только видиние caмoго художника. А нa фото угадывается характер человека и видно его особенности.

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