Как на самом деле зовут музыкантов, чьим песням подпевают миллионы

Бонни Тайлер — Гейнор Хопкинс

Боб Дилан — Роберт Аллен Циммерман

Стивен Тайлер — Стивен Виктор Талларико

C. C. Catch — Каролина Катарина Мюллер

Мюллер была замечена Дитером Боленом (светленький из Modern Talking) во время одного из ее выступлений. Он подписал с ней контракт, фактически положив начало ее сольной карьере. Болен дал Мюллер сценический псевдоним C. C. Catch, где две C означают первые буквы имен певицы, а Catch она выбрала сама, слово просто хорошо сочеталось с инициалами.