Как на самом деле зовут музыкантов, чьим песням подпевают миллионы

Многие музыкальные исполнители не выступают под своими реальными именами, а выбирают сценические. Кому-то хочется выделиться среди остальных, и они подбирают яркие и запоминающиеся варианты. А кто-то просто находит газету и берет оттуда себе понравившийся псевдоним.

Бонни Тайлер — Гейнор Хопкинс

imago stock&people / EAST NEWS

Первым псевдонимом для Гейнор стало имя Шэрен Дэвис. Она взяла его потому, что не хотела, чтобы ее путали с другой валлийской фолк-певицей Мэри Хопкин. В 1975 году Дэвис была замечена агентом по поиску талантов Роджером Беллом. Он пригласил ее в Лондон для записи демо-трека. Спустя много месяцев ей позвонили из звукозаписывающей компании и предложили контракт на запись. Они также рекомендовали ей снова сменить псевдоним. Составив список фамилий и имен из газеты, Хопкинс нашла себе новое сценическое имя — Бонни Тайлер.

Боб Дилан — Роберт Аллен Циммерман

В начале своего карьерного пути Дилан увлекался рок-н-роллом, но для него он оказался недостаточно глубоким по содержанию. Да, в нем был драйв, но песни были слишком легкими и не отражали жизнь так, как хотелось бы самому певцу. Поэтому он перешел на фолк, где поднимаются более серьезные темы. Именно в этот период певец начинает представляться как Боб Дилан. Сначала он подумывал о том, чтобы взять фамилию Диллон, пока неожиданно не увидел стихи Дилана Томаса. В итоге выбрал имя ему под стать.

Стивен Тайлер — Стивен Виктор Талларико

Первая группа, в которой играл Талларико, называлась Chain Reaction. Тогда он решил выступать под именем Стивен Тэлли. После распада коллектива пришло время создания легенды рока — Aerosmith. Сначала он хотел взять сценический псевдоним Тайлер Бритт, но их менеджер отговорил его и предложил Стивена Тайлера.

C. C. Catch — Каролина Катарина Мюллер

Мюллер была замечена Дитером Боленом (светленький из Modern Talking) во время одного из ее выступлений. Он подписал с ней контракт, фактически положив начало ее сольной карьере. Болен дал Мюллер сценический псевдоним C. C. Catch, где две C означают первые буквы имен певицы, а Catch она выбрала сама, слово просто хорошо сочеталось с инициалами.

Далида — Иоланда Кристина Джильотти

Изначально Иоланда взяла себе псевдоним Далила, так как это имя было распространено и нравилось ей. Позже писатель и сценарист Альфред Маршан посоветовал ей сменить его на Далиду, поскольку ее псевдоним слишком сильно ассоциировался с библейским персонажем. Она согласилась и изменила сценическое имя.

Шарль Азнавур — Шахнур Вахинак Азнавурян

Родители Шахнура познакомили его с музыкой в раннем возрасте. В девять лет он бросил школу и взял сценический псевдоним Азнавур. Иногда его называют «французским Фрэнком Синатрой», поскольку он часто пел о любви. Шарль сочинил самостоятельно и в соавторстве мюзиклы, более тысячи песен и записал девяносто один студийный альбом.

Тина Тернер — Анна Мэй Буллок

ASSOCIATED PRESS / East News Melancholy 2 часа назад В энциклопедии в стате «Прическа ВзрыB Ha макаронной фабрике» должна быть именно эта фотография. При всем уважении 🤣 - - Ответить

Будучи еще в начале своего пути Буллок познакомилась с Айком Тернером. Он продал запись ее песни известному продюсеру, который был впечатлен вокалом певицы и посоветовал и дальше продвигать ее. Тогда Айк решил, что Анне нужен псевдоним. Имя Тина было выбрано потому, что оно рифмуется с Шиной, королевой джунглей. А фамилию Айк отдал свою. После зарегистрировал торговую марку «Тина Тернер». Так он хотел обезопасить себя. Его идея заключалась в том, что если Буллок уйдет от него, как это делали его предыдущие певицы, он сможет заменить ее другой «Тиной Тернер». Однако семья и друзья по-прежнему называли ее Анна.

Милен Фармер — Милен Жанна Готье

AGENCE / BESTIMAGE / East News Arseny Korolev 7 часов назад тот случай, когда настоящее имя звучит круче псевдонима - - Ответить

В 17 лет Милен увлеклась актерским мастерством и прошла трехлетний курс в театральной школе в Париже. Она сменила имя на Милен Фармер в честь своего кумира, голливудской актрисы 1930-х годов Фрэнсис Фармер. И под этим псевдонимом она начала зарабатывать на жизнь в качестве модели, снимаясь в рекламных роликах.

Джони Митчелл — Роберта Джоан Андерсон

AFP / EAST NEWS

Псевдоним Джони певица взяла от своего второго имени Джоан. А Митчелл — это фамилия ее первого мужа Чака. Он тоже был фолк-певцом, на этой музыкальной ноте они и сошлись. Пара поженилась в июне 1965 года, церемония была скромной, но уютной. Джони даже сама сшила платья себе и подружкам невесты, а в руках у нее был простой букет из ромашек. Правда, вместе они были недолго и развелись уже в начале 1967 года.

Элис Купер — Винсент Дэймон Фурнье